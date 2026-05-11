Rohit Pawar: “आधी तुमची उधळपट्टी थांबवा मग जनतेला सांगा!”; पंतप्रधान मोदींच्या ‘बचत’ मंत्रावर रोहित पवारांचा जोरदार हल्लाबोल

Rohit Pawar on PM Modi: पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचती आणि वर्क फ्रॉम होमच्या आवाहनावर रोहित पवारांनी जोरदार पलटवार केला आहे. "आधी स्वतःची उधळपट्टी थांबवा" म्हणत त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 05:55 PM
पंतप्रधान मोदींच्या 'बचत' मंत्रावर रोहित पवारांचा जोरदार हल्लाबोल (Photo Credit- X)

  • “आधी तुमची उधळपट्टी थांबवा मग जनतेला सांगा!”
  • पंतप्रधान मोदींच्या ‘बचत’ मंत्रावर रोहित पवारांचा जोरदार हल्लाबोल
  • भ्रष्टाचार आणि उधळपट्टीला लगाम घाला
Rohit Pawar on PM Narendra Modi: पश्चिम आशियामध्ये सध्या सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, यामुळे भारताची चिंता अधिकच वाढली आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल आणि इंधनाची बचत करण्याचे एक भावनिक आवाहन केले आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या या सल्ल्याला विरोधी पक्षांकडून विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) वतीने तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनाकडे “आगामी महागाईचे संकेत” म्हणून पाहत, आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि सोने खरेदी टाळा

देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, इंधनाची बचत करणे ही आता एक राष्ट्रीय गरज बनली आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी त्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांसारख्या पद्धतींचा पुन्हा अवलंब करण्याचे सुचवले. इतकेच नव्हे, तर देशावरील आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना पुढील वर्षभर लग्नसमारंभांसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचाही सल्ला दिला.

रोहित पवारांचा प्रतिहल्ला

पंतप्रधान मोदींच्या या विधानाला प्रत्युत्तर देताना, रोहित पवार यांनी ट्विटरवर (आता ‘X’) सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पंतप्रधानांचा हा सल्ला तत्त्वतः योग्य असला तरी, त्याची अंमलबजावणी आदर्शपणे खुद्द केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांपासूनच सुरू व्हायला हवी. आपल्या ट्विटमध्ये रोहित पवार यांनी लिहिले: “तेलाचा वापर कमी करा, पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करा… असा सल्ला पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशाला दिला आहे. सध्याच्या युद्धसदृश परिस्थितीचा विचार करता हा सल्ला योग्य वाटत असला तरी, या उपक्रमाची सुरुवात जर केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांकडून झाली, तर तो अधिकच प्रभावी ठरेल.”

भ्रष्टाचार आणि उधळपट्टीला लगाम घाला

रोहित पवार इथेच थांबले नाहीत; त्यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही काही बोचक प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी ठामपणे मांडले की, निवडणुकांदरम्यान “पाण्यासारखा पैसा उधळल्यानंतर,” आता सरकारने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. उपहासात्मक शैलीत त्यांनी खालील मागण्या केल्या:

  • मोठ्या कंत्राटदारांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या ‘किकबॅक्स’ (लाच) स्वीकारणे थांबवा.
  • सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या उधळपट्टीला आणि अनावश्यक खर्चाला पूर्णविराम द्या.
  • राजकारणी आणि मंत्र्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या अनावश्यक ताफ्यांचा वापर थांबवा. शैक्षणिक अभ्यासाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या उधळपट्टीपूर्ण परदेश दौऱ्यांना आता पूर्णविराम मिळणे आवश्यक आहे.
रोहित पवार यांनी ठामपणे सांगितले की, जर सरकारने या अवाढव्य खर्चांवर अंकुश लावला, तर सर्वसामान्य जनतेला स्वतःच्या खर्चात कपात करण्याची वेळ कदाचित कधीच येणार नाही.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार का?

एक महत्त्वाची भीती व्यक्त करत, रोहित पवार यांनी जनतेला सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. निवडणुका नुकत्याच संपल्या असतानाच, पंतप्रधानांनी नुकतेच केलेले ‘काटकसरीचे’ आवाहन हे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात होणाऱ्या प्रचंड वाढीचीच पूर्वसूचना तर नाही ना, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुका संपल्यानंतर इंधनाचे दर वाढतात, असे अनेकदा दिसून आले आहे; रोहित पवार यांच्या मते, पंतप्रधानांचे हे अलीकडील विधान अशाच एका संभाव्य परिस्थितीची नांदी ठरू शकते. शेवटी, त्यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरूनही सरकारवर जोरदार टीका केली. रोहित पवार यांनी प्रतिपादन केले की, सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन असे परराष्ट्र धोरण आखले पाहिजे, ज्यामुळे देशाला कोणत्याही आर्थिक संकटात अडकण्याची वेळ येणार नाही. तूर्तास, रोहित पवार यांनी केलेल्या या प्रतिहल्ल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

Published On: May 11, 2026 | 05:55 PM

