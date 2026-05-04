Thalapathy Vijay: थलपती विजय ‘किंगमेकर’ की ‘किंग’? बहुमतासाठी ‘या’ तीन मार्गांनी स्थापन करू शकतात सरकार

पहिल्या पर्यायानुसार, विजय हे लहान पक्षांशी संपर्क साधू शकतात. यामध्ये काँग्रेस, PMK, CPI आणि VCK या पक्षांचा समावेश होतो. यामुळे सरकारची सूत्रे पूर्णपणे विजय यांच्याच हाती राहतील याची खात्री होईल. शिवाय, राज्यामध्ये DMK आणि AIADMK या दोन्ही पक्षांना एक सक्षम पर्याय म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करणे त्यांना शक्य होईल. तथापि, हा पर्याय निवडल्यास त्यांना या लहान पक्षांच्या मोठ्या मागण्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
TVK पक्ष राज्याच्या प्रमुख आघाडी असलेल्या AIADMK सोबत युती करू शकतो. हा पक्ष राज्यातील दुसरी सर्वात मोठी राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. AIADMK मधील अनेक नेत्यांकडे प्रशासनाचा पूर्वअनुभव आहे ही एक अशी जमेची बाजू आहे जिचा फायदा विजय यांना होऊ शकतो. मात्र, AIADMK सोबत हातमिळवणी केल्यास विजय यांच्या जनप्रतिमेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, भाजप हा AIADMK आघाडीचा एक घटक पक्ष आहे; त्यामुळे TVK चे कार्यकर्ते भाजपशी जुळवून घेण्यास सहजासहजी तयार होतील अशी शक्यता कमीच आहे.
तिसऱ्या पर्यायानुसार, विजय हे DMK सोबत हातमिळवणी करू शकतात. तथापि, असे घडण्याची शक्यता अत्यंत कमी मानली जाते. तरीही, राजकारणाच्या क्षेत्रात काहीही कधीच पूर्णपणे निश्चित नसते. DMK आघाडीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा समावेश आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आपल्या निवडणूक प्रचारसभांमध्ये विजय यांनी DMK आणि AIADMK या दोन्ही पक्षांवर वारंवार टीका केली होती. DMK सोबत आघाडी केल्यास TVK च्या पक्ष कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य कदाचित खच्ची होऊ शकते. सरकार स्थापन करणे विजय यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तथापि, तामिळनाडूच्या राजकारणात एका नव्या ताऱ्याचा उदय झाला आहे, हे मात्र निश्चित आहे. TVK हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. यावरून हे संकेत मिळतात की, तामिळनाडूचे राजकारण आता DMK आणि AIADMK यांच्या सावलीतून बाहेर पडत आहे.
