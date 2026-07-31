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Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण

Updated On: Jul 31, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

Raghav Chaddha: आम आदमी पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या राघव चड्ढा यांच्या मौनावर आणि नीट पेपरफुटीवर जबाब न दिल्याबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात होते, पण आता त्यांनी राज्यसभेत या विषयावर आपले विचार उघडपणे मांडले आहेत.

Raghav Chaddha: 'विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे...', नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन (Photo Credit- X)

Raghav Chaddha: 'विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे...', नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’
  • नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन
  • सांगितले ‘हे’ मोठे कारण
Raghav Chaddha on NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी विरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीच्यावतीने (CJP) दिल्लीत जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते. याच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यामुळे देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला अनेक नेत्यांनी देखील भेटी दिल्या होत्या. या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. या झालेल्या सगळ्या घडामोडींवर खासदार राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) यांची कोणतीही विषयावर प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण आता या संपूर्ण घडामोडींवर आता पहिल्यांदा राघव चड्ढा यांनी मौन सोडलं आहे.

काय म्हणाले राघव चड्ढा?

राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या वादाबाबत त्यांनी यापूर्वी सार्वजनिक विधान का केले नाही. केवळ राजकीय विधाने करण्यापेक्षा या समस्येसाठी दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘अँटी-पेपर लीक बिल’ (पेपरफुटीविरोधी विधेयक) वरील संसदीय चर्चेदरम्यान बोलताना राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षातून सत्ताधारी बाकांवर आल्यामुळे त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाला आहे.

भूमिकेत बदल

संसदेत बोलताना राघव चड्ढा म्हणाले की, विरोधी पक्षात असताना त्यांनी जनहितार्थ मुद्द्यांवर सरकारला सक्रियपणे प्रश्न विचारले होते, परंतु आता त्यांची भूमिका व्यावहारिक उपाययोजनांमध्ये योगदान देण्याची आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ठोस आराखडा तयार होईपर्यंत आपण जाणीवपूर्वक सार्वजनिक भाष्य करणे टाळले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

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व्यवस्था बळकट करण्याची तयारी

माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यापेक्षा अर्थपूर्ण निष्पत्ती साध्य करण्यात आपल्याला अधिक रस असल्याचे राघव चड्ढा यांनी सांगितले. विशेषतः जेव्हा परीक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सुधारणा आणल्या जात आहेत, तेव्हा या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी संसद हेच योग्य व्यासपीठ आहे, असे त्यांना वाटते. ‘नीट’ पेपरफुटीचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी त्यांनी सहवेदना व्यक्त केली आणि परीक्षार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेले कष्ट, त्याग आणि सोसलेला आर्थिक भार याची दखल घेतली. विद्यार्थ्यांची निराशा आणि हताशपणा पूर्णपणे समजण्यासारखा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारची तत्पर कारवाई

केंद्र सरकारच्या प्रतिसादाचा उल्लेख करताना राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून सरकारने तत्परतेने पावले उचलली. या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या प्रतिसादाचे त्यांनी कौतुक केले; त्यांनी अधोरेखित केले की ‘नीट’ पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करण्यात आला आणि ७५ दिवसांच्या आत फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तसेच, भविष्यातील ‘नीट’ परीक्षा ओएमआर (OMR) शीट्सऐवजी संगणक-आधारित प्रणालीद्वारे घेतल्या जातील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

राजकारण न करण्याचे आवाहन

पेपरफुटी ही दीर्घकाळापासून चालत आलेली राष्ट्रीय समस्या असल्याचे सांगत, राघव चड्ढा यांनी राजकीय पक्षांना याचे पक्षीय राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. पंजाब आणि कर्नाटकातील भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा संदर्भ देत त्यांनी युक्तिवाद केला की, अशा घटना विविध सरकारांच्या कार्यकाळात घडल्या आहेत. परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सर्व बाजूंनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर, विरोधकांच्या निषेध आणि सभात्यागाच्या वातावरणात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘अँटी-पेपर लीक बिल’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले.

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Web Title: Mp raghav chadha finally breaks silence on the neet paper leak cites this major reason

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Published On: Jul 31, 2026 | 05:15 PM

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