रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • Want To Reduce Belly Fat Naturally Eat Fennel Seeds This Way And Support Your Weight Loss Journey

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने खा बडीशेप, महिनाभरात व्हाल स्लिम

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव आणि पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे शरीरात अनेक बदल होतात. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी डाएटमध्ये बदल केला जातो तर कधी तासनतास व्यायाम केला जातो. झपाट्याने वजन कमी करताना केलेल्या चुका शरीरासाठी गंभीर धावोनि निर्माण करतात. त्यामुळे पोट, मांड्यावर वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी योग्य उपाय करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी बडीशेपचे कशा पद्धतीने सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया बडीशेप खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:20 PM
पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी 'या' पद्धतीने खा बडीशेप, महिनाभरात व्हाल स्लिम

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी 'या' पद्धतीने खा बडीशेप, महिनाभरात व्हाल स्लिम

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 बडीशेपमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर आणि शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढून टाकणारे गुणकारी घटक असतात. यामुळे मेटाबॉलिज्म वेगाने वाढते आणि शरीरावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी होतो.

बडीशेपमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर आणि शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढून टाकणारे गुणकारी घटक असतात. यामुळे मेटाबॉलिज्म वेगाने वाढते आणि शरीरावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी होतो.

2 / 5 जेवणानंतर कायमच बडीशेप खाण्याचा सल्ला दिला जातो. हा पदार्थ माऊथ फ्रेशनर म्हणून सुद्धा काम करतो. तिखट, तेलकट पदार्थ सहज पचन करण्यासाठी जेवणानंतर नियमित बडीशेप खावी.

जेवणानंतर कायमच बडीशेप खाण्याचा सल्ला दिला जातो. हा पदार्थ माऊथ फ्रेशनर म्हणून सुद्धा काम करतो. तिखट, तेलकट पदार्थ सहज पचन करण्यासाठी जेवणानंतर नियमित बडीशेप खावी.

3 / 5 बडीशेपमध्ये फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदती होते. ऍसिडिटी, जळजळ किंवा आंबट ढेकर येत असल्यास बडीशेप खावी.

बडीशेपमध्ये फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदती होते. ऍसिडिटी, जळजळ किंवा आंबट ढेकर येत असल्यास बडीशेप खावी.

4 / 5 एक ग्लास पाण्यात बडीशेप रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी बडीशेपच्या पाण्याचे सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होईल.

एक ग्लास पाण्यात बडीशेप रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी बडीशेपच्या पाण्याचे सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होईल.

5 / 5 महिनाभर नियमित बडीशेपचे पाणी प्यायल्यास पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी होईल आणि तुम्ही स्लिम, फिट दिसाल.

महिनाभर नियमित बडीशेपचे पाणी प्यायल्यास पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी होईल आणि तुम्ही स्लिम, फिट दिसाल.

Web Title: Want to reduce belly fat naturally eat fennel seeds this way and support your weight loss journey

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने खा बडीशेप, महिनाभरात व्हाल स्लिम

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने खा बडीशेप, महिनाभरात व्हाल स्लिम

Jul 26, 2026 | 03:20 PM
AI Startup Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करायचा आहे का? मग ही बातमी लगेच वाचा..

AI Startup Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करायचा आहे का? मग ही बातमी लगेच वाचा..

Jul 26, 2026 | 03:12 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
प्रशांत किशोर यांना तेजप्रताप यांचा पाठिंबा; जनसुराज पक्षामध्ये सामील होण्याचे राजदला आवाहन

प्रशांत किशोर यांना तेजप्रताप यांचा पाठिंबा; जनसुराज पक्षामध्ये सामील होण्याचे राजदला आवाहन

Jul 26, 2026 | 03:04 PM
पुण्यातील तोतया पत्रकाराला बेड्या, महिला पोलिसासह दोघांवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यातील तोतया पत्रकाराला बेड्या, महिला पोलिसासह दोघांवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Jul 26, 2026 | 03:03 PM
Hyderabad Crime: संतापजनक! 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच काका आणि दोन सावत्र भावांनी केला अत्याचार

Hyderabad Crime: संतापजनक! 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच काका आणि दोन सावत्र भावांनी केला अत्याचार

Jul 26, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा