“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "सदनात मी राहुल गांधींना त्यांच्या दाव्यांसाठी पुरावे देण्याची विनंती केली. त्यांनी सरकार आणि पंतप्रधानांवर कोणत्याही तथ्यात्मक आधाराशिवाय निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 04:44 PM
राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका (Photo Credit- X)

राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका (Photo Credit- X)

सरकार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल करणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की राहुल गांधी यांनी दिशाभूल करणारे आरोप केले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल केली जाईल. ही माहिती केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. ते म्हणाले, “सदनात मी राहुल गांधींना त्यांच्या दाव्यांसाठी पुरावे देण्याची विनंती केली. त्यांनी सरकार आणि पंतप्रधानांवर कोणत्याही तथ्यात्मक आधाराशिवाय निराधार आणि दिशाभूल करणारे आरोप केले. राहुल गांधींनी हे आरोप केले, असा दावा करत की पंतप्रधानांनी भारताचे राष्ट्रीय हित विकले आहे.”


रिजिजू यांनी असेही म्हटले की त्यांनी हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव घेतले आणि त्यांच्याविरुद्ध गंभीर आणि निराधार आरोप केले. हे विशेषाधिकार भंगाचे गंभीर उल्लंघन आहे. म्हणून, मी सभापतींसमोर आवश्यक सूचना सादर करण्याचा मानस करतो.”

Four Stars of Destiny: जनरल नरवणेंच्या पुस्तकावरून राजकीय रणकंदन! आता खुद्द माजी लष्करप्रमुखांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

किरेन रिजिजू यांनी असेही म्हटले की, “अर्थसंकल्पावर भाषण देताना, राहुल गांधी कोणत्याही कारणाशिवाय, कोणत्याही पुराव्याशिवाय आणि कोणत्याही सूचनेशिवाय आरोप करत आहेत.” त्यांचे संपूर्ण भाषण, त्यांनी सांगितलेल्या सर्व चुकीच्या गोष्टींसह, काढून टाकले जाईल आणि त्यांनी वापरलेली कोणतीही असंसदीय भाषा देखील काढून टाकली पाहिजे, विशेषतः त्यांनी केलेले सर्व खोटे, चुकीचे विधान आणि आरोप. मी त्यांना आठवण करून दिली की कोणीही या देशाला विकू किंवा विकत घेऊ शकत नाही. मग राहुल गांधी म्हणाले की कोणीतरी भारताला विकले आहे आणि कोणीतरी भारताला विकत घेतले आहे. कोणीही भारताला विकत घेण्याचा किंवा विकण्याचा विचारही करू शकत नाही.

ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारला घेरले

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. “अमेरिकेशी व्यापार कराराद्वारे सरकारने गरीब शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. देशाच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी असे यापूर्वी केलेले नाही. आपले शेतकरी पहिल्यांदाच अशा संकटाचा सामना करत आहेत. पण अमेरिकेशी कलेल्या व्यापार करारातून अमेरिकेतील आयात ४६ अब्ज डॉलर्सवरून १४६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढेल. भारतावरील आयात शुल्क ३ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे आणि त्यांचे आयात शुल्क १६ टक्क्यांवरून शून्यावर आले आहे.”

“मी म्हणतोय की तुम्ही देश विकला आहे. तुम्हाला भारत विकण्याची लाज वाटत नाही का? तुम्ही आमची भारतमाता, भारतमाता विकली आहे.”

राहुल गांधी म्हणाले, “मी आर्थिक सर्वेक्षण पाहत होतो आणि मला दोन गोष्टी जाणवल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे, आपण अशा जगात राहतो जिथे भू-राजकीय संघर्ष वेगाने वाढत आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीन, रशिया आणि इतर शक्ती आव्हान देत आहेत. शिवाय, आपण ऊर्जा आणि वित्त यांच्या शस्त्रीकरणाच्या जगात राहतो. पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी काही काळापूर्वी एक धक्कादायक विधान केले होते की युद्धाचा काळ संपला आहे. खरं तर, आपण युद्धाच्या युगात प्रवेश करत आहोत. तुम्ही पाहू शकता की युक्रेनमध्ये युद्ध चालू आहे, गाझामध्ये युद्ध झाले आहे, मध्य पूर्वेत युद्ध चालू आहे आणि इराणमध्ये युद्धाचा धोका आहे.”

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चोख प्रत्युत्तर

राहुल गांधी म्हणाले, “मी सरकारला एआयच्या परिणामांबद्दल इशारा देऊ इच्छितो. भारतात लोकप्रिय असलेल्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर बनण्याच्या कल्पनेला आव्हान दिले जाणार आहे. जेव्हा तुम्ही धोकादायक जगात प्रवेश करता तेव्हा तुम्हाला पहिली गोष्ट समजून घ्यावी लागते ती म्हणजे व्यक्ती आणि राष्ट्र म्हणून तुमची ताकद. १.४ अब्ज लोक, प्रतिभावान, उत्साही, गतिमान, जे जगातील कोणालाही आव्हान देऊ शकतात.”

Published On: Feb 11, 2026 | 04:44 PM

