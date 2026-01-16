Municipal Election Result 2026: “हा तर मोदींच्या विकासनीतीवर…”, राज्यातील महाविजयानंतर अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया

अमित शाह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर म्हटले आहे की, “महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीचा प्रचंड विजय हा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या विकास धोरणांवर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांचा विश्वास दर्शवितो. हे ऐतिहासिक यश म्हणजे राज्यातील महायुती सरकारने केलेल्या विकास आणि लोककल्याणकारी कामांना जनतेने दिलेली मान्यता आहे. या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल मी महाराष्ट्रातील जनतेचे मनापासून आभार मानतो.”
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना युतीला मिळालेलं प्रचंड यश एक गोष्ट स्पष्ट करते – ती म्हणजे आज देशातल्या काना-कोपऱ्यातील जनतेचा विश्वास फक्त आणि फक्त पंतप्रधान श्री. @narendramodi जींच्या नेतृत्वातील NDA सरकारच्या विकासाच्या धोरणावरच आहे. हे ऐतिहासिक यश… — Amit Shah (@AmitShah) January 16, 2026
BMC Election Result 2026: दक्षिण मुंबईत लोढांचा ‘मलबार हिल’ गड अभेद्य! पाचही वॉर्डात कमळ फुललं; मनसे आणि ‘उबाठा’चा धुव्वा
अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि सर्व भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांचे या विजयाबद्दल मनापासून अभिनंदन केले.
राज्यातील महानगरपालिकेतील निवडणुकीत महायुतीच्या विजयाबद्दल अमित शाह यांच्यासह अनेक नेत्यांनी अभिनंदन केले आहे. राज्यातील बीएमसीसह २९ नगरपालिका संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती आघाडीवर असल्याचे ट्रेंडमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे. गडकरी यांनी इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या प्रवासाला आणखी बळकटी मिळेल.
BMC Elections 2026 Results: “मुलाने ठाकरेंची इज्जत…”; मुलाच्या विजयानंतर ‘या’ नेत्याने डिवचले