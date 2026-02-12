Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण कधी? रोहित पवार आज पुन्हा बोलणार…

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी यापूर्वीच एनडीएसोबत राहण्याचा निर्णय अजित पवार यांनी घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या भेटींना सत्तासमीकरणे स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले जात आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:10 AM
रोहित पवार बोलणार विलीनीकरणावर आज

रोहित पवार बोलणार विलीनीकरणावर आज (फोटो - सोशल मीडिया)

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा दिल्ली दौरा आणि त्यानंतर झालेल्या उच्च्चस्तरीय भेटींमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झालेल्या भेटीला केवळ शिष्टाचार म्हणून पाहायचे की त्यातून काही व्यापक राजकीय संकेत दडले आहेत, यावर राजकीय वर्तुळात मतमतांतरे आहेत.

विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यान पार्थ पवार, जय पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. या घडामोडींमुळे सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व आणि अजित पवार गटाची एनडीएशी असलेली नाळ अधिक दृढ होत असल्याचे संकेत मानले जात आहेत. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी यापूर्वीच एनडीएसोबत राहण्याचा निर्णय अजित पवार यांनी घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या भेटींना सत्तासमीकरणे स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले जात आहे. परिणामी, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चाना विराम मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

दिल्लीतील भेटी आणि आगामी पत्रकार परिषद या दोन्ही घटनांमुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील संबंध, सत्तेतील स्थान आणि भविष्यातील राजकीय दिशा, याबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या तरी विलीनीकरणाची शक्यता मावळल्याचे संकेत दिसत असले, तरी अंतिम निष्कर्षासाठी पुढील घडामोडी निर्णायक ठरणार आहेत.

विलीनीकरणावर रोहित पवार आज बोलणार 

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार गुरुवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेणार असून, त्यात अजित पवार यांची विलीनीकरणाबाबतची भूमिका उघड करण्याची शक्यता आहे. या निवेदनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोहित पवार यांच्या वक्तव्यामुळे विलिनीकरणाच्या चर्चाना नवा आयाम मिळू शकतो किंवा सध्याचे राजकीय तर्क अधिक ठोस होऊ शकतात.

आम्ही एनडीएसोबतच : तटकरे

राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी, “आमच्या पक्षाच्या भूमिकेचा प्रश्न येतोच आम्ही कुठे? एनडीएमध्ये आहोत. दादा असतानाच मी वारंवार भूमिका स्पष्ट केली की, आम्ही दादांच्या नेतृत्वाखाली सामूहिकरित्या एनडीएसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. तो कालही होता, आजही आहे आणि उद्या भविष्यामध्येही राहिल. त्यामुळे एनडीएमध्ये येण्याबाबतची स्पष्टता कोणीतरी करणे आवश्यक आहे, असे तटकरे म्हणाले.

हेदेखील वाचा : Shrikant Shinde : “आधी स्वत:चे घर सांभाळा मग देशाचा विचार करा..”, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राहुल गांधींवर घणाघाती टीका

Published On: Feb 12, 2026 | 07:12 AM

