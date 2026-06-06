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‘सरकार मनोज जरांगे समोर लाचार, झुंडशाहीला बळी पडले,’ लक्ष्मण हाकेचा राज्य सरकारवर निशाणा

Updated On: Jun 06, 2026 | 07:02 PM IST
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सारांश

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी यावर मोठे भाष्य करत हे सरकार जरांगेसमोर लाचार झालं असून कालचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हंटले आहे.

Lakshman Hake slams Maharashtra Government, Maharashtra Government decision of Maratha students will get OBC Students benefits

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी भाजपवर निशाणा साधला (फोटो - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सोयीसुविधा देण्याचा राज्य सरकार निर्णय
  • सरकार जरांगेसमोर लाचार झालं असून कालचा निर्णय असंवैधानिक – लक्ष्मण हाके
  • ओबीसी लोकांना सरकारने आतापर्यंत काय दिले आहे. त्याची श्वेतपत्रिका जाहीर करा – लक्ष्मण हाके
राज्य सरकारने काल (शुक्रवार, ५ जून) मोठा निर्णय घेत राज्यातील मराठा समाजासाठी महत्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सोयीसुविधा देण्याचा मोठा निर्णय काळ घेण्यात आला. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांनाही आर्थिक मदत देण्याचे मान्य करण्यात आले. अश्यातच आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी यावर मोठे भाष्य करत हे सरकार जरांगेसमोर लाचार झालं असून कालचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हंटले आहे.

लक्ष्मण हाके यांनी आज (शनिवार, ६ जून) पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाबाबत भाष्य केले. ते यावेळी म्हणाले, “काल राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यावर बरीच चर्चा सुरु आहे. ज्या योजना ओबीसींसाठी, त्याच योजना मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. ज्या योजना ओबीसी समाजाला दिल्या आहेत. त्या अभ्यासपूर्ण आहेत. याच योजना मराठा समाजासाठी जाहीर करत आहेत. त्यामागचं लॉजिक आम्हाला कळलं नाही. मराठा समाज त्या नियमांत बसतो का? हि तर शासनाची वैचारिक दिवाळखोरी आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “सर्व निकष बाजूला ठेवले आहेत का? अनेक महामंडळांना अपुरा निधी असताना, मराठा समाजाला एवढा निधी का दिला जात आहे? ओबीसी लोकांना सरकारने आतापर्यंत काय दिले आहे. त्याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. अनेक प्रश्न सरकारवर उपस्थित होत आहेत. मागासवर्गीय लोकांना माणुसकी म्हणून पुढे येण्यासाठी सरकार काही योजना देणार आहे का? सरकार मूलभूत तत्वांना हरताळ फासत आहेत. कालचा निर्णय असंवैधानिक आहे. मराठा समाजाला ओबीसींच्या योजना दिल्या, मग राज्यात आता राहिले कोण? मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना काही वेगळं मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही मात्र हे देताना काय निकष लावले आहेत? कुठल्या तत्वावर तुम्ही हे दिले? कुठल्या समितीची शिफारस यासाठी होती? हे सरकार झुंडशाहीला बळी पडले आहे, हे सरकार मनोज जरांगे समोर लाचार झाले आहे,” अशी घणाघाती टीका त्यांनी यावेळी केली.

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मराठा समाजाला मिळणार या आठ नव्या सवलती

  • शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती
दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ
शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू
  • उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार
वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षक
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन
वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू होणार
  • कौशल्य विकासाद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती
9 वी ते 12 वी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मदत
  • शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती
व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च कमी होणार
विविध अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती
  • विद्यार्थ्यांवरील आणि पालकांवरील आर्थिक भार कमी
परराज्यातील शिक्षणासाठी सवलत
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही लाभ
महाराष्ट्रातील मराठा विद्यार्थ्यांना बाहेरील राज्यांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मदत
  • अनुदानित व विनाअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्यांनाही फायदा
सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मराठा विद्यार्थी पात्र
सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पात्रता
मराठा विद्यार्थ्यांना व्यापक शैक्षणिक संधी
  • विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये प्रवेशाचा मार्ग मोकळा
रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्यांनाही लाभ
संस्थास्तरावरील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सवलती
CAP नंतरच्या रिक्त जागांवर प्रवेश घेतलेल्यांना लाभ
  • शैक्षणिक मदतीत समानतेचा दृष्टिकोन
भविष्यातील नवीन सवलतीही आपोआप लागू
ओबीसींसाठी जाहीर होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक सुविधा मराठा समाजालाही मिळणार
स्वतंत्र आदेशाची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही

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Web Title: Lakshman hake slams maharashtra government over decision of maratha students will get obc students benefits

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Published On: Jun 06, 2026 | 07:02 PM

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