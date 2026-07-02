बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

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कपड्यांना हलक तर ऊन मिळणं फार गरजेचं असतं. जेव्हा तुम्ही बाथरुममधील दमट वातावरणात त्यांना सुकवता तेव्हा कपडे नीट सुकले जात नाहीत ज्यामुळे त्यावर बॅक्टेरिया आणि बुरशी तयार होऊ लागतो. बऱ्याचदा हे बॅक्टेरिया आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही ज्यामुळे अशा कपड्यांना परिधान केल्याने आपल्या आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. चला उन्हात कपडे सुकवल्याने काय होत ते जाणून घेऊया.
बॅक्टेरिया कमी होण्यास मदत होते
उन्हाच्या प्रखर प्रकाशात अल्ट्रावॉयलेट किरणे असतात जे कपड्यांवरील बॅक्टेरिया दूर करण्यास मदत करते. यामुळे कपड्यांवर दुसरे किटाणू असल्यास त्यांचाही खातमा होतो.
ओलावा पूर्णपणे काढून टाकला जातो
अंडरगार्मेंट्समध्येही जराही ओलावा राहिला तर त्यात बॅक्टेरिया होण्याचा धोका असतो. उन्हाच्या प्रखर किरणांमध्ये कपडे कडक सुकले जातात ज्यामुळे ओलावा कपड्यांमध्ये राहत नाही.
दुर्गंधीपासून सुटका
कपड्यांना बाथरुममध्ये किंवा घराच्या आत पंख्याखाली सुकवल्याने कपड्यांमधून एक दुर्गंध वास येऊ लागतो. हेच कपडे जर तुम्ही उन्हात सुकवले तर त्यातून कोणताही वास येत नाही.
त्वचेचे संक्रमण
कपडे जर नीट सुकले नाही आणि हलके ओले राहिले तर असे कपडे परिधान केल्याने त्वचेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. ओल्या कपड्यांमुळे स्किन इंन्फेक्शनचा धोका वाढतो.
कोणत्या ठिकाणी कपड्यांना वाळवू नये?
ऊन न मिळाल्यास कपड्यांना कसे सुकवावे?