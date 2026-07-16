पावसाळी अधिवेशनापूर्वी दिल्लीत राजकीय खळबळ! राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी ‘एनडीए’ची महत्त्वाची बैठक; विरोधकही आक्रमक

सूत्रांनुसार, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शुक्रवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी एनडीए नेत्यांची बैठक नियोजित आहे. या बैठकीत नेते आगामी संसदीय अधिवेशनासाठी आघाडीची रणनीती ठरवतील. याव्यतिरिक्त, २१ जुलै रोजी एनडीए संसदीय पक्षाची बैठक होणार आहे. ही बैठक सकाळी ९:३० वाजता संसद ग्रंथालय भवनातील जीएमसी बालयोगी सभागृहात होणार आहे.
An NDA leaders’ meeting will be held tomorrow at Defence Minister Rajnath Singh’s residence, ahead of the Monsoon Session of Parliament. The alliance leaders are expected to chalk out the strategy for the upcoming parliamentary session pic.twitter.com/1THkKieWCQ — IANS (@ians_india) July 16, 2026
सरकारने पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच १९ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सर्वपक्षीय बैठकही बोलावली आहे. या बैठकीत सरकार आपल्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे विरोधक अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी करत आहेत.
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आगामी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून ‘नीट’ (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाण्याची आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान झालेल्या मृत्यूंबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाने संरक्षण मंत्र्यांविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची नोटीस यापूर्वीच सादर केली आहे.
यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील अनेक सदस्यांच्या आसनव्यवस्थेत बदल होण्याचीही शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील (TMC) बंडानंतर, २० लोकसभा खासदारांनी ‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’मध्ये विलीनीकरण केले असून त्यांनी सभागृहात स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली आहे. दरम्यान, राज्यसभेच्या तीन खासदारांनी टीएमसीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
त्याचप्रमाणे, शिवसेना (यूबीटी) च्या सहा लोकसभा खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, आम आदमी पक्षाच्या (AAP) सात राज्यसभेच्या खासदारांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला होता; या अधिवेशनात ते वरिष्ठ सभागृहात सत्ताधारी बाकांवर बसलेले दिसतील.
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