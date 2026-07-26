पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने खा बडीशेप, महिनाभरात व्हाल स्लिम

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव आणि पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे शरीरात अनेक बदल होतात. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी डाएटमध्ये बदल केला जातो तर कधी तासनतास व्यायाम केला जातो. झपाट्याने वजन कमी करताना केलेल्या चुका शरीरासाठी गंभीर धावोनि निर्माण करतात. त्यामुळे पोट, मांड्यावर वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी योग्य उपाय करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी बडीशेपचे कशा पद्धतीने सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया बडीशेप खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)