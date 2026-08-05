PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’

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भारताची आर्थिक प्रगती आता फक्त मोठ्या महानगरांपुरती मर्यादित न राहता लहान शहरांमध्येही पसरत आहे, त्यामुळे या नवीन शहरांमध्ये लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे, पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होत आहे, संघटित किरकोळ विक्रीची दुकाने वाढत आहेत आणि लोकांच्या इच्छा-आकांक्षाही बदलत आहेत. याच बदलाला प्रतिसाद देण्यासाठी PVR INOX स्मार्ट सिनेमाची निर्मिती करण्यात आली आहे, जी या वेगाने बदलणाऱ्या शहरांच्या गरजा आणि आवडीनिवडीनुसार त्यांना एक प्रीमियम चित्रपट अनुभव देईल.
ही नवीन संकल्पना प्रामुख्याने FOCO मॉडेलद्वारे राबवली जाईल, यामुळे PVR INOX ला भारतातील डेव्हलपर्स आणि उद्योजकांसोबत भागीदारी करून जागतिक दर्जाची चित्रपटगृहे वेगाने सुरू करणे शक्य होईल. सुमारे तीन दशकांचे नेतृत्व, उत्कृष्ट काम आणि चित्रपटगृह उभारणीतील सखोल अनुभवावर आधारित हे मॉडेल भागीदारांसाठी दीर्घकालीन फायदा निर्माण करते, तसेच जागतिक दर्जाच्या चित्रपट अनुभवाचा विस्तार करते.
आहे, जे उत्तर बिहारमधील सर्वात प्रमुख व्यापारी आणि शैक्षणिक केंद्रांपैकी एक आहे, येथे मोठी प्रादेशिक बाजारपेठ आहे आणि किरकोळ विक्रीचे क्षेत्रही वेगाने बदलत आहे. आपल्या उद्योजक वृत्तीसाठी आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखले जाणारे हे शहर, घराच्या जवळच चांगल्या दर्जाचे मनोरंजन शोधणाऱ्या ग्राहकांच्या इच्छा-आकांक्षा दर्शवते. PVR INOX स्मार्ट सिनेमाचे पहिले ठिकाण म्हणून, मुझफ्फरपूर हे भारतातील नवीन प्रेक्षकांपर्यंत जागतिक दर्जाचा चित्रपट अनुभव पोहोचवण्याच्या कंपनीच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाची सुरुवात ठरत आहे.
PVR INOX ने पुढील नऊ महिन्यांत सुरू करण्यासाठी आणखी सहा PVR INOX स्मार्ट सिनेमाच्या जागांसाठी करार केला आहे, तर इतर अनेक वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमधील डेव्हलपर्ससोबत त्यांच्या चर्चा वेगाने सुरू आहेत. प्रत्येक PVR INOX स्मार्ट सिनेमामध्ये 2के लेझर प्रोजेक्शन, 7.1 सराउंड साऊंड, खास निवडलेले खाद्यपदार्थ, स्वच्छ चित्रपटगृहे आणि सुरक्षित व आदरातिथ्यपूर्ण वातावरण या द्वारे PVR INOX चा खास अनुभव दिला जाईल, तसेच भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमधील प्रेक्षकांसाठी ही सर्व वैशिष्ट्ये आधुनिक आणि योग्य दरातील स्वरूपात सादर केली जातील.
या घोषणेनंतर एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते, यामध्ये PVR INOX स्मार्ट सिनेमामागचा दृष्टिकोन आणि भारतातील महानगरांव्यतिरिक्त इतर शहरांमधील चित्रपट प्रदर्शनाचे भविष्य यावर चर्चा झाली. एव्हियन WE चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय शिवराज पार्शद यांनी या चर्चेचे सूत्रसंचालन केले, यामध्ये PVR INOX लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय बिजली, PVR INOX लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक संजीव कुमार बिजली, स्मार्ट सिनेमाचे मुख्य धोरणात्मक सल्लागार आणि CEO रेनॉड पॅलियर, PVR INOX लिमिटेडचे मुख्य विकास अधिकारी मनिष गौर, तसेच आयकॉन प्लाझा मॉल, मुझफ्फरपूरचे संचालक अमर नाथ पांडे आणि राघव पांडे सहभागी झाले होते.
PVR INOX स्मार्ट सिनेमामागचा दृष्टिकोन, नवीन शहरांमध्ये जागतिक दर्जाचा सिनेमा नेण्याची संधी, नवीन विस्तार मॉडेल्सची भूमिका आणि देशभर या संकल्पनेचा विस्तार करणाऱ्या भागीदारांविषयी चर्चा झाली. PVR INOX लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय बिजली म्हणाले, “गेल्या तीन दशकांपासून PVR INOX ने भारतातील लोकांचा सिनेमा पाहण्याचा अनुभव बदलला आहे. PVR INOX स्मार्ट सिनेमाच्या माध्यमातून आम्ही भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या लहान शहरांसाठी खास डिझाइन केलेली संकल्पना आणून हाच वारसा पुढे नेत आहोत. देशभरात लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा वाढत आहेत आणि प्रेक्षक PVR INOX ची ओळख असणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या अनुभवाची अपेक्षा करत आहेत. आमचा दृष्टिकोन हा अनुभव प्रत्येकासाठी अधिक सोपा आणि सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे, ज्याची सुरुवात मुझफ्फरपूरपासून होत असून येत्या काही वर्षांत आम्ही इतर नवीन शहरांमध्ये याचा विस्तार करणार आहोत.”
PVR INOX लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक संजीव कुमार बिजली म्हणाले, “भारतातील लोकांचे सिनेमावरील प्रेम सतत वाढत आहे, ज्यामुळे देशातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. PVR INOX स्मार्ट सिनेमा हे कमी भांडवलात वेगाने विस्तार करणाऱ्या मॉडेलला PVR INOX च्या खास अनुभवाशी जोडते. यामुळे आम्हाला आमच्या भागीदारांसोबत एकत्र विकास करणे आणि भारतातील अधिक शहरांमधील लोकांपर्यंत जागतिक दर्जाचा सिनेमा पोहोचवणे शक्य होत आहे.” PVR INOX स्मार्ट सिनेमाच्या सुरुवातीमुळे कंपनीला प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर कर महसूल मिळण्याची, संघटित मनोरंजन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत होण्याची आणि ही चित्रपटगृहे ज्या शहरांमध्ये सुरू होतील तिथल्या किरकोळ विक्री व्यवसायाच्या विकासाला हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.
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