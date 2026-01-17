Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mumbai Bmc Election Results 2026 Uddhav Thackeray Group Leader Akhil Chitre Asked Question To Eknath Shinde

“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीचा महापौर बसणार हे जवळजवळ ठरलं आहे. मात्र, या सर्वात उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना काही प्रश्न विचारले आहेत.

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:45 PM
उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले 'हे' 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले 'हे' 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

Follow Us:
Follow Us:
  • पहिल्यांदाच मुंबई महानगरपालिकेत भाजपाचा महापौर बसणार
  • महायुतीला मुंबईत मोठे यश
  • अखिल चित्रे यांनी एकनाथ शिंदेंना विचारले घणाघाती प्रश्न
यंदाची मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक विशेष महत्वाची होती. याचे कारण म्हणजे 20 वर्षांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र येऊन ही महापालिकेची निवडणूक लढत होते. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे त्यांना विजय मिळवता आला नाही. तर दुसरीकडे, मुंबईत सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. यात भाजपाला साथ मिळाली ती शिंदेंच्या शिवसेनेची.

Solapur Municipal Election Result 2026: सोलापुरात फडणवीसांची यशस्वी रणनीती; काँग्रेसची वाताहत; शिंदे गट आणि पवार गटाचा अपेक्षाभंग

मुंबईत ठाकरेंची कडवी झुंज

तब्बल १९ वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंनी आपले बालेकिल्ले टिकवून ठेवत भाजप–शिवसेना महायुतीला चांगलीच टक्कर दिली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेने ७१ जागांवर यश मिळवले. मात्र भाजप–शिवसेना महायुतीने एकूण ११८ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमताचा टप्पा ओलांडला आहे. यात सर्वाधिक ८९ जागा भाजपने जिंकल्या असून, मुंबईला भाजपचा पहिला मराठी महापौर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भाजपची निर्णायक बाजी आणि त्यांना मिळालेली शिवसेनेची साथ यामुळे गेली २५ वर्षे मुंबई महापालिकेवर असलेली ठाकरे यांची सत्ता संपुष्टात आली आहे. परिणामी, ठाकरे गटाला आता विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे नेते अखिल चित्रे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर खोचक टीका करत त्यांना काही प्रश्न विचारले आहे. ट्विटरवर त्यांनी एकनाथ शिंदेंना टॅग करत ७ घणाघाती प्रश्न विचारले आहे.

“ना विचार, ना भूमिका; फक्त….”, महापालिका निकालांवरून ‘सामना’तून प्रहार; एकनाथ शिंदेंवर ‘शहा सेना’ म्हणून टीका

हे ७ प्रश्न एकनाथ शिंदेंना विचार करायला भाग पाडतील!

अखिल चित्रे यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरून एकनाथ शिंदेंना ७ प्रश्न विचारले आहे. हे प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत.

      • स्वतःला शिवसेना आणि स्व. बाळासाहेबांचे पाईक म्हणवणाऱ्यांनो काय मिळवलंत ?
      • ज्या मुंबईत स्व. बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना स्थापिली तिथून शिवसेना हद्दपार करण्याच्या कटाचे भागीदार होऊन काय मिळवलंत ?
      • “मुंबईत शिवसेनेचाच भगवा फडकला पाहिजे!” ह्या स्व. बाळासाहेबांच्या निर्धाराला मूठमाती देऊन काय मिळवलंत ?
      • सत्तेच्या लाचारीत मश्गूल होऊन, शिवसेना फोडून, भाजपाला पाठिंबा देऊन मुंबई कमळीच्या दावणीला बांधून काय मिळवलंत ?
      • चिन्ह, पक्ष, नेते आणि नंतर शिवसेनेचे ५६ नगरसेवक फोडून निवडून आणलीत फक्त २८ माणसं, मग शिवसैनिकाला दुबळं करुन काय मिळवलंत ?
      • शिवसेनेचं प्रभुत्व नाकारून आता भाजपाचा महापौर होईल, राजधानीतून मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत ?
      • थैलीशहांना आपली मुंबई स्वार्थासाठी विकून काय मिळवलंत ?

तुमच्याकडे एकंच उत्तर असेल कि, ‘आलिशान आयुष्य मिळवलं’ पण उद्या जेव्हा मराठी माणसाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा मिंद्यांनो तुम्ही मुंबईतून शिवसेना संपवायच्या कटात सामील होतात ह्याची इतिहास नोंद घेईलच… आणि हा ठपका घेऊनच तुमचे वारसदार जगतील हे लक्षात ठेवा !

 

Web Title: Mumbai bmc election results 2026 uddhav thackeray group leader akhil chitre asked question to eknath shinde

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
1

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
2

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप
3

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष
4

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

Jan 22, 2026 | 10:35 AM
Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 22, 2026 | 10:33 AM
‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

Jan 22, 2026 | 10:22 AM
India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

Jan 22, 2026 | 10:20 AM
AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

Jan 22, 2026 | 10:15 AM
लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

Jan 22, 2026 | 10:05 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM