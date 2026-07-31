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‘विकसित भारत 2047’ साठी नवोन्मेष आणि गुणवत्तेवर भर द्या; असोचॅमच्या व्यासपीठावरून पीयूष गोयल यांचे आवाहन

Updated On: Jul 31, 2026 | 05:23 PM IST
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सारांश

असोचॅमच्या 22व्या जे.आर.डी. टाटा मेमोरियल लेक्चरमध्ये केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 'विकसित भारत 2047'साठी नवोन्मेष, गुणवत्ता, संशोधन, कौशल्य विकास आणि 'मेड इन इंडिया'ला जागतिक दर्जाचा ब्रँड बनविण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमात जे.आर.डी. टाटा यांच्या राष्ट्रनिर्माणातील योगदानाला अभिवादन करण्यात आले.

'विकसित भारत 2047'साठी नवोन्मेष आणि गुणवत्तेवर भर द्या; असोचॅमच्या व्यासपीठावरून पीयूष गोयल यांचे आवाहन

'विकसित भारत 2047'साठी नवोन्मेष आणि गुणवत्तेवर भर द्या; असोचॅमच्या व्यासपीठावरून पीयूष गोयल यांचे आवाहन

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विस्तार

मुंबई: द असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचॅम) यांनी आयोजित केलेल्या 22व्या जे.आर.डी. टाटा मेमोरियल लेक्चरमध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाचा पुढील टप्पा नवोन्मेष, गुणवत्ता आणि उद्योजकतेवर आधारित असेल, असे सांगत उद्योग जगताला ‘विकसित भारत 2047’च्या ध्येयासाठी सक्रिय योगदान देण्याचे आवाहन केले.

जे.आर.डी. टाटा यांना अभिवादन

आपल्या प्रमुख भाषणात पीयूष गोयल म्हणाले की, भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा हे देशाच्या महान राष्ट्रनिर्मात्यांपैकी एक होते. नागरी विमान वाहतूक, ऑटोमोबाईल, तंत्रज्ञान यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत त्यांनी ऐतिहासिक संस्थांची उभारणी केली आणि एका नव्या भारताला आत्मविश्वास दिला. ते म्हणाले की, भारताच्या भविष्यातील प्रगतीचा पाया नवोन्मेष, गुणवत्ता, उद्योजकता आणि उत्कृष्टतेच्या सातत्यपूर्ण ध्यासावर उभारला जाईल.

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‘मेड इन इंडिया’ला जागतिक दर्जाचा ब्रँड बनवण्याचे आवाहन

गोयल यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. त्यांनी उद्योग क्षेत्राला पुढील बाबींवर विशेष भर देण्याचे आवाहन केले:

‘Made in India’ उत्पादनांना जागतिक दर्जाचा ब्रँड बनवणे

संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये अधिक गुंतवणूक

कौशल्य विकासाला प्राधान्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर आणि स्पेस टेक्नॉलॉजीसारख्या डीप टेक क्षेत्रांचा स्वीकार

उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांची उपस्थिती

या कार्यक्रमाला असोचॅमचे अध्यक्ष आणि यूएनओ मिंडाचे चेअरमन निर्मल कुमार मिंडा, असोचॅमचे महासचिव सौरभ सन्याल, असोचॅमचे माजी अध्यक्ष आणि रिन्यूचे सीईओ सुमंत सिन्हा, तसेच पेटीएमचे संस्थापक आणि सीईओ विजय शेखर शर्मा यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

‘खरे नेतृत्व म्हणजे राष्ट्रनिर्मिती’

निर्मल कुमार मिंडा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, जे.आर.डी. टाटा यांनी आपल्या दूरदृष्टी, मूल्ये आणि नेतृत्वातून भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता दिली. खरे नेतृत्व म्हणजे संस्था उभारणे, प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीत योगदान देणे, असे त्यांनी नमूद केले.

‘राष्ट्र उभारणी आधी, व्यवसाय नंतर’

पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा म्हणाले की, जे.आर.डी. टाटा यांचे संपूर्ण जीवन उद्योजकांसाठी प्रेरणादायी आहे. “व्यवसाय उभारण्यापूर्वी राष्ट्र उभारणी” हा त्यांचा विचार आजही भारतीय उद्योजकांना दिशा देणारा आहे.

‘विश्वास हीच सर्वात मोठी ताकद’

रिन्यूचे सीईओ आणि असोचॅमचे माजी अध्यक्ष सुमंत सिन्हा यांनी विकसित भारत 2047 साठी केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे, तर विश्वासार्ह, नवोन्मेषी आणि लवचिक अर्थव्यवस्था उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी “विश्वास” ही कोणत्याही संस्थेची सर्वात महत्त्वाची पायाभूत शक्ती असल्याचे सांगितले. या व्याख्यानमालेत भारताच्या आर्थिक विकासाचा पुढील मार्ग, उद्योग क्षेत्रातील नव्या संधी, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

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Web Title: Assocham jrd tata memorial lecture piyush goyal viksit bharat 2047

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Published On: Jul 31, 2026 | 05:23 PM

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