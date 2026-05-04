Mamata Banerjee’s Defeat: स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातच ‘दीदी’ गारद! शेवटच्या क्षणी सुवेंदू अधिकारींनी ममता बॅनर्जींना धूळ चारली

भवानीपूर जागेवरील सर्व २० फेऱ्यांची मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. सुवेंदू यांनी या मतदारसंघातून एकूण ७३,४६३ मते मिळवली, तर ममता बॅनर्जी यांना एकूण ५८,३४९ मते मिळाली. याचा अर्थ असा की, ममता बॅनर्जी या जागेवर एकूण १५,११४ मतांच्या फरकाने निवडणूक हरल्या आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकीत, सुवेंदू अधिकारी यांनी बंगालमधील नंदीग्राम जागेवरही ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर, त्यांनी भवानीपूरमधून पोटनिवडणूक लढवली आणि विधानसभेत आपला प्रवेश निश्चित केला.
#WATCH | Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari distributes sweets after winning the Bhabanipur assembly seat with a landslide against the West Bengal CM and TMC candidate Mamata Banerjee. pic.twitter.com/dnxhVN0iOT — ANI (@ANI) May 4, 2026
PM Narendra Modi: "गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत केवळ 'कमळ'च फुलले!" बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघ हा ममता बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला मानला जात असे. ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी याच मतदारसंघातून निवडणुका जिंकल्या होत्या. परिणामी, भवानीपूरमधील पराभव हा टीएमसी (TMC) आणि ममता बॅनर्जी या दोघांसाठीही एक मोठा धक्का ठरू शकतो. मतमोजणीच्या कलानुसार, ममता बॅनर्जी आणि सुवेंदू अधिकारी यांच्यात आघाडी मिळवण्यावरून वारंवार चुरस पाहायला मिळाली; मात्र, शेवटच्या काही फेऱ्यांमध्ये निर्णायक आघाडी घेत सुवेंदू अधिकारी यांनी अखेर ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला.
असे मानले जाते की, यावेळी पश्चिम बंगालमधील सत्ताविरोधी लाट, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न, भाजपची आक्रमक निवडणूक रणनीती आणि स्थानिक पातळीवरील समस्या यांसारख्या घटकांनी निवडणुकीचे चित्र टीएमसीच्या विरोधात बदलून टाकले. शिवाय, भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि त्यांची व्यापक निवडणूक प्रचार मोहीम यांचा प्रभावही या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून आला.
