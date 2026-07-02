गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Why You Should Not Dry Undergarments In Bathroom Lifestyle News In Marathi

बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

Updated On: Jul 02, 2026 | 11:38 AM IST
जाहिरात
सारांश

Lifestyle Tips : अनेकजण लाज वाटते म्हणून अंडरगार्मेंट्स उन्हात सुकवत नाहीत तर बाथरुमच्या आत यांना सुकत ठेवतात. तुमचीही ही सवय आरोग्यासाठी मात्र धोका निर्माण करत असते. उन्हात अंडरगार्मेंट्स सुकवणे का गरजेचं आहे ते जाणून घ्या.

बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवू नये

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवल्याने बॅक्टेरिया आणि बुरशी वाढण्याचा धोका असू शकतो.
  • कपडे पूर्णपणे न सुकल्यास त्वचेच्या संसर्गासह दुर्गंधीची समस्या निर्माण होऊ शकते.
  • अंडरगार्मेंट्स योग्य पद्धतीने कुठे आणि कसे सुकवावेत, जाणून घ्या.
कपड्यांमध्ये अंडरगारमेंट्स धुताना आणि सुकवताना विशेष काळजी घ्यायला हवी. अनेकदा लोक कपडे तर गॅलरीत सुकवतात पण अंडरगार्मेंट्स सुकवताना त्यांना लाज वाटू लागते. हेच कारण आहे की अनेकांच्या घरी अंडरगार्मेंट्स गॅलरीत नाही तर घराच्या बाथरुममध्ये सुकवले जातात. तुम्हाला ही फार लहान गोष्ट वाटत असेल पण आरोग्याच्या दृष्टीने ही सवय तुमच्यासाठी घातक ठरु शकते. कपडे सुकवण्याची ही लहान सवय आरोग्यावर वाईट परिणाम करत असते.

पांढऱ्या केसांमुळे टेन्शन वाढलं आहे? मग आवळा पावडरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, मुळापासून केस होतील काळेभोर आणि मजबूत

कपड्यांना हलक तर ऊन मिळणं फार गरजेचं असतं. जेव्हा तुम्ही बाथरुममधील दमट वातावरणात त्यांना सुकवता तेव्हा कपडे नीट सुकले जात नाहीत ज्यामुळे त्यावर बॅक्टेरिया आणि बुरशी तयार होऊ लागतो. बऱ्याचदा हे बॅक्टेरिया आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही ज्यामुळे अशा कपड्यांना परिधान केल्याने आपल्या आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. चला उन्हात कपडे सुकवल्याने काय होत ते जाणून घेऊया.

बॅक्टेरिया कमी होण्यास मदत होते

उन्हाच्या प्रखर प्रकाशात अल्ट्रावॉयलेट किरणे असतात जे कपड्यांवरील बॅक्टेरिया दूर करण्यास मदत करते. यामुळे कपड्यांवर दुसरे किटाणू असल्यास त्यांचाही खातमा होतो.

ओलावा पूर्णपणे काढून टाकला जातो

अंडरगार्मेंट्समध्येही जराही ओलावा राहिला तर त्यात बॅक्टेरिया होण्याचा धोका असतो. उन्हाच्या प्रखर किरणांमध्ये कपडे कडक सुकले जातात ज्यामुळे ओलावा कपड्यांमध्ये राहत नाही.

दुर्गंधीपासून सुटका

कपड्यांना बाथरुममध्ये किंवा घराच्या आत पंख्याखाली सुकवल्याने कपड्यांमधून एक दुर्गंध वास येऊ लागतो. हेच कपडे जर तुम्ही उन्हात सुकवले तर त्यातून कोणताही वास येत नाही.

त्वचेचे संक्रमण

कपडे जर नीट सुकले नाही आणि हलके ओले राहिले तर असे कपडे परिधान केल्याने त्वचेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. ओल्या कपड्यांमुळे स्किन इंन्फेक्शनचा धोका वाढतो.

कोणत्या ठिकाणी कपड्यांना वाळवू नये?

  • बाथरुममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवणे टाळा
  • घरातील असा कोपरा जिथे अजिबात हवा येत नाही, अशा ठिकाणी अंडरगार्मेंट्स सुकवू नका.
  • टाॅवेलखाली अंडरगार्मेंट्सना सुकायला ठेवू नका.
लोहगडावर इतिहासाच्या नाही तर सिया पॉईंटच्या शोधत आहेत पर्यटक… डार्क टुरिजमचा हा ट्रेंड नक्की आहे तरी काय?

