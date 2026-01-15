Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मतदान केंद्रावर भूकंप! NMC निवडणुकीत BJP नेता गणेश नाईकांचे मतदान यादीच नावच नाही, निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

भाजपचे प्रसिद्ध आणि ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांना मतदान न करताच परतावे लागल्याने नवी मुंबई हादरली आहे. मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर त्यांना मतदार यादीतून त्यांचे नाव गायब असल्याचे आढळले

Jan 16, 2026 | 09:40 AM
गणेश नाईकांवर काय ओढवली वेळ (फोटो सौजन्य - X.com)

  • भाजप नेत्याचे नावच यादीतून गायब
  • मतदान न करता यावं लागलं घरी परत 
  • गणेश नाईक यांनी दिले नाही मतदान, नक्की काय घडले
महाराष्ट्राचे मंत्री आणि भाजप नेते गणेश नाईक यांना नवी मुंबईत मतदान करता आले नाही. त्यांनी यासाठी निवडणूक आयोगाच्या चुकीला जबाबदार धरले. गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले की ते वर्षानुवर्षे एकाच शाळेत मतदान करत होते, परंतु यावेळी त्यांचे मतदान केंद्र बदलण्यात आले. जेव्हा ते नवीन केंद्रावर आले तेव्हा त्यांना योग्य खोली किंवा मतदार यादीत त्यांचे नाव सापडले नाही. त्यांनी आरोप केला की त्यांचे संपूर्ण कुटुंब एकाच इमारतीत राहते, तरीही सर्वांची नावे तीन वेगवेगळ्या केंद्रांवर देण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांचे मतदान करणे कठीण झाले. 

गणेश नाईक काय म्हणाले?

मतदार यादीतून त्यांचे नाव गायब झाल्याबद्दल ते म्हणाले, “जर माझ्यासारख्या मंत्र्याचे नाव मतदार यादीतून गायब होऊ शकते, तर सामान्य जनतेला किती त्रास होत असेल याची कल्पना करा.” निवडणूक वॉर्ड तयार करण्याच्या आणि मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत जाणूनबुजून चुका केल्या गेल्या असा आरोप त्यांनी केला. नाईक म्हणाले, “काही लोक पैसे आणि हेराफेरी करून निवडणुका जिंकू इच्छितात, परंतु जनता आता या युक्त्यांना बळी पडणार नाही.”

Municipal Elections : नाशिकमध्ये EVM मध्ये बिघाड; मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी

नवी मुंबई निवडणूक लढाई

नवी मुंबईत भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत तीव्र स्पर्धा आहे. दोन्ही पक्ष युती करण्यात अपयशी ठरले, म्हणून ते स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. भाजप सर्व १११ जागांवर निवडणूक लढवत आहे, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेने १०५ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.

गणेश नाईक यांचे गंभीर आरोप

नवी मुंबईत भाजप नेते गणेश नाईक आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जोरदार स्पर्धा आहे. निवडणूक प्रभाग चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आले आहेत आणि संपूर्ण प्रक्रियेत हेराफेरी करण्यात आली आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला. ते म्हणाले की, जनतेला आता पैशाने आणि हेराफेरीने फसवले जाणार नाही.

अनेक ठिकाणी केंद्र बदल करण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांचाही गोंधळ उडाला आहे. अनेकांना नक्की कुठे जाऊन मतदान करायचे यातही गोंधळ होतोय. केंद्रावर गेल्यानंतर मतदार यादीत नाव शोधतानाही त्रास होत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. दरम्यान गणेश नाईक यांना मतदार यादीत नाव मिळायला वेळ लागला आणि अखेर त्यांनी मतदान केले 

महाराष्ट्रातील समीकरणे

नवी मुंबई, मुंबई (BMC), ठाणे, नागपूर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह २८ महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी सकाळपासून मतदान सुरू आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी शांततेत मतदान करावे यासाठी सरकारने सुट्टी जाहीर केली आहे. या निवडणुकीची मतमोजणी शुक्रवारी सुरू होणार आहे आणि यावेळी नक्की कोणाकडे मतदारांचा कल झुकणार याची उत्साहाने वाट पाहिली जात आहे. 

PMC Elections 2026 : लोकशाहीचा कणा कमकुवत; मतदानाच्या दिवशीच EVM बंद पडल्याने संशय

