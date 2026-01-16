Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • In Pune The Bjp Is Currently Leading In 38 Seats While The Ncp Is Leading In 14

Pune Municipal Elections : पुण्यात भाजप सध्या 38 तर राष्ट्रवादी 14 जागांवर आघाडीवर

राज्यातील महानगरपालिकांसाठी सकाळी दहा वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर अनेक भागांतील निकाल हळूहळू समोर येत आहे. यात कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शाहू विकास आघाडीचे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 11:22 AM
पुण्यात भाजप 38, शिवसेना २

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह इतर 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडले. राज्यातील अनेक ठिकाणी मतदारांमध्ये उत्साह दिसून आला. राज्यात सरासरी ६० टक्के मतदानाची नोंद झाली. त्यानंतर आता महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यात येत आहे. सध्या मतदान केंद्रांवर मतमोजणी सुरु आहे. पुण्यात भाजप 38 जागांवर आघाडीवर आहे. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना दोन जागांवर आघाडीवर असल्याची माहिती दिली जात आहे.

राज्यातील महानगरपालिकांसाठी सकाळी दहा वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर अनेक भागांतील निकाल हळूहळू समोर येत आहे. यात कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शाहू विकास आघाडीचे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत. वसई-विरारमध्ये भाजप 25 जागांवर आघाडीवर आहे. तर बहुजन विकास आघाडी 85 जागांवर आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे. तर पुणे महापालिकेत भाजप 38, शिवसेना २, राष्ट्रवादी १४, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी केवळ एकाच जागेवर आघाडीवर आहे. तर काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना एकाही जागेवर अद्याप आघाडीवर नाही.

दरम्यान, राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची (Municipal Election Result 2026) रणधुमाळी सुरु आहे. तब्बल नऊ वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीचा (PMC Election 2026) निकाल हाती येत आहे. काल 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यानंतर आता निकाल हाती येत आहे. यावेळी 29 महापालिकांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त चर्चा ही मुंबई, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या पालिकेची (PCMC Election 2026) राहिली आहे.

हेदेखील वाचा : PCMC Election 2026 : पिंपरी चिंचवडचा “दादा’ कोण होणार? मतमोजणीच्या सुरुवातीला भाजप आघाडीवर

Web Title: In pune the bjp is currently leading in 38 seats while the ncp is leading in 14

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 11:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य
1

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव
2

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral
3

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका
4

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Jan 18, 2026 | 01:19 PM
जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

Jan 18, 2026 | 01:16 PM
Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Jan 18, 2026 | 01:14 PM
Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Jan 18, 2026 | 01:12 PM
Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

Jan 18, 2026 | 01:08 PM
रीलच्या नादात पवित्रतेची सीमारेषा ओलांडली? लाल साडी, हातात मडकं अन् महिलेने थेट स्मशानात जाऊन बनवली रील; Video Viral

रीलच्या नादात पवित्रतेची सीमारेषा ओलांडली? लाल साडी, हातात मडकं अन् महिलेने थेट स्मशानात जाऊन बनवली रील; Video Viral

Jan 18, 2026 | 01:03 PM
IND vs NZ Toss Update : शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकले, गोलंदाजी करणार! भारतीय संघात मोठा बदल

IND vs NZ Toss Update : शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकले, गोलंदाजी करणार! भारतीय संघात मोठा बदल

Jan 18, 2026 | 01:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM