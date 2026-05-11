देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, इंधनाची बचत करणे ही आता एक राष्ट्रीय गरज बनली आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी त्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांसारख्या पद्धतींचा पुन्हा अवलंब करण्याचे सुचवले. इतकेच नव्हे, तर देशावरील आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना पुढील वर्षभर लग्नसमारंभांसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचाही सल्ला दिला.
पंतप्रधान मोदींच्या या विधानाला प्रत्युत्तर देताना, रोहित पवार यांनी ट्विटरवर (आता ‘X’) सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पंतप्रधानांचा हा सल्ला तत्त्वतः योग्य असला तरी, त्याची अंमलबजावणी आदर्शपणे खुद्द केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांपासूनच सुरू व्हायला हवी. आपल्या ट्विटमध्ये रोहित पवार यांनी लिहिले: “तेलाचा वापर कमी करा, पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करा… असा सल्ला पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशाला दिला आहे. सध्याच्या युद्धसदृश परिस्थितीचा विचार करता हा सल्ला योग्य वाटत असला तरी, या उपक्रमाची सुरुवात जर केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांकडून झाली, तर तो अधिकच प्रभावी ठरेल.”
तेल कमी खा, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरा, असा काटकसर करण्याचा सल्ला पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशाला दिला.. आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीत हा सल्ला योग्य असला तरी याची सुरवात केंद्र सरकारने स्वतःसह देशातील सर्व भाजपशासित राज्यांनी केली तर ते अधिक योग्य ठरेल… आता भाजपाने टार्गेट… — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 11, 2026
रोहित पवार इथेच थांबले नाहीत; त्यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही काही बोचक प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी ठामपणे मांडले की, निवडणुकांदरम्यान “पाण्यासारखा पैसा उधळल्यानंतर,” आता सरकारने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. उपहासात्मक शैलीत त्यांनी खालील मागण्या केल्या:
एक महत्त्वाची भीती व्यक्त करत, रोहित पवार यांनी जनतेला सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. निवडणुका नुकत्याच संपल्या असतानाच, पंतप्रधानांनी नुकतेच केलेले ‘काटकसरीचे’ आवाहन हे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात होणाऱ्या प्रचंड वाढीचीच पूर्वसूचना तर नाही ना, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुका संपल्यानंतर इंधनाचे दर वाढतात, असे अनेकदा दिसून आले आहे; रोहित पवार यांच्या मते, पंतप्रधानांचे हे अलीकडील विधान अशाच एका संभाव्य परिस्थितीची नांदी ठरू शकते. शेवटी, त्यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरूनही सरकारवर जोरदार टीका केली. रोहित पवार यांनी प्रतिपादन केले की, सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन असे परराष्ट्र धोरण आखले पाहिजे, ज्यामुळे देशाला कोणत्याही आर्थिक संकटात अडकण्याची वेळ येणार नाही. तूर्तास, रोहित पवार यांनी केलेल्या या प्रतिहल्ल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
