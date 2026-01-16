आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

Municipal Election Result 2026 : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट होत आहे. अशातच आता महापालिकेच्या निकालावर भाजपचं वर्चस्व पाहायला मिळत होतं, मात्र आता भाजपाचे आकडे फिरले असून भाजपच्या हातातून मुंबई जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या महापालिका निवडणुकांना “मिनी-विधानसभा निवडणुका” म्हटले जात आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेत सत्तेची चावी कोणाकडे असेल, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना-यूबीटी युतीने बीएमसीवर वर्चस्व गाजवले आहे. बीएमसी ठाकरे कुटुंबाचा बालेकिल्ला आहे, परंतु यावेळी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ते टिकवू शकतील का हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
मुंबई महानगरपालिकेत एकूण २२७ जागा आहेत, त्यामुळे बहुमताचा आकडा ओलांडण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला ११४ जागांची आवश्यकता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट बहुमताच्या जवळ आहेत, परंतु तरीही त्यांना बहुमत मिळू शकलेले नाही. दुसरीकडे, मुंबई काँग्रेसने जोरदार प्रयत्न केले आहेत, २३ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार आघाडीवार आहेत, त्यामुळे सध्याच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस किंगमेकरची भूमिका बजावू शकते. विजयी विरोधी उमेदवाराचीही काँग्रेससोबत मोठी भूमिका असण्याची शक्यता आहे. मुंबईत समिती नसल्याने विरोधी उमेदवार जिंकण्याची शक्यता आहे.
सकाळी 10 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासूनच भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात मुंबईत जोरदार मुसंडी पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत शिंदे गटाच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महानगरपालिकेतील भाजप आणि शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळेल असं वाटतं होते. मात्र आता मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल येताच मोठं ट्वविस्ट पाहायला मिळतात. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट सध्या बहुमतापासून खूप दूर आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे, निवडणुकीत काँग्रेस किंगमेकर बनण्याची शक्यता आहे आणि विरोधी उमेदवारही दहा ठिकाणी आघाडीवर आहेत. त्यामुळे भाजपसह सर्वच पक्षांची धाकधूक वाढली आहे. मुंबईचा महापौर कोण होणार याबद्दल उत्सुकता आहे.
विजयी उमेदवारांची नावे
प्रभाग क्रमांक १ – रेखा यादव (शिवसेना-शिंदे)
प्रभाग क्रमांक २- तेजस्वी घोसाळकर (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ३- प्रकाश दरेकर (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ४- मंगेश पांगरे (शिवसेना शिंदे)
प्रभाग क्रमांक ९ – शिवानंद शेट्टी (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक २० – दीपक तावडे (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक २१ – लीना देहरकर (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक २२- हिमांशु पारेख (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ३६ – सिद्धार्थ शर्मा (भाजपा)
प्रभाग क्रमांक ३७ – योगिता कदम (शिवसेना (ठाकरे)