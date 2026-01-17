Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Solapur Municipal Election Result 2026: सोलापुरात फडणवीसांची यशस्वी रणनीती; काँग्रेसची वाताहत; शिंदे गट आणि पवार गटाचा अपेक्षाभंग

उमेदवारीवरुन भाजपात अंतर्गत धुसफूस सुरू असतानाच मनसेच्या पदािधकाऱ्यांची हत्या झाली. यावरून काँग्रेस, मनसेसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपाला लक्ष्य केले.

Updated On: Jan 17, 2026 | 04:31 PM
  • सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्रातील १०२ संख्याबळ असलेली महत्वाची महापालिका
  • निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भाजपामध्ये उमेदवारीवरुन असंतोष
  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजपाच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी वेळीच ‘डॅमेज कंट्रोल’ केले
संदीप पाटील  Solapur Municipal Election Result 2026: सोलापूर महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची रणनीती यशस्वी ठरली असून भाजपाने एकहाती सत्ता मिळविताना विरोधकांना ‘क्लिनस्वीप’ दिला. एकेकाळी निर्विवाद वर्चस्व ठेवलेल्या काँग्रेसची मोठी वाताहत झाली. शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गटालाही समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही. महापालिकेत भाजपाची ‘शत-प्रतिशत’ची स्वप्नपूर्ती झाली आहे.

सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्रातील १०२ संख्याबळ असलेली महत्वाची महापालिका आहे. या महापालिकेवर प्रदीर्घ काळ काँग्रेसचे पर्यायाने माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी वर्चस्व राहिले होते. शिंदे यांचे निकटवर्तीय विष्णुपंत कोठे यांनी महापालिकेच्या राजकारणावर पकड ठेवली. ‘कोठे बोले, सोलापूर हले’ अशी स्थिती होती. सन २०१४मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाने सोलापूर महापालिकेकडे मोर्चा वळविला. सन २०१७ भाजपाने काँग्रेसच्या ताब्यातील महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली. भाजपाने दुसऱ्यांदा सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळविले. (Municipal Election Result 2026)

महापालिका निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भाजपामध्ये उमेदवारीवरुन असंतोष निर्माण झाला होता. आयात उमेदवारांना उमेदवारी दिल्याने भाजपाचे माजी मंत्री सुभाष देशमुख व माजी मंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला होता. पालकमंत्री जयकुमार गोरे पक्षाच्या निष्ठावंतांना डावलत असल्याची भावना दोन्ही देशमुखांची झाली होती. उमेदवार यादीवर आमदार देवेंद्र कोठे यांची छाप राहिली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपातील गटबाजी चव्हाट्यावर आली होती. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करावा लागला. दोन्ही देशमुख आमदार द्वयींना शांत करीत बंडखोरी मोडीत काढत काढण्यात फडणवीस यांची शिष्टाई कामी आली.

 फडणवीसांनी केले डॅमेज कंट्रोल

उमेदवारीवरुन भाजपात अंतर्गत धुसफूस सुरू असतानाच मनसेच्या पदािधकाऱ्यांची हत्या झाली. यावरून काँग्रेस, मनसेसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपाला लक्ष्य केले. पक्षांतर्गत नाराजी थोपविताना विरोधकांचा आरोप खोडून काढण्याचे आव्हान भाजपापुढे उभे राहिले. मात्र भाजपाने ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ करीत निवडणुकीचा नूर पालटला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजपाच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी वेळीच ‘डॅमेज कंट्रोल’ केले. ‘शत-प्रतिशत’ नारा प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी केलेले इन्कमिंग, पालकमत्र्यांसह शहरातील आमदार, पदाधिकाऱ्यांची बांधलेली मोट भाजपाच्या एकहाती विजयासाठी पुरक ठरली. (Municipal Eelction 2026)

