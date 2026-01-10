Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Kolhapur News Aware Voters Are The Architects Of Democracy Voter Awareness Campaign Organized By Samajwadi Prabodhini

Kolhapur News : जागरूक मतदार लोकशाहीचे शिल्पकार; समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने ‘मतदार जागृती मोहीम’ आयोजित

राज्यात सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे.  अलीकडे नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याऐवजी मतदारांना निरनिराळी अमिषं दाखवण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 03:36 PM
Kolhapur News : जागरूक मतदार लोकशाहीचे शिल्पकार; समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने ‘मतदार जागृती मोहीम’ आयोजित
Follow Us:
Follow Us:
  • जागरूक मतदार लोकशाहीचे शिल्पकार,
  • समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने ‘मतदार जागृती मोहीम’ आयोजित,
इचलकरंजी : राज्यात सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे.  अलीकडे नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याऐवजी मतदारांना निरनिराळी अमिषं दाखवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच निवडणुका बिनविरोध करण्याचे प्रमाणही धक्कादायक रीतीने वाढत आहे. हे लोकशाही पुढील मोठे आव्हान आहे. सत्ता निर्माण करण्यात आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यात नागरिकांना सहभागी होता आले पाहिजे हे लोकशाही पद्धतीत गृहीत धरलेले आहे. त्यातूनच मताचा अधिकार बजावणं हा महत्त्वाचा आणि मूलभूत अविष्कार ठरत असतो. त्यामुळे मत हा आपला अधिकार आहे. ती दान करण्याची अथवा गहाण टाकण्याची किंवा विकण्याची वस्तू नाही याचे प्रत्येक मतदाराने ठेवून लोकशाही सक्षम करण्यात सहभाग नोंदवावा, जागरूक मतदारच सुदृढ लोकशाहीचे शिल्पकार ठरू शकतात, असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आयोजित ‘मतदार जागृती मोहीम’ चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.

यावेळी मतदार जागृती मोहिमेच्या फलकाचे अनावरणही करण्यात आले. या चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी,  रमेश लवटे, पांडुरंग पिसे, राजन मुठाणे, बजरंग लोणारी, शिवाजी शिंदे, उज्ज्वला जाधव, संदीप चोडणकर, अन्वर पटेल, किरण कटके, अजित मिणेकर, शकील मुल्ला, महेंद्र जाधव, बाळासाहेब नरशेट्टी, महादेव मिणची, विनोद जाधव, नितेश घोडके, जतिन पोतदार आदींनी सहभाग घेतला.

Kolhapur Zilla Parishad elections: कागलच्या राजकारणात नवे समीकरण; मंडलिकांसमोर मुश्रीफ-घाटगे युतीचे आव्हान

निवडणूक व्यक्ती केंद्रित अथवा उमेदवार केंद्रित नको तर मतदार केंद्रित असली पाहिजे

या चर्चासत्रातून असेही मत व्यक्त करण्यात आले की, आपले मत आपण डोळस पणे दिले पाहिजे. निवडणूक व्यक्ती केंद्रित अथवा उमेदवार केंद्रित नको तर मतदार केंद्रित असली पाहिजे. उमेदवारांकडून त्यांचा जाहीरनामा मागून घेऊन त्याच्या तुलनात्मक विचार करून मत दिले पाहिजे. आपण स्वतः व आपले कुटुंबही मताच्च्या बदल्यात कोणाकडे काहीही मागणार नाही याची खात्री स्वतःच स्वतःला देऊन आपला मताचा अधिकार आपण निर्भयपणे बजावला पाहिजे.

संविधानातील मूल्यांचा आदर करणाऱ्या उमेदवाराला मत दिले पाहिजे

सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता, लोकांचे सार्वभौमत्व, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकात्मता आदी संविधानातील मूल्यांचा आदर व जोपासना करणाऱ्या उमेदवारांना मत दिले पाहिजे. या चर्चासत्रामध्ये निवडणूक कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

‘तू मारल्यासारखे कर, मी…’! टीकेची झोड उठताच BJP ला शहाणपण; आरोपी आपटेचा घेतला राजीनामा

Web Title: Kolhapur news aware voters are the architects of democracy voter awareness campaign organized by samajwadi prabodhini

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 03:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य
1

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Mira Bhayandar Election 2026 : भाजपाची एकहाती सत्ता; 78 जागांवर घवघवीत विजय
2

Mira Bhayandar Election 2026 : भाजपाची एकहाती सत्ता; 78 जागांवर घवघवीत विजय

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप
3

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे
4

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM