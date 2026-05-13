Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting:  शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!

Sunil Tatkare Meets Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी मंगळवारी (12 मे) अचानक ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत तटकरेंनी शरद पवार यांच्या भेटीबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. शरद पवार यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रीया दिली.
प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची नावे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीत नसल्याची चर्चा काल दिवसभर राजकीय वर्तुळात रंगली होती. राष्ट्रवादीच्या एका पत्रामधून ही नावे वगळण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीत तांत्रिक आणि टायपिंगमध्ये चूक झाल्याचे स्पष्टीकरण सुनेत्रा पवार यांनी दिले. त्यामुळे या चर्चांना काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळाला.
Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting: सुनील तटकरे थेट शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!
यानंतर संध्याकाळी सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतली. या भेटीनंतर एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना तटकरे म्हणाले की, “शरद पवार यांची प्रकृती गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी ही भेट घेतली. या भेटीमागे कोणतेही राजकीय कारण नाही आणि त्यात कोणतेही राजकारण नाही,” असेही सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांची भेट घेतली होती. त्यासाठी वेळही मागितला होता, बाकी कोणताही विषय नाही. आता सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली आम्ही काम करत आहोत तो ठामपणे करत राहणार आहोत, असही सुनील तटकरेंनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीच्या पत्राबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीच्या पत्राचा आणि शरद पवारांच्या भेटीचा काहीही संबंध नाही. यासंदर्भात सुनेत्रा पवार यांनी आधीच ट्विट करून स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यावर मला आता काहीच बोलायचं नाही. आजची भेट शरद पवार यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठीच होती. असं तटकरेंनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर आपण महासचिव पदावर आहात का असं विचारले असता तटकरे काहीच न बोलता निघून गेले.
सुनील तटकरेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांची त्यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी भेट घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मंगळवारी दिवसभर सुनील तटकरे यांना महासचिवपदावरून आणि प्रफुल पटेलांना राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदावरून हटवण्यात आल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता. त्याचदरम्यान तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना आणखी खतपाणी मिळाले आहे.
विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी सुनील तटकरे हे ‘सिल्व्हर ओक’वर शरद पवारांच्या भेटीसाठी आल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे काही वेगळा राजकीय निर्णय घेणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, सुनील तटकरे यांना आपण महासचिवपदावर कायम राहणार आहात का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी त्यावर मौन बाळगल्याचे दिसून आले. त्यांनी केवळ “शरद पवार यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी आलो होतो,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
या सर्व घडामोडींमध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या एक्स अकाउंटवरून सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पदांबाबत निर्माण झालेला गोंधळ हा टायपो मिस्टेकमुळे झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, मार्च महिन्यात निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या मिनिट्समध्येही सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पदांपुढे कोणताही उल्लेख नसल्याने त्यावेळीही गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरून चर्चा रंगू लागल्या असून, सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.