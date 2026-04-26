आता थांबायचं नाय ! तृतीयपंथीय मुलांच्या पालकांसाठी सरकारचा मदतीचा हात, काय आहे ‘ही’ योजना ?

याविषयी तुम्हाला माहिती आहे का? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात. Scheme of Financial Support to Parents of Transgender Children या अंतर्गत तृतीयपंथी असणाऱ्या मुलांच्या आई-वडिलांना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय हे आर्थिक सहाय्य करत आहे. आता हे कसं शक्य आहे आणि यामधून तुम्हाला किती सहाय्य मिळू शकतं याबाबत आपण जाणून घेऊया. या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या पालकांना साधारणतः एक हजार ते पाच हजारपर्यंत रक्कम मिळते. ही रक्कम कशी मिळवायची हे देखील आपण जाणून घेऊया. पालकांनी संबंधित केंद्रशासित प्रदेश व राज्य सरकार यांच्या कार्यालयामध्ये अर्जाचा विहित नमुना घेऊन प्रत भरून द्यावी.
यासाठी कोणती कागदपत्रे लागणार आहेत हे देखील पाहूया. मूल transgender असल्याचं प्रतिज्ञापत्र, post अथवा बँकेचे योग्य तपशील, पालकाचा मृत्यू झाल्यास पालकत्व असणाऱ्याचे प्रमाणपत्र, योजनेच्या अटीनुसार लागणारी इतर कागदपत्र. प्रत्येक मूल हे खास असतं आणि आपल्या आई-वडिलांसाठी तर नक्कीच. त्यामुळे पालकांनी आपलं मूल transgender आहे हे समजून घेतल्यानंतर अजिबात खच्चीकरण होऊ देऊ नका आणि याशिवाय आपल्या मुलांना देखील आत्मविश्वास द्या की हे अत्यंत नैसर्गिक आहे. याशिवाय सरकारही तुम्हाला आता या गोष्टीसाठी साथ देत आहे.
त्यामुळे समाजात जर तृतीय पंथीय मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना ही कोणत्याही प्रकारे मानसिक त्रास होत असेल तर त्यावर आता गप्प बसून राहणं हा उपाय नाही तर कायद्याने देखील तुम्हाला याच समाजात मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणूनच समाजातल्या चुकीच्या समजुतींमुळे तुम्ही तुमच्या मुलांचा आत्मविश्वास कमकुवत करु नका. त्यांना मानसिकरित्या सक्षम करा.