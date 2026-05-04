Thalapathy Vijay: थलपती विजय ‘किंगमेकर’ की ‘किंग’? बहुमतासाठी ‘या’ तीन मार्गांनी स्थापन करू शकतात सरकार

Thalapathy Vijay News: तमिळनाडूमध्ये थलपती विजय यांचा टीव्हीके पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. ११८ जागांच्या बहुमतासाठी विजय कोणत्या पक्षाशी हातमिळवणी करणार? वाचा ३ संभाव्य राजकीय समीकरणे.

Updated On: May 04, 2026 | 06:05 PM
थलपती विजय 'किंगमेकर' की 'किंग'? बहुमतासाठी 'या' तीन मार्गांनी स्थापन करू शकतात सरकार (Photo Credit- X)

थलपती विजय 'किंगमेकर' की 'किंग'? बहुमतासाठी 'या' तीन मार्गांनी स्थापन करू शकतात सरकार (Photo Credit- X)

  • तमिळनाडू निवडणुकीत थलपती विजय यांचा करिश्मा
  • ‘टीव्हीके’ सर्वात मोठा पक्ष
  • पण बहुमतासाठी ‘या’ ३ समीकरणांवर मदार
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये, विजय यांचा ‘TVK’ पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येत आहे. असे असूनही, या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात कदाचित अपयश येऊ शकते. २३४ विधानसभा जागा असलेल्या तामिळनाडूमध्ये, TVK पक्ष ११० ते ११२ जागांवर आघाडीवर आहे. AIADMK आघाडी  जागांवर आघाडीवर आहे, तर DMK पक्ष अंदाजे ५५ जागांवर आघाडीवर आहे. तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ११८ जागांची आवश्यकता असते. असे दिसते की, विजय यांचा TVK पक्ष या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यात थोडा कमी पडू शकतो. जर असे घडले, तर सरकार स्थापन करणे हे विजय यांच्यासाठी एक कठीण काम ठरेल. विजय यांच्यासाठी पुढील काळात तीन संभाव्य परिस्थिती निर्माण होत आहेत:

१. लहान पक्षांचा पाठिंबा

पहिल्या पर्यायानुसार, विजय हे लहान पक्षांशी संपर्क साधू शकतात. यामध्ये काँग्रेस, PMK, CPI आणि VCK या पक्षांचा समावेश होतो. यामुळे सरकारची सूत्रे पूर्णपणे विजय यांच्याच हाती राहतील याची खात्री होईल. शिवाय, राज्यामध्ये DMK आणि AIADMK या दोन्ही पक्षांना एक सक्षम पर्याय म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करणे त्यांना शक्य होईल. तथापि, हा पर्याय निवडल्यास त्यांना या लहान पक्षांच्या मोठ्या मागण्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

२. AIADMK सोबत आघाडी

TVK पक्ष राज्याच्या प्रमुख आघाडी असलेल्या AIADMK सोबत युती करू शकतो. हा पक्ष राज्यातील दुसरी सर्वात मोठी राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. AIADMK मधील अनेक नेत्यांकडे प्रशासनाचा पूर्वअनुभव आहे ही एक अशी जमेची बाजू आहे जिचा फायदा विजय यांना होऊ शकतो. मात्र, AIADMK सोबत हातमिळवणी केल्यास विजय यांच्या जनप्रतिमेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, भाजप हा AIADMK आघाडीचा एक घटक पक्ष आहे; त्यामुळे TVK चे कार्यकर्ते भाजपशी जुळवून घेण्यास सहजासहजी तयार होतील अशी शक्यता कमीच आहे.

३. DMK चा पाठिंबा

तिसऱ्या पर्यायानुसार, विजय हे DMK सोबत हातमिळवणी करू शकतात. तथापि, असे घडण्याची शक्यता अत्यंत कमी मानली जाते. तरीही, राजकारणाच्या क्षेत्रात काहीही कधीच पूर्णपणे निश्चित नसते. DMK आघाडीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा समावेश आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आपल्या निवडणूक प्रचारसभांमध्ये विजय यांनी DMK आणि AIADMK या दोन्ही पक्षांवर वारंवार टीका केली होती. DMK सोबत आघाडी केल्यास TVK च्या पक्ष कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य कदाचित खच्ची होऊ शकते. सरकार स्थापन करणे विजय यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तथापि, तामिळनाडूच्या राजकारणात एका नव्या ताऱ्याचा उदय झाला आहे, हे मात्र निश्चित आहे. TVK हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. यावरून हे संकेत मिळतात की, तामिळनाडूचे राजकारण आता DMK आणि AIADMK यांच्या सावलीतून बाहेर पडत आहे.

Published On: May 04, 2026 | 06:02 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, "मुंबईचा हक्क" अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ञांनी दिला इशारा

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

