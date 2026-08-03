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Rohit Pawar Health Update: प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल, गेल्या दोन दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थ

Updated On: Aug 03, 2026 | 06:59 PM IST
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सारांश

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार प्रकृतीच्या कारणास्तव मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून आवश्यक तपासण्या आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर ते पुन्हा कामकाजात सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.

प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल

प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल

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विस्तार
  • प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल
  • दोन दिवसांपासून ताप आणि अस्वस्थता जाणवत असल्याची माहिती
  • तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला आणि आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या होणार
 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार हे प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने दौरे, बैठका आणि पक्षाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असलेल्या रोहित पवार यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांनी स्वतःहून रुग्णालयात जाऊन तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला.

प्राथमिक माहितीनुसार, गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांना ताप आणि अशक्तपणाचा त्रास जाणवत होता. तब्येत ठीक नसतानाही त्यांनी पक्षाच्या विविध बैठका आणि नियोजित कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. मात्र, प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने त्यांनी अधिक तपासणीसाठी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालय गाठले.

रुग्णालयात त्यांची आवश्यक वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार असून तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून आरोग्यविषयक सल्ला घेतला जाणार आहे. गरज भासल्यास काही अतिरिक्त चाचण्याही करण्यात येतील, अशी माहिती समोर आली आहे. सध्या त्यांच्या प्रकृतीबाबत कोणतीही गंभीर बाब समोर आलेली नसून, नियमित तपासणी आणि उपचारासाठी ते रुग्णालयात दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे.

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रोहित पवार हे गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर सातत्याने दौरे करत आहेत. पक्ष संघटन मजबूत करण्याबरोबरच शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगारी आणि शिक्षणासारख्या विषयांवर त्यांनी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. अलीकडील विविध राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये ते सक्रियपणे सहभागी होत असल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताणही वाढल्याचे मानले जात आहे.


विशेष म्हणजे, शेतकरी कर्जमाफीवरील जाचक अटी हटविण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी नुकतेच उपोषण केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या काही अटी शिथिल केल्या आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच पेपरफुटी प्रकरण, रोजगार आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारला सातत्याने धारेवर धरले आहे.

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सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, रोहित पवार यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यांच्या आरोग्याबाबत घाबरण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. आवश्यक तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या नियमित राजकीय आणि सार्वजनिक कामकाजात सक्रिय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत पुढील अधिकृत वैद्यकीय माहितीची प्रतीक्षा आहे.

Web Title: Rohit pawar admitted breach candy hospital health update marathi news

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Published On: Aug 03, 2026 | 06:50 PM

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