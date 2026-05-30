दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

टीव्ही अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी२६ मे रोजी जुळ्या मुलांची आई झाली. तिने सी-सेक्शनद्वारे मुलांना जन्म दिला असून आता तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. दिव्यांका त्रिपाठी आणि तिचा पती विवेक दहिया रुग्णालयाबाहेर आपल्या लहान बाळांना कुशीत घेऊन येताना दिसले. तिथे त्यांनी पापाराझींची भेट घेतली. दिव्यांकाची सासू आणि सासूबाईसुद्धा तिला घेण्यासाठी आल्या होत्या. दिव्यांकाच्या सासू आणि सासूबाईंनी दोन्ही मुलांची दृष्ट काढली आणि नंतर आरती केली. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहते प्रेमळ प्रतिक्रिया देत आहेत.
विवेक दहिया आणि त्यांचे कुटुंब दिव्यांका आणि मुलांना घेण्यासाठी एका सजवलेल्या गाडीतून आले. गाडीवर फुगे लावलेले होते. दिव्यांका आणि विवेक त्यांच्या जुळ्या मुलांना घेऊन हॉस्पिटलबाहेर उभे असताना, विवेकने पापाराझींना गंमतीने म्हटले, “हॉस्पिटलमध्ये एक ऑफर चालू होती: एक विकत घ्या, एक मोफत मिळवा.” हे ऐकून सगळेजण खळखळून हसले. दिव्यांका आणि विवेकने त्यांच्या मुलांचे चेहरे दाखवले नाहीत, पण त्यांच्या एका झलकनेच चाहत्यांची मने जिंकली.
जेव्हा दिव्यांका आणि विवेक आपल्या मुलांसोबत घरी आले, तेव्हा त्यांच्या सासूबाईंनी त्यांची आणि मुलांची दृष्ट काढली, आरती केली आणि मिठाई वाटली. त्यानंतर त्यांनी पापाराझींसाठीही मिठाई मागवली.
दिव्यांका त्रिपाठीने वयाच्या ४१ व्या वर्षी जुळ्या मुलांना जन्म दिला. लग्नाच्या १० वर्षांनंतर ती आणि विवेक दहिया पालक बनले आणि त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. अलीकडेच, दिव्यांकाने तिच्या सी-सेक्शन प्रसूतीचा तपशीलवार एक व्लॉग शेअर केला. तिने तिची प्रसूतीपूर्व अवस्थाही दाखवली. तिला श्वास घेता येत नव्हता. तिच्या हातांवर पुरळही आले होते आणि त्यांना सतत खाज सुटत होती.