कोठे घराण्याच्या वरचष्मा कायम

सोलापूर शहरात कोठे घराणे व पालिका समीकरण नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. विष्णुपंत कोठे यांच्या वारसदारांनी पक्ष बदलले, मात्र आपला प्रभाव कायम राखला. गतवेळी विष्णूपंत कोठे यांचे पूत्र माजी महापैार महेश कोठे विरोधी पक्षनेते, विद्यमान आमदार देवेंद्र कोठे नगरसेवक, तर आमदारांच्या सासूबाई श्रीकांचना यन्नम महापौर असा सत्तेचा सिलसिला राहिला. या निवडणुकीत महेश काेठे यांचे चिरंजीव प्रथमेश कोठे यांनी पालिकेच्या सभागृहात प्रवेश केला. काेठे घराणे पुन्हा केंद्रस्थानी राहिले आहे.

महापौर पदाचे दावेदार

भाजपामध्ये महापौरपदासाठी रस्सीखेच राहणार आहे. महापौर निवडीत आमदार देवेंद्र कोठे यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. आमदार कोठे गटाकडून माजी महापौर श्रीकांचना यन्नम, महेश कोठे यांचे पूत्र प्रथमेश कोठे , मेघनाथ येमूल यांची नावे, तर माजी मंत्री, आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे पुत्र डॉ. किरण देशमुख यांचे नाव महापौर पदाच्या शर्यतीत आहे. देशमुख गटाकडून महापौरपदाचा दावा केला जाऊ शकतो.

निवडणूक प्रचारात विमानतळ, आयटीपार्क, पाणीपुरवठा या मुद्द्यावरून भाजपाने काँग्रेसला कोंडीत पकडले. मावळत्या सभागृहात ४९ जागांवर असलेल्या भाजपाने या निवडणुकीत आपल्या जागा राखल्याच, शिवाय शिवसेना, काँग्रेसच्या ताब्यातील जागा हस्तगत केल्या.

  • या निवडणुकीत काँग्रेसला आहेत त्या जागाही राखता आल्या नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट,  शिवसेना ठाकरे गट, माकप यांची अाघाडी एकत्रित निवडणुकीला सामोरे गेली. तर महायुतीतील मित्रपक्षांत ‘मैत्रीपूर्ण’ लढत झाली.
  • शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने निकराची लढत दिली. मात्र ‘महाशक्ती’पुढे या दोन्ही पक्षाचा निभाव लागला नाही. काँग्रेसची संघटना आधीच विस्कळी झाली होती. त्यातच पक्षाच्या सक्षम उमेदवारांनी भाजपाची वाट धरल्याने काँग्रेसची अवस्था बिकट झाली. संघटनेची झालेली पडझड, पदाधिकाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव याचा काँग्रेसला फटका बसला.
  • या निवडणुकीत दिग्गजांना पराभवाची चव चाखावी लागली. माजी महापौर अलका राठोड, माजी महापौर अरिफ शेख, माजी उपमहापौर संजय हेमगड्डी, माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे, माजी उपमहापौर राजेंद्र कलंत्री, आनंद चंदनशिवे, मनोज शेजवाळ, पैलवान तौफिक शेख यांचा पराभव झाला. शिवसेना शिंदे गटाचे शहराध्यक्ष अमोल काळे यांनी माजी उपमहापौर व भाजपाचे उमेदवार पद्माकर काळे यांना चितपट केले.
  • काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या तुलनेत एमअायएमची कामगिरी सरस राहिली. एमआयएमचे आठ उमेदवार विजयी झाले. प्रभाग क्रमांक २० आणि प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये एमअायएमच्या उमेदवारांनी बाजी मारली.
 

– सोलापुरातील पक्षीय बलाबल २०२६

भाजप ८७
एमआयएम ०८
शिवसेना शिंदे गट ०४
राष्ट्रवादी अजित पवार गट ०१
काँग्रेस : ०२
एकुण १०२

 

Published On: Jan 17, 2026 | 04:31 PM

