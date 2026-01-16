Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Cross Voting In Ichalkaranji Maharashtra Local Body Election Mva And Mahayuti Politics News

Maharashtra Politics: ‘या’ महानगरपालिकेत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; धक्कादायक निकालाची शक्यता

नागरिकांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मत न देता, स्वच्छ प्रतिमा, स्थानिक कामाचा अनुभव आणि व्यक्तिगत ओळख या निकषांवर अनेक मतदारांनी मतदान केल्याचे दिसून आले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:35 AM
Maharashtra Politics: ‘या’ महानगरपालिकेत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; धक्कादायक निकालाची शक्यता

इचलकरंजीत धक्कादायक निकालांची शक्यता (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

इचलकरंजीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा जोरात
स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवारांना मतदारांचा कौल
धक्कादायक निकाल लागण्याची शक्यता

राजेंद्र पाटील / कोल्हापूर: इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीतील मतदान पार पडल्यानंतर आता शहराच्या राजकीय वर्तुळात क्रॉस व्होटिंगचा मुद्दा जोरदार चर्चेत आला आहे. कोणत्या पक्षाला आणि कोणत्या उमेदवारांना क्रॉस व्होटिंगचा फटका बसणार, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले असून इचलकरंजीच्या काही प्रभागांमध्ये निकाल धक्कादायक लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

निवडणुकीपूर्वी काही प्रभागांमध्ये उमेदवारांनी स्वतःला ‘सेफ’ ठेवण्यासाठी क्रॉस व्होटिंगचा फंडा अवलंबल्याची चर्चा होती. मतदानाच्या दिवशी त्याची प्रचिती अनेक मतदान केंद्रांवर आल्याचे चित्र दिसून आले. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मत न देता, स्वच्छ प्रतिमा, स्थानिक कामाचा अनुभव आणि व्यक्तिगत ओळख या निकषांवर अनेक मतदारांनी मतदान केल्याचे दिसून आले आहे.

विशेषतः काही प्रभागांमध्ये पक्षीय गणिते कोलमडण्याची चिन्हे दिसत असून, मतदारांनी पक्षापेक्षा उमेदवाराला प्राधान्य दिल्याची चर्चा आहे. अनेक ठिकाणी एका पक्षाच्या मतदारांनी दुसऱ्या पक्षांच्या उमेदवारा सह नोटाला मतदान केल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक मतबँकांवर अवलंबून असलेल्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.

Mira Bhayandar Election 2026: मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली! भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच; घटनेचा Video व्हायरल

मतदानाच्या दिवशी विविध केंद्रांवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक मतदारांनी उघडपणे ‘पक्ष नको, माणूस चांगला हवा ‘ अशी भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः तरुण मतदार आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांनी पक्षीय राजकारणापेक्षा स्वच्छ प्रतिमा, उपलब्धता आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेल्या उमेदवाराला मतदान केल्याची चर्चा आहे.

काही प्रभागातील उमेदवारांना ‘लक्ष्मी दर्शना’चा ही मोठा फायदा होऊ शकतो असा अंदाज बांधला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काही प्रभागांमध्ये आघाडीचे मानले जाणारे उमेदवार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, तर तुलनेने दुर्लक्षित किंवा कमकुवत समजले जाणारे उमेदवार अचानक पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे मतमोजणीच्या दिवशी अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल पाहायला मिळू शकतात, असा अंदाज राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.

BMC Election 2026: मतदान की थट्टा? मतदार याद्यांचा घोळ आणि पुसली जाणारी शाई; राजनंतर उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल

दरम्यान, विविध पक्षांचे नेते आणि उमेदवार आता आपल्या-आपल्या प्रभागातील आकडेमोडीत व्यस्त झाले असून, क्रॉस व्होटिंग कितपत झाले याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही ठिकाणच्या प्रभागात निष्ठांवत कार्यकर्त्यांची पक्षांतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजीचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग हा निर्णायक घटक ठरणार की नाही, याबाबत उत्सुकता वाढली असून, निकालाच्या दिवशी अनेक प्रभागांत राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Cross voting in ichalkaranji maharashtra local body election mva and mahayuti politics news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
1

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

BMC Mayor : महायुतीचा वाद पोहचला दिल्ली दरबारी! एकनाथ शिंदेंची थेट वरिष्ठांकडे तक्रार
2

BMC Mayor : महायुतीचा वाद पोहचला दिल्ली दरबारी! एकनाथ शिंदेंची थेट वरिष्ठांकडे तक्रार

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम
3

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम
4

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM