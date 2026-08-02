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EPFO Scam Case: मोठा घोटाळा! ईपीएफओमध्ये 1816 कोटींची हेराफेरी! अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कॅपिटलविरुद्ध FIR दाखल

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:15 PM IST
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सारांश

EPFO Scam Case: EPFO ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स कॅपिटल कंपनीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल १,८१६ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर FIR दाखल करण्यात आला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मोठा घोटाळा!
  • ईपीएफओमध्ये 1816 कोटींची हेराफेरी!
  • अनिल अंबानी, रिलायन्स कॅपिटलविरुद्ध FIR दाखल
EPFO Scam Case: कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF ची संस्था असलेल्या EPFO ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स कॅपिटल कंपनीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल १,८१६ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी ( EPFO Scam Case ) केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBI ने रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड, तिचे माजी अध्यक्ष अनिल अंबानी, तसेच अनेक अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. हे प्रकरण EPFO ला झालेल्या ₹१,८१६.२२ कोटींच्या कथित नुकसानीशी संबंधित आहे. या प्रकरणामुळे अनिल अंबानींच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे? आणि या प्रकरणाचा PF धारकांवर काही परिणाम होणार का? जाणून घेऊयात.

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सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या EPFO च्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही एजन्सी आता संपूर्ण गुंतवणूक आणि संबंधित कागदपत्रांची चौकशी करेल.

संपूर्ण प्रकरण काय?

तपास यंत्रणेनुसार, रिलायन्स कॅपिटलने २०१३ आणि २०१४ दरम्यान सुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स जारी केले होते. असा आरोप आहे की, चार पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांमार्फत EPFO चा अंदाजे ₹२,५०० कोटींचा निधी या डिबेंचर्समध्ये गुंतवण्यात आला होता. त्यानंतर, या गुंतवणुकीमुळे EPFO ला मुद्दल आणि व्याजासह ₹१,८१६.२२ कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. यामध्ये अंदाजे ₹१,००७.५५ कोटींचे मूळ नुकसान आणि ₹८०८.६७ कोटींचे व्याज दायित्व समाविष्ट आहे.

कोणत्या कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला ?

सीबीआयने गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचार यांच्याशी संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. गुंतवणूक प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाले का आणि त्यात कोण सहभागी होते, याचाही तपास यंत्रणा करेल.

अनिल अंबानींच म्हणणं काय?

अनिल अंबानी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्यांनी कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही आणि ते कायद्यानुसार सर्व अधिकारांचा वापर करतील. या निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कंपनीचे गैर-कार्यकारी अध्यक्ष होते.

EPFO साठी हे प्रकरण का महत्त्वाचं?

EPFO देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करते. त्यामुळे, त्याच्या गुंतवणुकीशी संबंधित कोणतेही कथित आर्थिक नुकसान गंभीर मानले जाते. म्हणूनच, या प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी या प्रकरणाचा तपास EPFO कडे सोपवण्यात आला आहे.

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Web Title: Epfo scam case fir register against anil ambani reliance capital 1816 crore fraud

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Published On: Aug 02, 2026 | 06:15 PM

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