U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

आतापर्यंतच्या खेळाच्या प्रत्येक विभागात प्रभावी कामगिरीने उत्साहित असलेला भारतीय संघ बुधवारी हरारे येथे होणाऱ्या आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक उपांत्य सामन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध फेव्हरिट म्हणून सुरुवात करेल. भारत हा स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ आहे, ज्याने पाच वेळा (२०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२) विजेतेपद जिंकले आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा क्रमांक लागतो, ज्याने चार वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे. अशाप्रकारे, भारत बुधवारी विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न करेल.
भारताने आतापर्यंत स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली आहे, त्यांनी त्यांचे पाचही सामने आरामात जिंकले आहेत, ज्यात सुपर सिक्स टप्प्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर ५८ धावांनी विजय मिळवला आहे. तथापि, भारतीय संघ अफगाणिस्तानला कमी लेखण्याची चूक करणार नाही. अफगाणिस्ताननेही स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली आहे, पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. त्यांचा एकमेव पराभव श्रीलंकेविरुद्ध झाला आहे. तथापि, त्यांच्या खेळाडूंच्या फॉर्ममुळे आणि खेळाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे, अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताचा वरचष्मा असल्याचे दिसून येते.
यष्टीरक्षक-फलंदाज अभिज्ञान कुंडूने फलंदाजीने प्रभावी कामगिरी केली आहे. डावखुऱ्या फलंदाजाने आतापर्यंत पाच सामन्यांमध्ये दोन अर्धशतकांसह १९९ धावा केल्या आहेत. मोठे फटके मारण्यात माहिर असलेला सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी (पाच सामन्यात दोन अर्धशतकांसह १९६ धावा) देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे पण संघ व्यवस्थापनाला त्याने त्याच्या अर्धशतकांचे शतकांमध्ये रूपांतर करावे असे वाटते. अष्टपैलू विहान मल्होत्रा (पाच सामन्यात १७२ धावा) हा आणखी एक भारतीय फलंदाज आहे ज्यावर लक्ष ठेवावे लागेल. त्याने गट टप्प्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध शतक (नाबाद १०९) झळकावले.
कर्णधार आयुष म्हात्रेने गोलंदाजीत सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे, त्याने पाच सामन्यांत त्याच्या ऑफ-ब्रेक गोलंदाजीने सहा बळी घेतले आहेत, परंतु त्याच्या फलंदाजीत सुधारणा करण्याची संधी आहे. त्याने पाच सामन्यांत फक्त ९९ धावा केल्या आहेत, ज्याची सर्वोच्च धावसंख्या ५३ आहे. सलामीवीर आरोन जॉर्जचा फॉर्म देखील भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे कारण उजव्या हाताच्या फलंदाजाला तीन डावात फक्त ४६ धावा करता आल्या आहेत.
भारताच्या गोलंदाजीचे नेतृत्व उजव्या हाताचे वेगवान गोलंदाज हेनिल पटेल आणि आरएस अम्ब्रिस यांनी केले आहे. त्यांना फिरकी गोलंदाज खिलन पटेलने चांगली साथ दिली आहे, ज्याने पाच सामन्यांमध्ये आठ बळी घेतले आहेत. म्हात्रे आणि मल्होत्रा हे गोलंदाजी विभागातही आपली भूमिका बजावतील. मल्होत्राने त्याच्या ऑफ-ब्रेक गोलंदाजीने पाच विकेट्स घेतल्या आहेत आणि आतापर्यंत स्पर्धेत भारताचे एकमेव शतकही त्याने केले आहे.
भारत अंडर-19: आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उद्धव सिंह मोहन, मोहम्मद की.
अफगाणिस्तान अंडर-19: मेहबूब खान (कर्णधार), अझिझुल्लाह मियाखिल, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदझाई, उस्मान सादात, उझैरुल्ला नियाझाई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातीर स्टानिकझाई, नझीफुल्ला अमीरी, नुरिस्तानी उमरझाई, रुहुल्ला अरब, सलामी खान, सलामी खान, वारउल्लाह अरब, सलामी खान.
वेळ: सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:०० वाजता सुरू होईल.