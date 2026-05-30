Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Divyanka Tripathis Twin Babies First Glimpse Goes Viral Mother In Law Performs Evil Eye Removal Ritual As They Return Home Video Sparks Buzz

दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

Updated On: May 30, 2026 | 12:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठीने अलिकडेच जुळ्या बाळांना जन्म दिला असून तिला रूग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.सध्या तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात ती तिच्या जुळ्या मुलांना घेऊन जात आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

टीव्ही अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी२६ मे रोजी जुळ्या मुलांची आई झाली. तिने सी-सेक्शनद्वारे मुलांना जन्म दिला असून आता तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. दिव्यांका त्रिपाठी आणि तिचा पती विवेक दहिया रुग्णालयाबाहेर आपल्या लहान बाळांना कुशीत घेऊन येताना दिसले. तिथे त्यांनी पापाराझींची भेट घेतली. दिव्यांकाची सासू आणि सासूबाईसुद्धा तिला घेण्यासाठी आल्या होत्या. दिव्यांकाच्या सासू आणि सासूबाईंनी दोन्ही मुलांची दृष्ट काढली आणि नंतर आरती केली. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहते प्रेमळ प्रतिक्रिया देत आहेत.

विवेक दहिया आणि त्यांचे कुटुंब दिव्यांका आणि मुलांना घेण्यासाठी एका सजवलेल्या गाडीतून आले. गाडीवर फुगे लावलेले होते. दिव्यांका आणि विवेक त्यांच्या जुळ्या मुलांना घेऊन हॉस्पिटलबाहेर उभे असताना, विवेकने पापाराझींना गंमतीने म्हटले, “हॉस्पिटलमध्ये एक ऑफर चालू होती: एक विकत घ्या, एक मोफत मिळवा.” हे ऐकून सगळेजण खळखळून हसले. दिव्यांका आणि विवेकने त्यांच्या मुलांचे चेहरे दाखवले नाहीत, पण त्यांच्या एका झलकनेच चाहत्यांची मने जिंकली.

जेव्हा दिव्यांका आणि विवेक आपल्या मुलांसोबत घरी आले, तेव्हा त्यांच्या सासूबाईंनी त्यांची आणि मुलांची दृष्ट काढली, आरती केली आणि मिठाई वाटली. त्यानंतर त्यांनी पापाराझींसाठीही मिठाई मागवली.

Madhuri Dixit Viral Video: AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर; डीपफेकची बळी ठरली माधुरी दीक्षित, व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क

दिव्यांका त्रिपाठीने वयाच्या ४१ व्या वर्षी जुळ्या मुलांना जन्म दिला. लग्नाच्या १० वर्षांनंतर ती आणि विवेक दहिया पालक बनले आणि त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. अलीकडेच, दिव्यांकाने तिच्या सी-सेक्शन प्रसूतीचा तपशीलवार एक व्लॉग शेअर केला. तिने तिची प्रसूतीपूर्व अवस्थाही दाखवली. तिला श्वास घेता येत नव्हता. तिच्या हातांवर पुरळही आले होते आणि त्यांना सतत खाज सुटत होती.

Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Web Title: Divyanka tripathis twin babies first glimpse goes viral mother in law performs evil eye removal ritual as they return home video sparks buzz

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क
1

Sonakshi Sinha च्या आलिशान घराला विदेशी अरबपती भाडेकरू, तब्बल ‘ऐवढ्या’ कोटींची डील, किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Madhuri Dixit Viral Video: AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर; डीपफेकची बळी ठरली माधुरी दीक्षित, व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क
2

Madhuri Dixit Viral Video: AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर; डीपफेकची बळी ठरली माधुरी दीक्षित, व्हायरल व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क

गूड न्यूज…प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा ,सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
3

गूड न्यूज…प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा ,सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे
4

33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

May 30, 2026 | 12:12 PM
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

May 30, 2026 | 12:09 PM
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

May 30, 2026 | 12:06 PM
Rohit Pawar Criticized CID: ४ महिन्यांनंतरही ठोस माहिती नाही; रोहित पवारांची ‘CIDच्या संथ कारभारावर जोरदार टीका

Rohit Pawar Criticized CID: ४ महिन्यांनंतरही ठोस माहिती नाही; रोहित पवारांची ‘CIDच्या संथ कारभारावर जोरदार टीका

May 30, 2026 | 12:04 PM
Vivo चा मास्टरस्ट्रोक! ग्लोबल मार्केटमध्ये झाली नव्या स्मार्टफोनची एंट्री… 7,200mAh बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसरने सुसज्ज

Vivo चा मास्टरस्ट्रोक! ग्लोबल मार्केटमध्ये झाली नव्या स्मार्टफोनची एंट्री… 7,200mAh बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसरने सुसज्ज

May 30, 2026 | 11:56 AM
Crime News: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेलगत भीषण हत्याकांड! 25 एकर जमिनीच्या वादातून 6 जणांचा खून, गोळीबार आणि…

Crime News: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेलगत भीषण हत्याकांड! 25 एकर जमिनीच्या वादातून 6 जणांचा खून, गोळीबार आणि…

May 30, 2026 | 11:55 AM
Karjat News : ‘गुजरातच्या कंपनीसाठी सरकार काम करतेय?’ टोरंट प्रकल्पावर बाबू घारे यांचा आरोप, कर्जतमध्ये मोर्चाची घोषणा

Karjat News : ‘गुजरातच्या कंपनीसाठी सरकार काम करतेय?’ टोरंट प्रकल्पावर बाबू घारे यांचा आरोप, कर्जतमध्ये मोर्चाची घोषणा

May 30, 2026 | 11:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM