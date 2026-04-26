Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • What Are The Benefits Of The Scheme Of Financial Support To Parents Of Transgender Children

आता थांबायचं नाय ! तृतीयपंथीय मुलांच्या पालकांसाठी सरकारचा मदतीचा हात, काय आहे ‘ही’ योजना ?

तृतीय पंथीय म्हटलं की समाजात आजंही त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. समाजामध्ये आजही तृतीयपंथी असणं वा transgender असणं हा एक गुन्हा समजला जातो.

Updated On: Apr 26, 2026 | 12:56 PM
आता थांबायचं नाय ! तृतीयपंथीय मुलांच्या पालकांसाठी सरकारचा मदतीचा हात, काय आहे ‘ही’ योजना ?

फोटो सौजन्य : गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • तृतीयपंथीय मुलांच्या पालकांसाठी सरकारचा मदतीचा हात
  • काय आहे ‘ही’ योजना ?
तृतीय पंथीय म्हटलं की समाजात आजंही त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. समाजामध्ये आजही तृतीयपंथी असणं वा transgender असणं हा एक गुन्हा समजला जातो. पण हे खरंतर चूक नाहीये का? तुम्हीही एक समाजाचा भाग आहात आणि तृतीयपंथीदेखील या समाजाचाच भाग आहेत. या माणसांना तृतीयपंथी असणाऱ्यांनाच केवळ हा त्रास होत नाही तर त्यांच्या आई-वडिलांनासुद्धा हा त्रास होतो. त्यांचं मानसिक खच्चीकरण होतं. पण खरं तर तृतीयपंथी असणं अर्थात transgender असणं ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पण आई-वडील म्हणून तुम्हाला आपल्या मुलांचं संगोपन करताना सरकारदेखील मदतीचा हात देतं.

याविषयी तुम्हाला माहिती आहे का? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात. Scheme of Financial Support to Parents of Transgender Children या अंतर्गत तृतीयपंथी असणाऱ्या मुलांच्या आई-वडिलांना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय हे आर्थिक सहाय्य करत आहे. आता हे कसं शक्य आहे आणि यामधून तुम्हाला किती सहाय्य मिळू शकतं याबाबत आपण जाणून घेऊया. या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या पालकांना साधारणतः एक हजार ते पाच हजारपर्यंत रक्कम मिळते. ही रक्कम कशी मिळवायची हे देखील आपण जाणून घेऊया. पालकांनी संबंधित केंद्रशासित प्रदेश व राज्य सरकार यांच्या कार्यालयामध्ये अर्जाचा विहित नमुना घेऊन प्रत भरून द्यावी.

Teenager वयातल्या मुलांशी वागताना पालकांनी नक्की कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात?

 

यासाठी कोणती कागदपत्रे लागणार आहेत हे देखील पाहूया. मूल transgender असल्याचं प्रतिज्ञापत्र, post अथवा बँकेचे योग्य तपशील, पालकाचा मृत्यू झाल्यास पालकत्व असणाऱ्याचे प्रमाणपत्र, योजनेच्या अटीनुसार लागणारी इतर कागदपत्र. प्रत्येक मूल हे खास असतं आणि आपल्या आई-वडिलांसाठी तर नक्कीच. त्यामुळे पालकांनी आपलं मूल transgender आहे हे समजून घेतल्यानंतर अजिबात खच्चीकरण होऊ देऊ नका आणि याशिवाय आपल्या मुलांना देखील आत्मविश्वास द्या की हे अत्यंत नैसर्गिक आहे. याशिवाय सरकारही तुम्हाला आता या गोष्टीसाठी साथ देत आहे.

त्यामुळे समाजात जर तृतीय पंथीय मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना ही कोणत्याही प्रकारे मानसिक त्रास होत असेल तर त्यावर आता गप्प बसून राहणं हा उपाय नाही तर कायद्याने देखील तुम्हाला याच समाजात मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणूनच समाजातल्या चुकीच्या समजुतींमुळे तुम्ही तुमच्या मुलांचा आत्मविश्वास कमकुवत करु नका. त्यांना मानसिकरित्या सक्षम करा.

वय वाढलं तरी नातं घट्ट ठेवा! आई-वडिलांना समजून घेण्याचे सोपे मार्ग, नातं मजबूत ठेवण्यास करतील तुमची मदत

Web Title: What are the benefits of the scheme of financial support to parents of transgender children

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
1

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात
2

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती
3

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री
4

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

May 17, 2026 | 12:01 PM
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

May 17, 2026 | 11:42 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM