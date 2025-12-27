Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सरकारी टेलिकॉम कंपनीचा मोठा निर्णय! 'ही' सर्व्हिस लवकरच बंद होण्याची शक्यता, लाखो ग्राहकांवर होणार परिणाम

BSNL 3G Service: तुम्ही सरकारी टेलिकॉम कंपनीची 3G सर्विस वापरता का? तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. कंपनी ही सर्विस बंद करण्याचा विचार करत आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे लाखो यूजर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 04:16 AM
सरकारी टेलिकॉम कंपनीचा मोठा निर्णय! ‘ही’ सर्व्हिस लवकरच बंद होण्याची शक्यता, लाखो ग्राहकांवर होणार परिणाम

सरकारी टेलिकॉम कंपनीचा मोठा निर्णय! ‘ही’ सर्व्हिस लवकरच बंद होण्याची शक्यता, लाखो ग्राहकांवर होणार परिणाम

  BSNL ची लोकप्रिय सर्व्हिस होणार इतिहासजमा!
  • BSNL चा मोठा निर्णय! ‘ही’ सर्व्हिस लवकरच बंद
  • लाखो युजर्सवर परिणाम करणारा मोठा निर्णय
देशातील सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) च्या यूजर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कंपनीने असा एक निर्णय घेतला आहे, ज्याचा लाखो यूजर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारी टेलिकॉम कंपनीने त्यांची 3G सर्विस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जे यूजर्स अजूनही सरकारी टेलिकॉम कंपनीच्या 3G सर्विसचा वापर करत आहेत, त्यांच्यावर कंपनीच्या या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. येत्या काहीच दिवसांत कंपनी ही सर्विस पूर्णपणे बंद करणार आहे.

आपत्कालीन प्रसंगी Google ठरणार तारणहार! भारतात लाँच झाली इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, यूजर्सना अशी मिळणार मदत

4जी सर्विस अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न

कंपनी बऱ्याच काळापासून 4जी सर्विस अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कंपनीचे बरेच यूजर्स सध्या 4G नेटवर्क सेटअपचा वापर करत आहेत. याशिवाय 4G नेटवर्क सेटअपचा विस्तार देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या सर्व गोष्टींची विचार करता आता कंपनीने 3G सर्विस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजही, बीएसएनएलची 3G सर्विस देशातील हजारो शहरांमध्ये सुरू आहे, जी कोट्यवधी लोक वापरत आहेत. त्यामुळे कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम कोट्यावधी यूजर्सवर होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

BSNL ने घेतलेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम करोडो यूजर्सवर होणार आहे. TRAI च्या आकड्यांनुसार, आता देखील BSNL चे अनेक यूजर्स 2G आणि 3G सिमचा वापर करत आहेत. जर तुम्ही देखील या यूजर्समध्ये सहभागी असाल आणि अजूनही 3G सिमचा वापर करत असाल तर आता तुम्हाला तुमचे सिम अपग्रेड करावे लागणार आहे. कारण कंपनी त्यांची ही सर्विस लवकरच बंद करणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, 3G सिमचा वापर करत असलेल्या सर्व यूजर्सना आता त्यांचे सिम 4G नेटवर्कमध्ये अपग्रेड करावे लागणार आहे. याशिवाय जर तुमचा फोन 4G किंवा 5G सपोर्टेड नसेल तर तुम्हाला नवीन फोन खरेदी करावा लागणार आहे.

BSNL चे सर्व मंडळांच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या महिन्यात, BSNL ने सर्व मंडळांच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून म्हटले आहे की ते 4G नेटवर्कच्या कव्हरेजकडे पाहून 3G सेवा बंद करू शकतात. त्यामुळे आता 3G सेवा वापरणाऱ्या सर्व यूजर्सना लवकरात लवकर त्यांचे सिम अपग्रेड करावे लागणार आहे. याशिवाय जर फोन 4G किंवा 5G सपोर्टेड नसेल तर फोन देखील बदलावा लागणार आहे.

‘DNA सिद्ध करा आणि करोडोंची संपती मिळवा’… टेलीग्राम फाऊंडर Pavel Durov ने केली अजब घोषणा, सोशल मीडियावर खळबळ

BSNL चे 4G कवरेज

BSNL ने यावर्षीच्या अखेरपर्यंत देशभरात एक लाख 4G टॉवर लावण्याचे ध्येय ठेवले होते. ज्यामधील सुमारे 97,00 टॉवर लावण्यात आले आहेत. सरकारी कंपनीने स्वदेशी टेक्नोलॉजीचा वापरस करून हे संपूर्ण नेटवर्क तयार केले आहेत. या नेटवर्कची सर्वात खास गोष्ट म्हणजेच हि सेवा 5G रेडी आहे. 4G रोलआउट पूर्ण होताच कंपनी 5G कनेक्टिव्हिटीवर काम सुरू करेल. असे मानले जाते की बीएसएनएलची 5G सेवा देखील पुढील वर्षी सुरू होईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: BSNL 3G सेवा म्हणजे काय?

    Ans: BSNL कडून दिली जाणारी तिसऱ्या पिढीची मोबाईल इंटरनेट व कॉल सेवा.

  • Que: BSNL 3G सेवा बंद होत आहे का?

    Ans: होय, BSNL हळूहळू 3G सेवा बंद करून 4G/5G कडे वळत आहे.

  • Que: 3G सेवा बंद झाल्यावर काय होईल?

    Ans: इंटरनेट स्पीड कमी होऊ शकतो किंवा सेवा पूर्णपणे बंद होऊ शकते.

