Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र नॅशनल गॅस लिमिटेडने (MNGL) पुणे आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांना अखंडित पुरवठ्याबाबत आश्वस्त केले आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 05:30 PM
घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये

  • जागतिक स्तरावर ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’ (LNG) च्या वाहतुकीत अडथळे
  • घरगुती वापरासाठी १००% नैसर्गिक वायूचे वाटप केल्याने पुरवठ्यात कोणतीही टंचाई भासणार नाही
  • पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात एमएनजीएलचे ८ हजार इंच-किलोमीटरचे पाइपलाइन जाळे
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’ (LNG) च्या वाहतुकीत अडथळे येत असतानाच, केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) घरगुती आणि वाहतूक वापरासाठी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘नॅचरल गॅस (सप्लाय रेग्युलेशन) ऑर्डर, २०२६’ अंतर्गत ९ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार हे आदेश तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र नॅशनल गॅस लिमिटेडने (MNGL) पुणे आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांना अखंडित पुरवठ्याबाबत आश्वस्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, घरगुती ‘पीएनजी’ ग्राहक आणि वाहनांसाठीचा ‘सीएनजी’ पुरवठा हे कंपनीचे सर्वोच्च प्राधान्य क्षेत्र आहे. घरगुती वापरासाठी १००% नैसर्गिक वायूचे वाटप केल्याने पुरवठ्यात कोणतीही टंचाई भासणार नाही, याची खात्री कंपनीने दिली आहे.

Maharashtra Politics : “नमो नमो अन् जय श्रीराम म्हणा, गॅस आपल्या दारात; LPG गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांची बोचरी टीका

पुणे (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड (PCMC) महानगरपालिका परिसरात एमएनजीएलची पायाभूत सुविधा अत्यंत भक्कम आहे. आठ हजार इंच-किलोमीटरचे पाइपलाइन जाळे आणि १२५ हून अधिक सीएनजी स्थानकांच्या माध्यमातून कंपनी सध्या ८ लाख घरगुती कनेक्शन्स आणि ५.५० लाखांहून अधिक सीएनजी वाहनांची गरज पूर्ण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. जागतिक स्तरावरील आव्हाने असली तरी स्थानिक पातळीवर ग्राहकांना कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर ‘एलएनजी’ वाहतुकीत अडथळे येत असतानाच, केंद्र सरकारने देशांतर्गत गॅस पुरवठ्याबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) घरगुती आणि वाहतूक वापरासाठी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार ‘महाराष्ट्र नॅशनल गॅस लिमिटेड’ने (MNGL) पुणेकरांना अखंडित पुरवठ्याबाबत आश्वस्त केले आहे.

‘नॅशनल पीएनजी ड्राईव्ह २.०’ ला प्रारंभ :  पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाच्या (PNGRB) पाठिंब्याने एमएनजीएल सध्या ‘नॅशनल पीएनजी ड्राईव्ह २.०’ अंतर्गत पाईप नॅचरल गॅसच्या (PNG) वापराला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. नैसर्गिक वायूचा वाटा ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असून, त्यादृष्टीने निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांत पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

भक्कम पायाभूत सुविधा:  पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात एमएनजीएलचे ८ हजार इंच-किलोमीटरचे पाइपलाइन जाळे आणि १२५ हून अधिक सीएनजी स्थानके कार्यरत आहेत. सध्या कंपनी ८ लाख घरगुती कनेक्शन्स आणि ५.५० लाखांहून अधिक सीएनजी वाहनांची गरज पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. पीएनजी हे स्वच्छ, सुरक्षित आणि किफायतशीर इंधन असून, त्यामुळे सिलिंडरची कटकट संपून किचनमधील जागेचीही बचत होते, असे कंपनीने नमूद केले आहे.

अखंडित पुरवठ्याची खात्री: “केंद्र सरकारने घरगुती वापरासाठी १००% नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी पीएनजीचा पुरवठा अखंडित सुरू राहील. या पुरवठ्यात कोणतीही टंचाई नाही,” असे एमएनजीएलचे मार्केटिंग उपाध्यक्ष सुजित रुईकर यांनी स्पष्ट केले.

इच्छुक ग्राहकांनी नवीन कनेक्शनसाठी *dpngconnect@mngl.in* वर ई-मेल करावा किंवा *१८०० २६६ २६९६* या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच ‘My MNGL’ ॲप किंवा *mngl.in* या संकेतस्थळावरूनही नोंदणी करता येईल.

 

 

Published On: Mar 12, 2026 | 05:30 PM

