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Kitchen Utensils Expiry Date : स्वयंपाकघरातील भांडी आरोग्यासाठी ठरु शकतात धोकादायक! आजार टाळायचे असतील तर ही चिन्हे वेळीच ओळखा

Updated On: Jul 16, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

Kitchen Utensils Expiry Date : स्वयंपाकघरातील तवा आणि कढई कायमस्वरूपी वापरण्यासाठी नसतात. त्यावरील कोटिंग निघणे, तडे जाणे किंवा गंज येणे ही त्यांना बदलण्याची महत्त्वाची चिन्हे आहेत. योग्य वेळी भांडी न बदलल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तवा आणि कढई कधी बदलावी आणि कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत जाणून घ्या.

स्वयंपाकघरातील 'ही' भांडी आरोग्यासाठी ठरु शकतात धोकादायक! आजार टाळायचे असतील तर ही चिन्हे वेळीच ओळखा

स्वयंपाकघरातील 'ही' भांडी आरोग्यासाठी ठरु शकतात धोकादायक! आजार टाळायचे असतील तर ही चिन्हे वेळीच ओळखा

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विस्तार
  • स्वयंपाकघरातील भांडी आरोग्यासाठी ठरु शकतात धोकादायक!
  • आजार टाळायचे असतील तर ही चिन्हे वेळीच ओळखा
  • भेगा पडलेले लाकडी स्पॅटुला आणि चॉपिंग बोर्ड
Kitchen Utensils Expiry Date News Marathi : जेव्हा आपण बाजारातून अन्न, औषधे किंवा सौंदर्यप्रसाधने विकत घेतो, तेव्हा आपण सर्वात आधी त्यांची मुदतची तारीख तपासतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, आपण रोजच्या वापरात स्वयंपाक करण्यासाठी आणि जेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांड्यांनाही एक ठराविक आयुष्यमान, म्हणजेच मुदतची तारीख असते? होय, हे अगदी खरे आहे. आपल्या स्वयंपाकघरातील अनेक भांडी, जरी ती अगदी व्यवस्थित दिसत असली तरी, ठराविक काळानंतर वापरण्यायोग्य नसते. ९०% भारतीय घरांमध्ये, भांडी पूर्णपणे तुटेपर्यंत किंवा जीर्ण होईपर्यंत वापरली जातात.

परंतु आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञान या दोन्हींचा असा विश्वास आहे की, ठराविक काळानंतर जुनी भांडी अन्नामध्ये हानिकारक रसायने आणि धातू सोडू लागतात, ज्यामुळे हळूहळू आपले शरीर आजारी पडते. स्वयंपाकघरातील त्या सहा भांड्यांबद्दल जाणून घेऊया, जी वेळेवर बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

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नॉन-स्टिक पॅन आणि कढई (आयुष्य: २ ते ३ वर्षे)

नॉन-स्टिक भांड्यांवर टेफ्लॉन (PTFE) चे आवरण असते. सततच्या वापरामुळे किंवा जोरात घासल्याने हे आवरण निघू लागते. जेव्हा हे आवरण निघून जाते आणि त्याला उष्णता दिली जाते, तेव्हा त्यातून कर्करोगजन्य वायू आणि रसायने बाहेर पडतात, जी थेट तुमच्या अन्नात मिसळतात. जर तुमच्या नॉन-स्टिक भांड्यांवर ओरखडे आले असतील, तर ती ताबडतोब बदला.

ॲल्युमिनियमची भांडी (आयुष्य: ३ ते ५ वर्षे)

ॲल्युमिनियमच्या भांड्यांमध्ये आंबट किंवा आम्लयुक्त पदार्थ (जसे की टोमॅटो, कढीपत्ता, लिंबू) सतत शिजवल्याने धातू हळूहळू गंजतो. कालांतराने, अन्नातून आपल्या शरीरात ॲल्युमिनियम जमा झाल्यामुळे ही भांडी पातळ होतात, ज्यामुळे यकृत, मूत्रपिंड आणि स्मरणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.

प्लॅस्टिकचे डबे आणि बाटल्या (आयुष्य: ६ महिने ते १ वर्ष)

स्वयंपाकघरात मसाले किंवा फ्रिजमध्ये पाणी ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या डब्यांचे आयुष्य खूप कमी असते. डिशवॉशरमध्ये किंवा गरम पाण्याने धुतल्यास त्यातून बिस्फेनॉल ए (BPA) आणि मायक्रोप्लास्टिक बाहेर पडतात. जर प्लॅस्टिकचा रंग बदलला असेल किंवा त्यावर ओरखडे आले असतील, तर त्याची मुदत संपली आहे.

तांब्याची आणि पितळेची भांडी (लेप नसलेली: असुरक्षित)

तांब्याच्या आणि पितळेच्या भांड्यांचे आयुष्य जास्त असते, परंतु त्यांची खरी मुदत त्यांच्यावरील लेपवर अवलंबून असते. लेप नसलेल्या पितळेच्या किंवा तांब्याच्या भांड्यांमध्ये आंबट, खारट किंवा दुग्धजन्य पदार्थ ठेवल्यास, धातूची अन्नासोबत रासायनिक अभिक्रिया होऊन अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. जर या भांड्यांवरील लेप निघून गेला असेल किंवा त्यावर हिरवट-काळसर डाग दिसू लागले असतील, तर त्यांचा वापर तात्काळ थांबवा आणि त्यांना पुन्हा लेप लावून घ्या.

मेलामाइनची भांडी आणि ताटं (आयुष्य: २ ते ३ वर्षे)

मेलामाइनची ताटं आणि वाट्या दिसायला सुंदर असल्या तरी, त्यांना थोडी जरी भेग पडल्यास किंवा चाकू आणि चमच्यांनी ओरखडे आल्यास त्या विषारी होऊ शकतात. गरम अन्न वाढल्यामुळे मेलामाइन नावाचे रसायन बाहेर पडते, ज्यामुळे किडनी स्टोन (मूत्रपिंडातील खडे) आणि मूत्रमार्गाचा संसर्ग होऊ शकतो.

भेगा पडलेले लाकडी स्पॅटुला आणि चॉपिंग बोर्ड (आयुष्य: १ वर्ष)

सततच्या ओलाव्यामुळे लाकडी स्पॅटुला आणि चॉपिंग बोर्डला बारीक भेगा पडतात. या भेगांमध्ये अन्न अडकते आणि जिवाणू (जसे की ई. कोलाय आणि साल्मोनेला) वाढू लागतात, जे सामान्य द्रव साबणाने स्वच्छ करता येत नाहीत. ते दरवर्षी बदलले पाहिजेत.

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Web Title: When to replace kadhai and tawa health risks kitchen utensils marathi

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Published On: Jul 16, 2026 | 03:23 PM

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