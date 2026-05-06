  • Rahul Gandhi Criticizes Bjp And Election Commission Of India Over West Bengal Results

Rahul Gandhi Criticized BJP: भाजपचा प्रत्येक सहावा खासदार ‘मतचोर’! राहुल गांधींच्या एका पोस्टने देशाच्या राजकारणात खळबळ

Rahul Gandhi Vote Theft Allegations: भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली,या पोस्टमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 03:43 PM
  • भाजपचे अनेक खासदार हे लोकशाही मार्गाने नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून निवडून आल्याचा दावा
  • हरियाणातील सरकारला ‘घुसखोर’ संबोधून तेथील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
  • निवडणूक आयोग आणि इतर संस्था भाजपच्या खिशात असून त्या “रिमोट कंट्रोल”ने चालवल्या जात असल्याचा आरोप
Rahul Gandhi Allegation on Election Commission:पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड विजय मिळवून दिला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तब्बल 206 जागा मिळवत बंगालवर ऐतिहासिक विजय मिळवला. पण या विजयानंतर मात्र बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला. यामुळे बंगालचे राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी भाजपच्या विजयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून सरकारवर मतचोरीचे गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली,या पोस्टमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. भाजपला थेट लक्ष्य करत त्यांनी या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, कधीकधी मतचोरी करून जागा चोरल्या जातात, तर कधीकधी संपूर्ण सरकारेच चोरली जातात. लोकसभेतील २४० भाजप खासदारांपैकी जवळपास प्रत्येक सहावा खासदार मतचोरीने जिंकला आहे.”

हरियाणातील घुसखोर सरकार – राहुल

राहुल गांधी यांनी हरियाणा सरकारला घुसखोर संबोधत जोरदार निशाणा साधला आहे. “त्यांना ओळखणे अवघड नाही—भाजपच्याच भाषेत आपण त्यांना ‘घुसखोर’ म्हणायचे का? आणि हरियाणा? तिथले संपूर्ण सरकारच घुसखोर आहे.” जे संस्थांना आपल्या खिशात ठेवतात, जे मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करतात—ते स्वतःच “रिमोट-कंट्रोल” आहेत.” इतकेच नव्हे तर, सत्य ही भाजपची खरी भीती आहे. कारण जर निवडणुका निष्पक्ष असत्या, तर त्यांना आज १४० जागाही मिळाल्या नसत्या.” असा सणसणीत टोलाही राहुल गांधी यांनी लगावला आहे. या पोस्टमुळे नक्कीच राजकीय वर्तुळात चांगलाच गदारोळ माजणार असल्याचे दिसत आहे.

१५,००० हून अधिक मतांनी पराभवभारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगाल निवडणुकीत २०७ जागा जिंकून इतिहास रचला. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले आणि काँग्रेसला दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. बंगालमधील भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात ममता बॅनर्जी भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत होत्या. सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा १५,००० हून अधिक मतांच्या फरकाने पराभव केला.

मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमधील हा निवडणुकीतील पराभव स्वीकारला नाही. त्या म्हणाल्या, “मी हरले नाही, माझी मते चोरली गेली आहेत.” याच संदर्भात, आज समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हे देखील ममता बॅनर्जी यांना भेटण्यासाठी कोलकाताला जाणार आहेत.

 