ऊन न मिळाल्यास कपड्यांना कसे सुकवावे?

  • कपडे मोकळ्या हवेत वाळवा.
  • पंख्याच्या हवेखाली कपड्यांना पूर्णपणे सुरवून घ्या.
  • कपडे पूर्णपणे सुकल्यानंतरच परिधान करा.
  • कपडे ओलसर वाटल्यास, ते पुन्हा वाळवा.
 

Web Title: Why you should not dry undergarments in bathroom lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 11:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पावसाळ्यात नमकीन पदार्थ मऊ झालेत? मग त्यांना फेकू नका, ३ सोप्या ट्रिकने पुन्हा बनवा क्रंची आणि कुरकरीत पावसाळ्यात नमकीन पदार्थ मऊ
1

पावसाळ्यात नमकीन पदार्थ मऊ झालेत? मग त्यांना फेकू नका, ३ सोप्या ट्रिकने पुन्हा बनवा क्रंची आणि कुरकरीत पावसाळ्यात नमकीन पदार्थ मऊ

Hangover Tips: रात्री दारू पिऊन झालाय हँगओव्हर, करा सोपे उपाय
2

Hangover Tips: रात्री दारू पिऊन झालाय हँगओव्हर, करा सोपे उपाय

वजन कमी करणारी दशसूत्रे! आहारात करा या १० भारतीय पदार्थांचा समावेश, सटासट वितळेल पोटावरची चरबी
3

वजन कमी करणारी दशसूत्रे! आहारात करा या १० भारतीय पदार्थांचा समावेश, सटासट वितळेल पोटावरची चरबी

शरीरात वारंवार उद्भवणाऱ्या या सवयी असू शकतात कॅन्सरचे संकेत, वेळीच सावध व्हा नाहीतर… तज्ञांनी दिला अलर्ट
4

शरीरात वारंवार उद्भवणाऱ्या या सवयी असू शकतात कॅन्सरचे संकेत, वेळीच सावध व्हा नाहीतर… तज्ञांनी दिला अलर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

Jul 02, 2026 | 11:38 AM
‘डॉ. अमोल कोल्हे यांनी असे विधान केले असेल तर ते दुर्दैवी’; संजय राऊत यांनी नेमकं काय म्हटलं?

‘डॉ. अमोल कोल्हे यांनी असे विधान केले असेल तर ते दुर्दैवी’; संजय राऊत यांनी नेमकं काय म्हटलं?

Jul 02, 2026 | 11:38 AM
Pradosh Vrat: जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Pradosh Vrat: जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 02, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: आपत्कालीन हेल्पलाईन ६ तास ठप्प! दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? मुंबईकरांचा महानगरपालिकेला सवाल

Mumbai News: आपत्कालीन हेल्पलाईन ६ तास ठप्प! दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? मुंबईकरांचा महानगरपालिकेला सवाल

Jul 02, 2026 | 11:30 AM
Abhijeet Sawant : 20 वर्षांनंतर अभिजीत सावंत ‘इंडियन आयडॉल’च्या मंचावर, वीकेंड स्पेशल एपिसोडमध्ये रंगणार खास परफॉर्मन्स

Abhijeet Sawant : 20 वर्षांनंतर अभिजीत सावंत ‘इंडियन आयडॉल’च्या मंचावर, वीकेंड स्पेशल एपिसोडमध्ये रंगणार खास परफॉर्मन्स

Jul 02, 2026 | 11:26 AM
Greece Wildfire : ग्रीसमध्ये वणव्याचा कहर! अल्पवयीन मुलासह वडिलांचा आगीत होरपळून मृत्यू, अनेक भागांत अलर्ट जारी

Greece Wildfire : ग्रीसमध्ये वणव्याचा कहर! अल्पवयीन मुलासह वडिलांचा आगीत होरपळून मृत्यू, अनेक भागांत अलर्ट जारी

Jul 02, 2026 | 11:26 AM
IND vs ENG: सामना पावसामुळे रद्द, पण जोस बटलरने रचला इतिहास; धोनी-गिलख्रिस्टला मागे टाकत केला ‘महाविक्रम’

IND vs ENG: सामना पावसामुळे रद्द, पण जोस बटलरने रचला इतिहास; धोनी-गिलख्रिस्टला मागे टाकत केला ‘महाविक्रम’

Jul 02, 2026 | 11:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा