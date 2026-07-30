गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • National News Sanjay Raut Press Conference Attacks Amit Shah Lapata Home Minister Remark

Sanjay Raut on Amit Shah: राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्री गायब का? संजय राऊतांनी तोफ डागली

Updated On: Jul 30, 2026 | 01:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर बोलताना राऊत म्हणाले की, आता न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. "संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत निर्णय झाला, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले लोक अपात्र ठरतील," असा दावा त्यांनी केला.

Sanjay Raut on Amit Shah: राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्री गायब का? संजय राऊतांनी तोफ डागली

Sanjay Raut On Amit Shah: राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्री गायब का? संजय राऊतांनी तोफ डागली

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘लापता लेडीज’ नावाचा सिनेमा आला होता, आता ‘लापता गृहमंत्री’ नावाचा सिनेमा काढावा लागेल- संजय राऊत
  • दिल्ली पोलिसांवर नियंत्रण केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे असल्याने लाठीहल्ल्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी अमित शाह यांच्यावरच- संजय राऊत
  • पुलवामा हल्ल्यानंतरही गृहमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारायला हवी होती- संजय राऊत
 

Sanjay Raut PC: “देशाचे गृहमंत्री कुठे आहेत? त्यांना शोधावे लागत आहे. ‘लापता लेडीज’ नावाचा सिनेमा आला होता, आता ‘लापता गृहमंत्री’ नावाचा सिनेमा काढावा लागेल. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तुमच्यावर गंभीर आरोप करत आहेत, मग तुम्ही समोर येऊन उत्तर का देत नाही?” असा खोचक प्रश्न विचारत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, शिंदे गट, तसेच योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यावर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर शाह यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

‘लाठीहल्ल्याचे आदेश अमित शाह यांनी दिले’

जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईचा उल्लेख करत राऊत यांनी आरोप केला की, संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातील नोंदींमध्ये आदेशांची माहिती आहे. दिल्ली पोलिसांवर नियंत्रण केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे असल्याने लाठीहल्ल्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी अमित शाह यांच्यावरच असल्याचा दावा त्यांनी केला.

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

राहुल गांधी यांनी केलेली अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी ही केवळ विरोधकांची नव्हे, तर देशातील जनतेची भावना असल्याचेही राऊत म्हणाले. पुलवामा हल्ल्यानंतरही गृहमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारायला हवी होती, असा दावा करत त्यांनी, “गृहमंत्र्यांना माहिती नसताना गोळीबार झाला असेल, तरी ती त्यांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते दोन्ही बाजूंनी जबाबदार ठरतात,” अशी टीका केली.

‘जितेंद्र सिंह खोटे बोलत आहेत’

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यावरही राऊत यांनी निशाणा साधला. “ते स्वतःचे मत मांडत नाहीत, त्यांना लिहून दिलेले भाषण वाचावे लागते,” असा आरोप त्यांनी केला.

शिंदे गटाच्या सुनावणीवर भाष्य

शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर बोलताना राऊत म्हणाले की, आता न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. “संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत निर्णय झाला, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले लोक अपात्र ठरतील,” असा दावा त्यांनी केला.

Gokul Milk Union Election: ‘गोकुळ’ची निवडणूक तत्काळ सुरू करा! कोल्हापूर सर्किट बेंचचे राज्य सरकारला आदेश

संजय राऊत म्हणाले, “शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेला पक्ष दुसऱ्यांच्या हाती देणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने संविधानानुसार आणि कायद्याच्या चौकटीत निर्णय द्यावा. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे.”

बाबा रामदेव यांच्यावरही टीका

योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यावरही राऊत यांनी टीका केली. “तुम्ही आंदोलन केले होते, तो देशाचा अपमान नव्हता का? महिलांचे कपडे घालून आंदोलनस्थळावरून पळ काढला होता, तेव्हा देशाच्या सन्मानाचे काय झाले होते?” असा सवाल त्यांनी केला.तसेच भविष्यात सत्ता बदलल्यास राहुल गांधी यांचा सन्मान करणाऱ्यांमध्ये बाबा रामदेव यांचाही समावेश असेल, असा टोला लगावत त्यांनी रामदेव यांच्यावर राजकीय भूमिकेत सातत्य नसल्याची टीका केली.

पुण्यातील कार्यक्रमावर आक्षेप

राऊत यांनी अमित शाह यांना पुण्यात सन्मानासाठी बोलावण्यात आल्याच्या वृत्तावरही आक्षेप घेतला. “ज्यांच्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, अशा व्यक्तीचा सन्मान होऊ नये. पुणेकरांनी याला विरोध करावा,” असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, संजय राऊत यांच्या या विधानांमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला असून, सत्ताधारी पक्षाकडून या टीकेला काय प्रत्युत्तर दिले जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

 

 

Web Title: National news sanjay raut press conference attacks amit shah lapata home minister remark

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 01:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात
1

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल
2

Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

Rahul Gandhi PC: माईक बंद कराल, पण विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही!; संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींचा आरोप
3

Rahul Gandhi PC: माईक बंद कराल, पण विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही!; संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींचा आरोप

Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा
4

Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanjay Raut on Amit Shah: राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्री गायब का? संजय राऊतांनी तोफ डागली

Sanjay Raut on Amit Shah: राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्री गायब का? संजय राऊतांनी तोफ डागली

Jul 30, 2026 | 01:21 PM
8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8व्या वेतन आयोगात नव्या सूत्रामुळे वेतन भरघोस वाढीची शक्यता

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8व्या वेतन आयोगात नव्या सूत्रामुळे वेतन भरघोस वाढीची शक्यता

Jul 30, 2026 | 01:15 PM
Ukraine War: युक्रेनच्या आकाशात थरार! मोहिमेदरम्यान F-16 विमानावरील नियंत्रण सुटले; अपघाताचे कारण शोधणे सुरू

Ukraine War: युक्रेनच्या आकाशात थरार! मोहिमेदरम्यान F-16 विमानावरील नियंत्रण सुटले; अपघाताचे कारण शोधणे सुरू

Jul 30, 2026 | 01:15 PM
Gaza : गाझामध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्याचा थरार! अल-मुत्ताकीन मशीद जमीनदोस्त; हमासचे शस्त्रागार असल्याचा IDFचा दावा

Gaza : गाझामध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्याचा थरार! अल-मुत्ताकीन मशीद जमीनदोस्त; हमासचे शस्त्रागार असल्याचा IDFचा दावा

Jul 30, 2026 | 12:57 PM
Pune News : पुणे महापौर यांच्या बंगल्याला ‘रामदूत’ नाव द्या; नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांची मागणी

Pune News : पुणे महापौर यांच्या बंगल्याला ‘रामदूत’ नाव द्या; नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांची मागणी

Jul 30, 2026 | 12:57 PM
सतत थकवा आणि श्वास घ्याल त्रास होतोय? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोमच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा उपचार

सतत थकवा आणि श्वास घ्याल त्रास होतोय? क्रॉनिक फटीग सिंड्रोमच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा उपचार

Jul 30, 2026 | 12:53 PM
‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

Jul 30, 2026 | 12:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा