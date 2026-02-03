Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

३ फेब्रुवारी रोजी इन्व्हेस्ट इन तमिळनाडू परिषदेत रेव्हस्पोर्ट्सशी बोलताना, चेन्नई सुपर किंग्जच्या सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले की, फ्रँचायझी भविष्यात महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याची योजना आखत आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:29 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Chennai Super Kings Franchise : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक, चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) लवकरच महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करणार आहे. आयपीएलमध्ये चेन्नईच्या संघाने आतापर्यत 5 ट्राॅफी नावावर केल्या आहेत. पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन सीएसकेच्या सीईओ कासी विश्वनाथ यांनी खुलासा केला आहे की येत्या काळात फ्रँचायझीचा विस्तार होईल, ज्यामध्ये महिला क्रिकेटला सर्वोच्च प्राधान्य असेल. याचा अर्थ सीएसके संघ महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये देखील खेळताना दिसू शकतो.

सीएसकेचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा 

३ फेब्रुवारी रोजी इन्व्हेस्ट इन तमिळनाडू परिषदेत रेव्हस्पोर्ट्सशी बोलताना, चेन्नई सुपर किंग्जच्या सीईओ कासी विश्वनाथन म्हणाले की, फ्रँचायझी भविष्यात महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याची योजना आखत आहे. हा निर्णय त्वरित लागू केला जाणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी, सीएसके महिला क्रिकेटमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. तो म्हणाला, “तात्काळ नाही, पण येत्या काळात सीएसके निश्चितच विस्तारेल. आमची पहिली प्राथमिकता महिला क्रिकेट असेल आणि आम्ही इतर खेळांमध्येही संधी शोधू शकतो.”

WPL 2026 : एलिमिनेटर सामन्यात अ‍ॅशले गार्डनर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज आमनेसामने! कोण मारणार बाजी, कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट?

महिला प्रीमियर लीगचा चौथा हंगाम सुरू होत आहे, जो २०२३ मध्ये सुरू होणार आहे. सीएसके ही आयपीएल फ्रँचायझींपैकी एक आहे ज्यांचा WPL मध्ये एकही संघ नाही. सध्या, मुंबई, बेंगळुरू, दिल्ली, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश येथे असलेल्या पाच संघ WPL मध्ये खेळत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्ज व्यतिरिक्त, पंजाब किंग्ज, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद सारख्या प्रमुख फ्रँचायझींनी अद्याप WPL मध्ये भाग घेतलेला नाही.

तथापि, गेल्या काही महिन्यांपासून, अनेक फ्रँचायझी मालक WPL मध्ये नवीन संघ जोडण्याबद्दल उघडपणे बोलत आहेत. WPL लिलावादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सचे सह-मालक पार्थ जिंदाल म्हणाले की BCCI WPL चा विस्तार करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. जिंदाल यांच्या मते, दीर्घकालीन, BCCI चे ध्येय सध्याच्या कारवां मॉडेलपासून (जिथे फक्त दोन किंवा तीन ठिकाणी सामने आयोजित केले जातात) दूर जाऊन पूर्ण होम-अँड-अवे फॉरमॅटमध्ये जाणे आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 02:29 PM

