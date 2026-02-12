Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Mp Sanjay Raut Target Cm Devendra Fadnavis For Investigation Of Ajit Pawar Accident

Maharashtra Politics: “तपास यंत्रणा या भाडXXX झाल्यात…! अजित पवारांच्या अपघातावर संजय राऊतांचा चढला पारा

खासदार संजय राऊतांचा पारा चढला असून त्यांनी महाराष्ट्रातील तपास यंत्रणेला शिवी घातली आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर योग्य तपास केला जाणार नाही असा दावा देखील राऊतांनी केला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:05 PM
MP Sanjay Raut target cm devendra fadnavis for investigation of ajit pawar accident

खासदार संजय राऊत यांनी बारामती अपघात प्रकरणावरुन तपास यंत्रणेवर रोष व्यक्त केला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवारांच्या अपघातावर संशय
  • तपास यंत्रणा आणि पोलिसांवर खासदार राऊतांची टीका
  • CM फडणवीसांवर निशाणा साधला
Sanjay Raut New : मुंबई : दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या मृत्यूवर संशय व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक दावे देखील केले आहेत. हा अपघात एक घातपात असल्याची शक्यता देखील रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) व्यक्त केली. तसेच या घटनेचा तपास निपक्षपणे व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यावरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित केली. मात्र यावेळी त्यांच्या टीकेचा स्तर खालावला आहे.

यंत्रणांवर जनतेचा विश्वास राहिला नाही

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या अपघातावर संशय व्यक्त केला. ते म्हणाले की, “राज्यातील आणि देशातील तपास यंत्रणा या भाडXXX झाल्या आहेत. तपास यंत्रणा लाचार, गुलाम झाल्या आहेत. ईडी असेल, सीबीआय असेल, राज्यातील पोलीस यंत्रणा असेल, आयबी असेल अशा अनेक तपास यंत्रणांना न्यायालयीन चौकशी असेल, यावर आता लोकांचा, जनतेचा विश्वास राहिला नाही,” अशा शब्दांत खासदार संजय राऊत यांनी घणाघाती टीका केली आहे. मात्र त्यांनी तपास यंत्रणा आणि पोलिसांवर केलेल्या आरोपांमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा :  “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

पुढे ते म्हणाले की, “जे सरकार आपल्या स्वार्थासाठी आणि चामडी वाचवण्यासाठी भारत माता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पायाशी ठेवू शकते, ते सरकार काहीही करू शकते. मोदी सत्तेत आल्यापासून कोणत्याही घटनेचा, अपघाताचा तपास हा निष्पक्ष झालेला नाही. उलट हा तपास पक्षपातीच झाला,” असा मोठा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.

हे देखील वाचा : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण कधी? रोहित पवार आज पुन्हा बोलणार…

मिस्टर फडणवीस इतकंच मी आपल्याला सांगू इच्छितो

संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “घात, अपघात, इतर अनेक प्रसंगांमध्ये तपास यंत्रणांनी काम केले नाही. देवेद्र फडणवीस जे म्हणत आहेत की तपास यंत्रणांवर विश्वास ठेवा, तर नाही. तुमच्या सरकारवर विश्वास नाही तर तपास यंत्रणांवर विश्वास नाही. अहमदाबादच्या विमान अपघाताचं काय झालं? अहमदाबादमध्ये विमान कसं पडलं हे सांगू शकाल? अजितदादांना घेऊन येणारं विमान सुद्धा गुजरातमधूनच आलं. लोकांच्या मनात संशय येणारच. तुम्ही तापस यंत्रणांबाबत फाजील आत्मविश्वास दाखवू नका. न्यायालयापासून ते सर्व तपास यंत्रणा या तुमच्या टाचेखाली आहेत, हे अख्ख्या जगाला आणि देशाला माहिती आहे. मिस्टर फडणवीस इतकंच मी आपल्याला सांगू इच्छितो,” अशा शब्दांत खासदार राऊतांनी गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली आहे.

Web Title: Mp sanjay raut target cm devendra fadnavis for investigation of ajit pawar accident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या आठवणींत कॅबिनेट ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता ; फडणवीसांचे तीन निर्णयांवर शिक्कामोर्तब
1

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या आठवणींत कॅबिनेट ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता ; फडणवीसांचे तीन निर्णयांवर शिक्कामोर्तब

Maharashtra Budget 2026: ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान
2

Maharashtra Budget 2026: ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान

Third Mumbai Land Acquisition: तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता, मुख्यमंत्र्‍यांचा महत्त्वाचा निर्णय
3

Third Mumbai Land Acquisition: तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता, मुख्यमंत्र्‍यांचा महत्त्वाचा निर्णय

RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…
4

RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: “तपास यंत्रणा या भाडXXX झाल्यात…! अजित पवारांच्या अपघातावर संजय राऊतांचा चढला पारा

Maharashtra Politics: “तपास यंत्रणा या भाडXXX झाल्यात…! अजित पवारांच्या अपघातावर संजय राऊतांचा चढला पारा

Feb 12, 2026 | 12:05 PM
नागपूर, कोल्हापूर, सावंतवाडीसाठी धावणार 24 स्पेशल ट्रेन; गर्दीच्या काळात प्रवाशांची होणार मोठी सोय

नागपूर, कोल्हापूर, सावंतवाडीसाठी धावणार 24 स्पेशल ट्रेन; गर्दीच्या काळात प्रवाशांची होणार मोठी सोय

Feb 12, 2026 | 12:01 PM
जास्त वेळ लघवी रोखून धरण्याची सवय शरीरासाठी ठरते जीवघेणी! किडनीसंबंधित उद्भवू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार

जास्त वेळ लघवी रोखून धरण्याची सवय शरीरासाठी ठरते जीवघेणी! किडनीसंबंधित उद्भवू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार

Feb 12, 2026 | 12:00 PM
Latur Infrastructure Development: लातूर विकास आराखड्यावर उच्चस्तरीय बैठक; पालकमंत्री भोसले म्हणाले,”मुदतीत काम न.. 

Latur Infrastructure Development: लातूर विकास आराखड्यावर उच्चस्तरीय बैठक; पालकमंत्री भोसले म्हणाले,”मुदतीत काम न.. 

Feb 12, 2026 | 11:56 AM
Bangladesh Elections : ‘ही निवडणूक एक Joke’… युनूसवर शेख हसीनाच्या पक्षाचे टीकास्त्र; बांगलादेश निवडणूक रद्द होणार?

Bangladesh Elections : ‘ही निवडणूक एक Joke’… युनूसवर शेख हसीनाच्या पक्षाचे टीकास्त्र; बांगलादेश निवडणूक रद्द होणार?

Feb 12, 2026 | 11:54 AM
महाशिवरात्रीला कलर्स मराठीवर शिवतत्त्वाची दिव्य अनुभूती; प्रकटणार बारा ज्योतिर्लिंगे

महाशिवरात्रीला कलर्स मराठीवर शिवतत्त्वाची दिव्य अनुभूती; प्रकटणार बारा ज्योतिर्लिंगे

Feb 12, 2026 | 11:51 AM
Crime News पुणे हादरलं! मुलाने बापाला जिवंत जाळलं; कारण काय तर…

Crime News पुणे हादरलं! मुलाने बापाला जिवंत जाळलं; कारण काय तर…

Feb 12, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM