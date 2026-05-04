उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये दही खाण्याचा सल्ला का दिला जातो? जाणून घ्या दही खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे फायदे

उन्हाळ्यात अतिशय आवडीने खाल्लला जाणारा पदार्थ म्हणजे दही. शरीरात वाढलेली उष्णता, पोटात वाढलेली जळजळ आणि पचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी दही किंवा ताक पिण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. यामध्ये असलेली पोषक घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. दह्यामध्ये शरीराला शीतलता देणारे गुणधर्म असतात, ज्यामुळे शरीर आतून हायड्रेट आणि थंड राहते. दह्यामध्ये असलेले गुणकारी घटक आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टरीया वाढवतात आणि आरोग्य सुधारतात. चला तर जाणून घेऊया उन्हाळ्यात दही खाण्याचा सल्ला का दिला जातो आणि दही खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)