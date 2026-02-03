ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळेल प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

हल्ली महिलांमुली कामानिमित्त बाहेर जाताना किंवा कोणत्याही कार्यक्रमाला जातात पॅन्ट किंवा टॉपची निवड न करता ड्रेस घालण्यास जास्त प्राधान्य देतात. कारण कुर्ता पायजमा सेट कोणत्याही कार्यक्रमात तुम्ही परिधान करू शकते. कुर्ता पायजमा सर्वच ऋतूंमध्ये घालण्यासाठी बेस्ट आहे. वाढत्या उन्हाळ्यात अंगाला टोचणारे कपडे परिधान करण्याऐवजी अतिशय हलकं कापड असलेले कॉटन किंवा इतर वेगवेगळ्या फॅब्रिकचे कुर्ते परिधान करावे. त्यातील सर्वच महिलांमध्ये लोकप्रिय असलेले कापड म्हणजे लखनवी. लखनवी हा कापडाचा एक पारंपरिक प्रकार आहे. सध्या सर्वच तरुणींमध्ये लखनवी ड्रेस आणि कुर्त्यांची मोठी क्रेझ वाढली आहे. हे कुर्तीज अतिशय लाईटवेट आणि ग्रेसफुल दिसतात. मिनिमल किंवा सिंपल लुक करायचा असल्यास लखनवी कुर्तीज अतिशय बेस्ट पर्याय आहे.(फोटो सौजन्य – navrashtra)
हल्ली सर्वच ठिकाणी लखनवी कुर्ती सहज उपलब्ध होतात. पण मशीनवर तयार केलेल्या लखनवी कुर्तीज पारंपरिक लुक देत नाही. त्यामुळे अस्सल पारंपरिक लखनवी कुर्तीज कुठे खरेदी कराव्यात? असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर ठाण्यातील या दुकानाला नक्कीच भेट द्या. ठाण्यातील विवोरा बाय अनिता युवा दुकानात तुम्हाला अस्सल लखनवी कुर्तीज, कॉर्ड देत आणि लखनवी साड्यांचे कलेक्शन पाहायला मिळेल. लखनवी कुर्तीवरील वर्क हाताने केले जाते. याशिवाय लहान आकारातील आरसे लावून त्यावर वर्क केले जाते. आकर्षक एम्ब्रॉयडरी वर्कबी असलेले कुर्तीज किंवा पूर्ण ड्रेस सेट सणावाराच्या दिवसांमध्ये तुम्ही परिधान करू शकता.
ठाण्यातील विवोरा बाय अनिता या दुकानात लखनवी फॅब्रिकमधील साड्या, कुर्ती, कॉर्ड सेट इत्यादी अनेक वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. याशिवाय त्यांच्याकडे ऑफिसवेअर कॉर्ड सेट सुद्धा उपलब्ध आहेत. विवोरामध्ये केवळ महिलांसाठीच नाहीतर पुरुषांसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या रंगामध्ये कुर्ते उपलब्ध आहेत. मल कॉटन, लिलन, विस्कोस इत्यादी वेगवेगळ्या फॅब्रिकमध्ये शॉट कुर्तीज सुद्धा उपलब्ध आहेत. काहींना लग्न समारंभात सिंपल ड्रेस घालायला खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे विवोरामध्ये तुम्हाला पूर्ण ड्रेस सेट सुद्धा मिळेल. हल्ली कॉर्ड सेटचा मोठा ट्रेंड आहे. त्यामुळे कामानिमित्त बाहेर जाताना किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात तुम्ही मल कॉटनचा कॉर्ड सेट घालू शकता. त्यांच्याकडे असलेले प्रत्येक ड्रेस, कुर्ता वेगवेगळ्या डिझाईन करून तयार केला जातो.
विवोरामध्ये केवळ लखनवी ड्रेसच नाहीतर लखनवी फॅब्रिकमधील साड्या सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्यांच्याकडे कॉटन, कॉटन कोटा चंदेरी आणि लखनवी प्रकारातील सुंदर सुंदर साड्या तुम्ही खरेदी करू शकता. या साड्या नेसण्यासाठी अतिशय हलक्या असतात. ऑफिस वेअरमध्ये महिला प्रामुख्याने कॉटन आणि लिनन प्रकारातील साड्या नेसतात. लखनवी कापडामध्ये केवळ महिलांसाठीच नाहीतर पुरुषांसाठी सुद्धा कुर्ते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील विवोरा बाय अनिता या दुकानाला नक्की भेट द्या.
विवोरा बाय अनिता पत्ता: दुकान क्र. 3, आरंभ सीएचएस, टेंभी नाका, चरई, ठाणे पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र 400601