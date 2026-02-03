Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Premium Lucknow Collection Available At Wewora In Thane Dress An Attractive Parton Of Cord Set

ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळेल प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

लखनवी कुर्तीज किंवा लखनवी प्रकारातील साड्यांच्या खरेदीसाठी ठाण्यातील विवोरा या दुकानाला नक्कीच भेट द्या. त्यांच्याकडे लखनवी प्रकारातील कपड्यांमध्ये असंख्य पर्याय उपलब्ध आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:34 PM
ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळतील प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळतील प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

Follow Us:
Follow Us:

हल्ली महिलांमुली कामानिमित्त बाहेर जाताना किंवा कोणत्याही कार्यक्रमाला जातात पॅन्ट किंवा टॉपची निवड न करता ड्रेस घालण्यास जास्त प्राधान्य देतात. कारण कुर्ता पायजमा सेट कोणत्याही कार्यक्रमात तुम्ही परिधान करू शकते. कुर्ता पायजमा सर्वच ऋतूंमध्ये घालण्यासाठी बेस्ट आहे. वाढत्या उन्हाळ्यात अंगाला टोचणारे कपडे परिधान करण्याऐवजी अतिशय हलकं कापड असलेले कॉटन किंवा इतर वेगवेगळ्या फॅब्रिकचे कुर्ते परिधान करावे. त्यातील सर्वच महिलांमध्ये लोकप्रिय असलेले कापड म्हणजे लखनवी. लखनवी हा कापडाचा एक पारंपरिक प्रकार आहे. सध्या सर्वच तरुणींमध्ये लखनवी ड्रेस आणि कुर्त्यांची मोठी क्रेझ वाढली आहे. हे कुर्तीज अतिशय लाईटवेट आणि ग्रेसफुल दिसतात. मिनिमल किंवा सिंपल लुक करायचा असल्यास लखनवी कुर्तीज अतिशय बेस्ट पर्याय आहे.(फोटो सौजन्य – navrashtra)

पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

हल्ली सर्वच ठिकाणी लखनवी कुर्ती सहज उपलब्ध होतात. पण मशीनवर तयार केलेल्या लखनवी कुर्तीज पारंपरिक लुक देत नाही. त्यामुळे अस्सल पारंपरिक लखनवी कुर्तीज कुठे खरेदी कराव्यात? असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर ठाण्यातील या दुकानाला नक्कीच भेट द्या. ठाण्यातील विवोरा बाय अनिता युवा दुकानात तुम्हाला अस्सल लखनवी कुर्तीज, कॉर्ड देत आणि लखनवी साड्यांचे कलेक्शन पाहायला मिळेल. लखनवी कुर्तीवरील वर्क हाताने केले जाते. याशिवाय लहान आकारातील आरसे लावून त्यावर वर्क केले जाते. आकर्षक एम्ब्रॉयडरी वर्कबी असलेले कुर्तीज किंवा पूर्ण ड्रेस सेट सणावाराच्या दिवसांमध्ये तुम्ही परिधान करू शकता.

ठाण्यातील विवोरा बाय अनिता या दुकानात लखनवी फॅब्रिकमधील साड्या, कुर्ती, कॉर्ड सेट इत्यादी अनेक वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. याशिवाय त्यांच्याकडे ऑफिसवेअर कॉर्ड सेट सुद्धा उपलब्ध आहेत. विवोरामध्ये केवळ महिलांसाठीच नाहीतर पुरुषांसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या रंगामध्ये कुर्ते उपलब्ध आहेत. मल कॉटन, लिलन, विस्कोस इत्यादी वेगवेगळ्या फॅब्रिकमध्ये शॉट कुर्तीज सुद्धा उपलब्ध आहेत. काहींना लग्न समारंभात सिंपल ड्रेस घालायला खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे विवोरामध्ये तुम्हाला पूर्ण ड्रेस सेट सुद्धा मिळेल. हल्ली कॉर्ड सेटचा मोठा ट्रेंड आहे. त्यामुळे कामानिमित्त बाहेर जाताना किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात तुम्ही मल कॉटनचा कॉर्ड सेट घालू शकता. त्यांच्याकडे असलेले प्रत्येक ड्रेस, कुर्ता वेगवेगळ्या डिझाईन करून तयार केला जातो.

हळदीच्या साडीवरील लुक मनमोहक करण्यासाठी परिधान करा मोगऱ्याच्या फुलांचा दुप्पटा, पहा हळदी स्पेशल ओढणी

विवोरामध्ये केवळ लखनवी ड्रेसच नाहीतर लखनवी फॅब्रिकमधील साड्या सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्यांच्याकडे कॉटन, कॉटन कोटा चंदेरी आणि लखनवी प्रकारातील सुंदर सुंदर साड्या तुम्ही खरेदी करू शकता. या साड्या नेसण्यासाठी अतिशय हलक्या असतात. ऑफिस वेअरमध्ये महिला प्रामुख्याने कॉटन आणि लिनन प्रकारातील साड्या नेसतात. लखनवी कापडामध्ये केवळ महिलांसाठीच नाहीतर पुरुषांसाठी सुद्धा कुर्ते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील विवोरा बाय अनिता या दुकानाला नक्की भेट द्या.

विवोरा बाय अनिता पत्ता: दुकान क्र. 3, आरंभ सीएचएस, टेंभी नाका, चरई, ठाणे पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र 400601

Web Title: Premium lucknow collection available at wewora in thane dress an attractive parton of cord set

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर
1

President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश
2

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश

Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा
3

Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक
4

पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Feb 03, 2026 | 02:33 PM
कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

Feb 03, 2026 | 02:29 PM
ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळेल प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळेल प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

Feb 03, 2026 | 02:25 PM
U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

Feb 03, 2026 | 02:13 PM
Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Feb 03, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM