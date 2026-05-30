Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

Updated On: May 30, 2026 | 12:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

Prajakt Tanpure News: सुप्रिया सुळेंच्या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, खरंतर मी राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार होतो. अजित पवार भाजपमध्ये जात आहेत हे लक्षात आल्यावर सगळ्या आमदारांनी पत्रावर सही करून दिली.

Prajakt Tanpure, BJP, Sharad Pawar, Supriya Sule,

"शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही"; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  •  प्राजक्त तनपुरे आज शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश
  • आज (30मे) दुपारी ३ वाजता भाजपमध्ये प्रवेश करणार
  • मी कायम पक्षनिष्ठ राहिलो. सत्तेविरोधात लढलो
 

Prajakt Tanpure Join BJP: “आज मी भाजपमध्ये प्रवेश करतोय. पण माझे मामा जयंत पाटील यांना भेटायची हिंमत माझ्यात नाही. त्यांना मी सांगितल देखील नाही. तसेच शरद पवार यांनादेखील भेटण्याची माझ्यात हिंमत नाही. मात्र मी मतदारसंघातील अडचणी पाहून हा निर्णय घेतोय. ज्यांच्या जीवावर मी हा संघर्ष कत आलो, त्यांच्याही भावनांचा मला विचार करावा लागेल, पण मला माझ्या कार्यकर्त्यांच राजकारणही बघायचं आहे. माझ्याकडे आता शब्द नाहीत, त्यामुळे बोलणेही अवघड झाले आहे.” अशी प्रतिक्रीय प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. प्राजक्त तनपुरे आज शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ते भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चाही सुरू होत्या. अखेर या चर्चांना आता पूर्ण विराम मिळाला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

प्राजक्त तनपुरेंनी घेतली सुप्रिया सुळेंची भेट

प्राजक्त तनपुरे आज (30मे) दुपारी ३ वाजता भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यांच्या प्रवेशाच्या बॅनर्सही झळकू लागले आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थिती हा पक्ष प्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान हा पक्ष प्रवेश करण्यापूर्वी शुक्रवारी (29 मे) प्राजक्त तनपुरे यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ते पक्ष को सोड आहेत, याबद्दल माहिती दिली. सुप्रिया सुळे आणि प्राजक्त तनपुरे यांच्यात जवळपास १० मी चर्चा झाली. या भेटीदरम्यान तनपुरे यांनी त्यांच्या भाजप प्रवेशाबद्दल सांगितले. तसेच आजपर्यंत पक्षाकडून देण्यात आलेल्या संधींबाबत त्यांनी सुप्रिया सुळे यांचे आभारही मानले.

Rohit Pawar Criticized CID: ४ महिन्यांनंतरही ठोस माहिती नाही; रोहित पवारांची ‘CIDच्या संथ कारभारावर

सुप्रिया सुळेंच्या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, खरंतर मी राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार होतो. अजित पवार भाजपमध्ये जात आहेत हे लक्षात आल्यावर सगळ्या आमदारांनी पत्रावर सही करून दिली. पण मी सही न करता बैठकीतून बाहेर पडलो होतो. या मुद्द्यावर आता जास्त बोलता येणार नाही. यावेळी तुम्ही धर्मनिरपेक्ष मतांशी प्रतारणा करताय, ज्यांनी तुम्हाला मंत्रीपद दिले, आज तुम्ही त्यांचीच साथ सोडताय, असा सवाल करण्यात आला. यावर बोलताना प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, मी कायम पक्षनिष्ठ राहिलो. सत्तेविरोधात लढलो, मला अनेकदा सत्तेसाठी संधीही मिळाल्या पण आज ज्यांच्या जीवावर मी संघर्ष करतोय, त्यांची भावना लक्षात घेता घेऊन मी हा निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी सांगितले

Web Title: Prajakt tanpure joins bjp today 2026supriya sule meeting details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

May 30, 2026 | 12:41 PM
Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

May 30, 2026 | 12:29 PM
Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

May 30, 2026 | 12:27 PM
BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

May 30, 2026 | 12:19 PM
Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

May 30, 2026 | 12:18 PM
दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

May 30, 2026 | 12:12 PM
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

May 30, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM