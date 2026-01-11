Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Eknath Shinde Shocks Thackeray Group Dagdu Sakpal Joins Shivsena Mumbai

मोठी बातमी! मुंबईमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का! एकनाथ शिंदेनी फिरवला गेम; ‘या’ बड्या नेत्याचा शेकडो समर्थकांसह पक्षप्रवेश

Political News: माजी आमदार दगडू सकपाळ यांनी शेकडो समर्थकांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. लालबाग-परळमधील या मोठ्या राजकीय घडामोडीमुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:42 PM
मोठी बातमी! मुंबईमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का! एकनाथ शिंदेनी फिरवला गेम (Photo Credit- X)

मोठी बातमी! मुंबईमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का! एकनाथ शिंदेनी फिरवला गेम (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • लालबाग-परळमध्ये ‘उबाठा’ला खिंडार!
  • कट्टर शिवसैनिक दगडू सकपाळ यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश
  • ठाकरेंवर घणाघाती टीका
Mumbai Political News: उबाठाचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार दगडू सकपाळ (Dagdu Sakpal) यांनी आज शेकडो समर्थकांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. सकपाळ यांच्या प्रवेशाने महापालिका निवडणुकीपूर्वी लालबाग-परळमध्ये शिवसेनेने उबाठाला जोरदार झटका दिला. शिवसेना वाढवण्यासाठी तुरुंगवास भोगणारे, शेकडो केसेसे अंगावर घेणाऱ्यांना निष्ठावान शिवसैनिकांना बाळासाहेब सवंगडी समजायचे मात्र आज काहीजण बाळासाहेबांच्या सवंगड्यांना घरगडी समजत आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उबाठावर केली.


सकपाळ यांच्यासह अशोक सकपाळ, लक्ष्मण सकपाळ, मनसेचे शिवडी विभाग अध्यक्ष संतोष नलावडे, रेश्मा सकपाळ, सुषमा सकपाळ, जितेंद्र सकपाळ, संपत नलावडे, भरत मोरे, मनोज म्हात्रे, झाहीर शेख, क्षितीज सकपाळ, सुनील सकपाळ, अनिकेत कदम यांच्यासह अनेक शिवसैनिकांनी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की शिवसेना वाढीसाठी ज्यांनी कष्ट उपसले, शेकडो केसेस अंगावर घेतल्या अशा कार्यकर्त्यांच्या भावनांची कदर करणारे बाळासाहेब होते, आज बाळासाहेब नाहीत. त्यामुळे आपल्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या भावना ओळखणारा नेता नाही. शिवसेना वाचवण्यासाठी, गहाण टाकलेला धनुष्यबाण सोडवण्यासाठी, बाळासाहेबांचे विचार तोडून मोडून टाकणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

Sanjay Raut Live : संजय राऊत अन् मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये 11 लाखांची पैज; फक्त अट एकच..!

ते पुढे म्हणाले की, शिवसेनेसाठी, बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी आणि धनुष्यबाणसाठी आजचा दिवस महत्वाचा आहे. दगुडदादा म्हणजे बाळासाहेबांचा कट्टर मावळा अशी ओळख आहे. त्यांच्यासारख्या अनेक शिवसैनिकांनी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून शिवसेना वाढवण्याचे काम केले. स्वत:च्या जीवाची पर्वा केली नाही. शिवसेनेसाठी त्यांनी अंगावर, छातीवर वार घेतले.

लालबाग परळ भागात शिवसेना वाढवण्यासाठी दगडू दादांनी अपार कष्ट घेतले. दगडू दादांच्या शिवसेना प्रवेशाने लालबागच्या राजाचा आणि गणेश गल्लीच्या राजाचा आशिर्वाद शिवसेनेला मिळाला, अशी भावना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली. साडेतीन वर्ष शिवसेनेसाठी तुरुंगावास भोगला त्यांची अवहेलना करणं दुर्देवी आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

बेळगावचा लढा, आंदोलने केली शेकडो केसेस झाल्या पण त्याचा विचार कधी दगडूदादांनी केला नाही, असे ते म्हणाले. घाटकोपरच्या सभेमध्ये दगडूदादांनी एकनाथ शिंदे एक दिवस मोठा होईल असे भाकीत केले होते. मी शाखा प्रमुखापासून मुख्यमंत्री झालो, अशी आठवण उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी काढली.

Maharashtra Election : “मेट्रो प्रकल्प रखडण्यामागे भाजपा कारणीभूत” ; विकास कामावर प्रताप सरनाईक यांचे गंभीर आरोप

दगडू सकपाळ म्हणजे कणखर नेतृत्व असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. बाळासाहेब दगडूदादांना सवंगडी समजायचे, पण आताचे लोक सवंगड्यांना घरगडी समजायला लागले. मालक आणि नोकर हा भेद सुरु झाला, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली.

राज्यात २०१९ मध्ये आणि २०२२ मध्ये काय घडले ते उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. शिवसेनेने ८० जागा लढल्या आणि ६० जागा जिंकल्या त्यांनी १०० जागा लढल्या आणि २० जागा जिंकले. ठाण्यापुरता शिवसेना मर्यादित आहे, असं बोलणाऱ्यांची तोंड नगर परिषद निवडणुकीनंतर बंद झाली. शिवसेनेचा चांदा ते बांदा विस्तार झाला. शिवसेनेचे ७० नगराध्यक्ष आणि १४०० नगरसेवक निवडून आले, असे ते म्हणाले.

Web Title: Eknath shinde shocks thackeray group dagdu sakpal joins shivsena mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा
1

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
2

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
3

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू
4

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Jan 22, 2026 | 08:22 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM