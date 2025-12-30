Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! “भाजपच्या अहंकारामुळे युती तोडतोय…”, शिंदेसेना–भाजप युतीत मोठा स्फोट, ‘या’ नेत्याने केली घोषणा

मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय चित्र अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपले आहे. विविध पक्षांमधील युती-आघाड्यांच्या हालचालींमुळे मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:44 PM
  • संभाजीनगरमधील महायुती अखेर तुटली
  • छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत नाही
  • भाजप शिवसेना युती तुटली
Chhatrapati Sambhajinagar Election 2026 News Marathi : मुंबईत महायुती म्हणून भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहेत. सूत्रांनुसार, या युतीत भाजपसाठी १२८ तर शिंदे गटासाठी ७९ जागा निश्चित आहेत. उर्वरित २० जागांवर अद्याप चर्चा सुरू आहे. याचदरम्यान छत्रपती संभाजीनगरमधून मोठी बातमी समोर येत आहे. संभाजीनगरमधील महायुती अखेर तुटली आहे. आम्ही विश्वास ठेवला पण भाजपने विश्वासघात केला, अशा शब्दात राज्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.

भाजप शिवसेना युती तुटली…

संभाजीनगरमध्ये युती व्हावी असा प्रयत्न मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. स्थानिक पातळीवर आम्ही बैठका घेतल्या. स्थानिक कार्यकर्ते एक वेगळ्या भूमीकेत पाह्यला मिळाले. आधीच शंका आली होती. मी दरवेळी स्थानिक नेत्यांना फोन करून बैठका केल्या, बावनकुळे यांच्याबरोबर देखील बैठक झाली. शेवटच्या संपर्कात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री होते. त्यांच्या समोर जागा वाटप ठरले. त्यावेळी युती झाली या संभ्रमात होतो. मात्र ज्यावेळी जागा द्यायची तेव्हा शिवसेनेच्या जागा सोडल्या जातील असा प्रस्ताव दिला. आमचे कार्यकर्ते नाराज होतील अशी त्यांची भूमिका होती. तर दुसरीकडे युतीच्या चर्चा असल्याचे सांगणे. या घडीला सुद्धा कोणताही नवीन प्रस्ताव दिला नाही. आग्रही भूमिकेला तडा दिला.आमची ताकद वाढली आम्ही काहीही करू शकतो, असा त्यांना अहंकार होता त्याचा अंत आज भाजप शिवसेना युती तोडल्याने झाली.

‘गेल्या 60 वर्षांत शिवसेनेने कधीही सौदेबाजी केली नाही, पण शिंदेंनी…’; संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत नाही…

आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत नाही, थेट लढत होईल. या लढाईत जशाच्या तसे वार केले जाईल. भाजपने कुठे कट शिजविला आम्हाल माहिती आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मला उघड बोलायला लावू नका, अशा हल्लाबोल संजय शिरसाट यांनी भाजपावर केला आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी अडले महायुतीचे गाडे

मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकेत भाजप व शिवसेना युती होणार असल्याचे चित्र असताना अन्य काही महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये युती फिस्कटण्याची शक्यता आहे. पुणे, नाशिक, सोलापूर, अमरावती, मीरा-भाईंदर आदी ठिकाणी युतीची बोलणी यशस्वी न झाल्याने दोन्ही पक्षांनी स्वबळाची तयारी केली आहे. सोलापूरमध्ये भाजपशी बोलणी फिस्कटल्याने शिवसेनेने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलापूर शिवसेना-भाजप महानगरपालिकेत युतीबाबत सुरू असलेल्या चर्चाना रविवारी पूर्णविराम मिळाला.

Maharashtra Politics: भाजपा-शिवसेनेत युतीची चर्चा; निवडणुकीत दोन्ही पक्षांत बंडखोरी, नाराजीनाटय रोखण्याचे नेत्यांपुढे आव्हान

Published On: Dec 30, 2025 | 01:44 PM

