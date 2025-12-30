Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Municipal Elections Spark Discontent As Party Workers Ignored Relatives Of Leaders Get Tickets

Municipal Election 2026: महापालिका निवडणुकीत कार्यकर्ते डावलले; नेत्यांच्या नातेवाईकांना तिकिटांची लॉटरी

भाजपने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर, मेहुणी हर्षिता आणि बहीण डॉ. गौरवी नार्वेकर यांना तिकीट दिले आहे, मकरद आणि हर्षिता हे भाजपचे माजी नगरसेवक आहेत,

Updated On: Dec 30, 2025 | 05:08 PM
Municipal Corporation Elections Maharashtra, Ticket Distribution Controversy, Political Nepotism India, AB Form Politics, BJP Ticket Distribution,

राज्यातील १४ ठिकाणी भाजप-शिंदेगटाची युती फुटली; कोणत्या आहेत या महापालिका ?

Follow Us:
Follow Us:
  • तिकिटाच्या शर्यतीत नेत्यांच्या नातेवाईकांची सोय
  • तिकीट वाटप करताना सर्वच पक्षांमध्ये कार्यकत्यांना डावलले जात असल्याचे चित्र
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांना तिकीट
Nagpur News : राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांसाठी तिकीट वाटप करताना सर्वच पक्षांमध्ये कार्यकत्यांना डावलले जात असल्याचे चित्र आहे. तिकिटाच्या शर्यतीत नेत्यांच्या नातेवाईकांची सोय करण्यात येत असल्याने सर्वच पक्षांत असंतोष पसरला आहे. भाजप हा मोठा पक्ष असल्याने तेथे इच्छुकांची गर्दी जास्त होती, परिणामी पक्षात मोठी ओढाताण सुरू आहे. बंड रोखण्यासाठी अनेक पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर न करता थेट निवडक उमेदवारांना ‘एबी फॉर्म’ वाटण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरेंची शिवसेना (उबाठा), मनसे, शिंदे गट आणि शरद पवार गट यांचाही समावेश आहे.

PMC Election 2026: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून गुंड आंदेकरच्या कुटुंबातील दोघांना उमदेवारी; तुरुंगातून लढवणा

 

जळगावात   राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराला रडू कोसळले

जळगावमधील प्रभाग क्रमांक १० मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या कलाबाई शिरसाट यानी महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज केला. मात्र, पक्षाकडून एबी फॉर्म न मिळाल्याने त्यांना रडू कोसळले, दुसरीकडे, तिकीट मिळाल्यानंतर भाजपच्या एका उमेदवाराने गुडघे टेकून पक्ष नेतृत्वाचे आभार मानले.

नार्वेकरांच्या कुटुंबात ३ तिकिटे

भाजपने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर, मेहुणी हर्षिता आणि बहीण डॉ. गौरवी नार्वेकर यांना तिकीट दिले आहे, मकरद आणि हर्षिता हे भाजपचे माजी नगरसेवक आहेत, तर गौरवी पहिल्यांदाच बीएमसी निवडणूक लढवत आहेत. मुलुंड पश्चिमेतील प्रभाग क्रमांक १०७मधून माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनाही भाजपने उमेदवारी दिली आहे. उबाठा सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या तेजस्विनी घोसाळकर थाना वॉर्ड क्रमांक २ मधून तिकीट देण्यात आले आहे. तेजस्विनी या माजी आमदार विनोद घोसाळकर याच्या सून आहेत.

Municipal Election 2026: राज्यातील १४ ठिकाणी भाजप-शिंदे गटाची युती फुटली; कोणत्या आहेत या महापालिका?

मलिक कुटुंबातील तिघांना तिकिटे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांना तिकीट मिळाले आहे. मलिक यांचे भाऊ कप्तान मलिक हे प्रभाग १६५ मधून निवडणूक लढवतील. त्यांची बहीण डॉ. सईदा खान याना प्रभाग १६९ मधून उमेदवारी देण्यात आली. कप्तान मलिक यांची सून बुसरा नदीम मलिक यांनाही प्रभाग १७० मधून तिकीट देण्यात आले आहे.

अस्लम शेख यांच्या ५ नातलगांना संधी

बीएमसीत काँग्रेसने आमदार अस्लम शेख यांच्या नातेवाईकांना पाच तिकिटे वाटली आहेत. प्रभाग ३४-हैदर अस्लम शेख (अस्लम शेख यांचा मुलगा), प्रभाग ३३ कुमार जहाँ मोहम्मद मोईन सिद्दीकी (अस्लम शेख यांची बहीण), प्रभाग ६२- सेक अहद खान (अस्लम शेख यांचा जावई), प्रभाग ४८ रफिक शेख (अस्लम शेख यांचा पुतण्या), प्रभाग १६५ मोहम्मद अशरफ आझमी (सासरे), प्रभाग १६७- समन अर्शद आझमी (सासरे) यांना उमेदवारी दिली. याशिवाय प्रभाग १४० मधून राज्यसभा खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांची मुलगी प्रज्योती हंडोरे यांना संधी मिळाली आहे. माजी मंत्री नसीम खान यांचा मुलगा देखील त्यांच्या मुलासाठी तिकीट मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचे नाव लवकरच जाहीर केले जाऊ शकते.

 

 

 

Web Title: Municipal elections spark discontent as party workers ignored relatives of leaders get tickets

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम
1

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज
2

Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन
3

Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम
4

Shiv Sena Symbol Case: भाजपला का नकोय शिंदे गटाचा महापौर? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पलटू शकतो सगळा गेम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Jan 20, 2026 | 05:41 PM
WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Jan 20, 2026 | 05:36 PM
Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 05:35 PM
राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

Jan 20, 2026 | 05:34 PM
काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

Jan 20, 2026 | 05:30 PM
Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Jan 20, 2026 | 05:21 PM
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

Jan 20, 2026 | 05:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM