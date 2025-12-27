नवीन वर्षाच्या स्वागताची सर्वत्र धामधूम; नवी पिढी नव्या जल्लोषात तयार

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, २०२५ च्या अखेरीस, २१ व्या शतकाचा एक चतुर्थांश भाग संपेल. वेळ क्षणार्धात निघून जातो. वेळ कोणासाठीही थांबत नाही. लोक नवीन वर्षासाठी नवीन संकल्प करतात, जसे की मॉर्निंग वॉक सुरू करणे, दारू किंवा तंबाखू सोडणे, परंतु हे संकल्प सहसा टिकत नाहीत.” यावर मी म्हणालो, “हे देखील विचारात घ्या: २००० मध्ये जन्मलेले मूल आता २५ वर्षांचा तरुण आहे.”
पिढ्या सतत बदलत असतात. या पिढ्यांची इंग्रजी नावे काय आहेत ते सांगा?’ यावर मी म्हणालो, ‘१९२८ पूर्वी जन्मलेल्या आणि अजूनही जिवंत असलेल्या ज्येष्ठांना तुम्ही ‘ग्रेटेस्ट जनरेशन’ म्हणू शकता. १९२८ मध्ये जन्मलेले ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी या श्रेणीत येतात. त्यानंतर १९२८ ते १९४५ दरम्यान जन्मलेली सायलेंट जनरेशन आहे.
ही अमिताभ बच्चनची पिढी आहे. १९४६ ते १९६४ दरम्यान जन्मलेल्यांना बेबी बूमर्स म्हणतात. कारण १९४५ मध्ये दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर, या २० वर्षांत जगाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. १९६५ ते १९८० दरम्यान जन्मलेल्यांना जनरल एक्स म्हणतात.
१९८१ ते १९९६ दरम्यान जन्मलेल्यांना मिलेनियल्स किंवा जनरल वाय म्हणतात. १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्यांना जनरल झेड म्हणतात. याला अमेरिकन इंग्रजीत जनरल जी म्हणतात. यानंतर, २०२४ पर्यंत जन्मलेल्या मुलांना जनरल अल्फा म्हणतात. २०२५ ते २०३९ पर्यंत जन्मलेल्या मुलांना जनरल बीटा म्हटले जाईल.
“शेजारी म्हणाला, ‘भारतात असे कोणतेही वर्गीकरण नाही. येथे, श्रेणी आहेत: शिशु, बालक, किशोर, तरुण, तरुण, प्रौढ किंवा मध्यमवयीन, वृद्ध आणि नंतर वृद्ध. “गुणाकार हे खेळाचे नाव आहे आणि प्रत्येक पिढी तेच खेळते” हे गाणे १९६२ मध्ये रॉक हडसन आणि जीना लोलोब्रिगिडा अभिनीत “कम सप्टेंबर” चित्रपटात दाखवण्यात आले होते. हिंदी आवृत्तीत असे म्हटले आहे, “इथे पहा, पहा, तुमचे लक्ष कुठे आहे? म्हातारपण तुमच्या डोक्यावर आहे, पण तुमचे हृदय अजूनही तरुण आहे.”
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
