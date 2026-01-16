Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mumbai Municipal Election Results Big Blow To Bjp In Mumbai Shiv Sena Thackeray Group Lead News Marathi

आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत महायुती (महायुती) लक्षणीय आघाडी घेत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वाधिक वॉर्डांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे, तर शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:38 PM
आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी फोटो सौजन्य-Gemini)

आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

Municipal Election Result 2026 :   महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट होत आहे. अशातच आता महापालिकेच्या निकालावर भाजपचं वर्चस्व पाहायला मिळत होतं, मात्र आता भाजपाचे आकडे फिरले असून भाजपच्या हातातून मुंबई जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या महापालिका निवडणुकांना “मिनी-विधानसभा निवडणुका” म्हटले जात आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेत सत्तेची चावी कोणाकडे असेल, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना-यूबीटी युतीने बीएमसीवर वर्चस्व गाजवले आहे. बीएमसी ठाकरे कुटुंबाचा बालेकिल्ला आहे, परंतु यावेळी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ते टिकवू शकतील का हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.

मुंबई महानगरपालिकेत एकूण २२७ जागा आहेत, त्यामुळे बहुमताचा आकडा ओलांडण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला ११४ जागांची आवश्यकता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट बहुमताच्या जवळ आहेत, परंतु तरीही त्यांना बहुमत मिळू शकलेले नाही. दुसरीकडे, मुंबई काँग्रेसने जोरदार प्रयत्न केले आहेत, २३ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार आघाडीवार आहेत, त्यामुळे सध्याच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस किंगमेकरची भूमिका बजावू शकते. विजयी विरोधी उमेदवाराचीही काँग्रेससोबत मोठी भूमिका असण्याची शक्यता आहे. मुंबईत समिती नसल्याने विरोधी उमेदवार जिंकण्याची शक्यता आहे.

आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

सकाळी 10 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासूनच भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात मुंबईत जोरदार मुसंडी पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत शिंदे गटाच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महानगरपालिकेतील भाजप आणि शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळेल असं वाटतं होते. मात्र आता मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल येताच मोठं ट्वविस्ट पाहायला मिळतात. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट सध्या बहुमतापासून खूप दूर आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे, निवडणुकीत काँग्रेस किंगमेकर बनण्याची शक्यता आहे आणि विरोधी उमेदवारही दहा ठिकाणी आघाडीवर आहेत. त्यामुळे भाजपसह सर्वच पक्षांची धाकधूक वाढली आहे. मुंबईचा महापौर कोण होणार याबद्दल उत्सुकता आहे.

विजयी उमेदवारांची नावे
प्रभाग क्रमांक १ – रेखा यादव (शिवसेना-शिंदे)
प्रभाग क्रमांक २- तेजस्वी घोसाळकर (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ३- प्रकाश दरेकर (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ४- मंगेश पांगरे (शिवसेना शिंदे)
प्रभाग क्रमांक ९ – शिवानंद शेट्टी (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक २० – दीपक तावडे (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक २१ – लीना देहरकर (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक २२- हिमांशु पारेख (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ३६ – सिद्धार्थ शर्मा (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ३७ – योगिता कदम (शिवसेना (ठाकरे)

Municipal Election Result 2026: “हा तर मोदींच्या विकासनीतीवर…”, राज्यातील महाविजयानंतर अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया

 

 

 

Web Title: Mumbai municipal election results big blow to bjp in mumbai shiv sena thackeray group lead news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 08:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“महाराष्ट्राचे आभार, अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या…”; PM Narendra Modi यांनी केले महायुतीचे अभिनंदन
1

“महाराष्ट्राचे आभार, अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या…”; PM Narendra Modi यांनी केले महायुतीचे अभिनंदन

PMC Elections Result : पुण्यातील प्रभाग 33 मध्ये तुतारी वाजली; अनिता इंगळे विजयी
2

PMC Elections Result : पुण्यातील प्रभाग 33 मध्ये तुतारी वाजली; अनिता इंगळे विजयी

Municipal Election Result 2026: “हा तर मोदींच्या विकासनीतीवर…”, राज्यातील महाविजयानंतर अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया
3

Municipal Election Result 2026: “हा तर मोदींच्या विकासनीतीवर…”, राज्यातील महाविजयानंतर अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया

ओ ‘दादा’ पुण्यात फक्त ‘अण्णा’च! PMC Election मधील विजयावर मोहोळांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
4

ओ ‘दादा’ पुण्यात फक्त ‘अण्णा’च! PMC Election मधील विजयावर मोहोळांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

Jan 16, 2026 | 08:32 PM
आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

Jan 16, 2026 | 08:17 PM
60 व्या वर्षीही टिकून राहील 25 सारखी ताकद! पुरुषांसाठी फायदेशीर ठरते ही भाजी; नियमित सेवन स्टॅमिना करते दुप्पट

60 व्या वर्षीही टिकून राहील 25 सारखी ताकद! पुरुषांसाठी फायदेशीर ठरते ही भाजी; नियमित सेवन स्टॅमिना करते दुप्पट

Jan 16, 2026 | 08:15 PM
Mira Bhayandar Election 2026 : भाजपाची एकहाती सत्ता; 78 जागांवर घवघवीत विजय

Mira Bhayandar Election 2026 : भाजपाची एकहाती सत्ता; 78 जागांवर घवघवीत विजय

Jan 16, 2026 | 08:14 PM
Buldhana News: ‘बार्टी’ संशोधन उपकेंद्र सुरू करण्याची घोषणा! संत चोखामेळा जन्मोत्सव उत्साहात

Buldhana News: ‘बार्टी’ संशोधन उपकेंद्र सुरू करण्याची घोषणा! संत चोखामेळा जन्मोत्सव उत्साहात

Jan 16, 2026 | 08:07 PM
Astro Tips : पहाटे झोपेत ‘हे’ स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ? काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या

Astro Tips : पहाटे झोपेत ‘हे’ स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ? काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या

Jan 16, 2026 | 07:43 PM
Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले

Jan 16, 2026 | 07:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM