Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Mamata Banerjee Lost Own Seat Bhawanipore Suvendu Adhikari Won Last Round

Mamata Banerjee’s Defeat: स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातच ‘दीदी’ गारद! शेवटच्या क्षणी सुवेंदू अधिकारींनी ममता बॅनर्जींना धूळ चारली

Mamata Banerjee Bhabanipur Loss: वानीपूर मतदारसंघात ममता बॅनर्जी यांचा झालेला पराभव पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. मतमोजणीच्या अंतिम फेरीत भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांनी विजय मिळवला.

Updated On: May 04, 2026 | 09:53 PM
स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातच 'दीदी' गारद! शेवटच्या क्षणी शुभेंदु अधिकारींनी ममता बॅनर्जींना धूळ चारली (Photo Credit- Ai)

स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातच 'दीदी' गारद! शेवटच्या क्षणी शुभेंदु अधिकारींनी ममता बॅनर्जींना धूळ चारली (Photo Credit- Ai)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ममता बॅनर्जींचा मोठा पराभव!
  • भवानीपूरमध्ये शुभेंदु अधिकारींनी १५ हजारांहून अधिक मतांनी मिळवला विजय
Mamata Banerjee Constituency Final Result: सुवेंदू अधिकारी यांनी बंगालच्या भवानीपूर मतदारसंघात विजय मिळवला आहे. त्यांनी ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचा पराभव केला आहे. मतमोजणीची २० वी फेरी पूर्ण झाल्यानंतर, सुवेंदू अधिकारी यांना ७३,४६३ मते मिळाली, तर ममता यांना ५८,३४९ मते मिळाली. अशा प्रकारे, अधिकारी यांनी त्यांचा १५,११४ मतांच्या फरकाने पराभव केला आहे. आज भवानीपूर येथील मतमोजणी केंद्राबाहेरही तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती, जेव्हा ममता बॅनर्जी तिथे अचानक दाखल झाल्या. त्यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोग यांच्यावर संगनमताचे आरोप केले. या जागेवर मतमोजणीच्या अनेक फेऱ्यांदरम्यान ममता आणि सुवेंदू अधिकारी यांच्यात अत्यंत अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली.

ममतांचा १५,००० हून अधिक मतांनी पराभव

भवानीपूर जागेवरील सर्व २० फेऱ्यांची मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. सुवेंदू यांनी या मतदारसंघातून एकूण ७३,४६३ मते मिळवली, तर ममता बॅनर्जी यांना एकूण ५८,३४९ मते मिळाली. याचा अर्थ असा की, ममता बॅनर्जी या जागेवर एकूण १५,११४ मतांच्या फरकाने निवडणूक हरल्या आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकीत, सुवेंदू अधिकारी यांनी बंगालमधील नंदीग्राम जागेवरही ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर, त्यांनी भवानीपूरमधून पोटनिवडणूक लढवली आणि विधानसभेत आपला प्रवेश निश्चित केला.

PM Narendra Modi: “गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत केवळ ‘कमळ’च फुलले!” बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार

अटीतटीच्या लढतीत ममतांचा पराभव

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघ हा ममता बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला मानला जात असे. ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी याच मतदारसंघातून निवडणुका जिंकल्या होत्या. परिणामी, भवानीपूरमधील पराभव हा टीएमसी (TMC) आणि ममता बॅनर्जी या दोघांसाठीही एक मोठा धक्का ठरू शकतो. मतमोजणीच्या कलानुसार, ममता बॅनर्जी आणि सुवेंदू अधिकारी यांच्यात आघाडी मिळवण्यावरून वारंवार चुरस पाहायला मिळाली; मात्र, शेवटच्या काही फेऱ्यांमध्ये निर्णायक आघाडी घेत सुवेंदू अधिकारी यांनी अखेर ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला.

बंगाल निवडणुकीत टीएमसीची कुठे चूक झाली?

असे मानले जाते की, यावेळी पश्चिम बंगालमधील सत्ताविरोधी लाट, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न, भाजपची आक्रमक निवडणूक रणनीती आणि स्थानिक पातळीवरील समस्या यांसारख्या घटकांनी निवडणुकीचे चित्र टीएमसीच्या विरोधात बदलून टाकले. शिवाय, भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि त्यांची व्यापक निवडणूक प्रचार मोहीम यांचा प्रभावही या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून आला.

PM Narendra Modi: “गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत केवळ ‘कमळ’च फुलले!” बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार 

Web Title: Mamata banerjee lost own seat bhawanipore suvendu adhikari won last round

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 09:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
1

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
2

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान
3

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन
4

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 18, 2026 | 02:33 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM
Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

May 18, 2026 | 02:15 PM
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM