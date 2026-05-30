  Ulhasnagar Crime 20000 Bribe To Add Name To 712 Extract Village Revenue Officer Caught In Acb Trap

Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Updated On: May 30, 2026 | 12:18 PM IST
सारांश

सावत्र बहिणीचे नाव सातबारावर वारस म्हणून नोंदवून फेरफार मंजूर करण्यासाठी 20 हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या द्वारली-ढोकळी येथील ग्राम महसूल अधिकारी ईश्वर जाधव यांना एसीबीच्या ठाणे पथकाने सापळा रचून रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • सातबारावरील फेरफार मंजूर करण्यासाठी 20 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी.
  • एसीबीने सापळा रचून ग्राम महसूल अधिकारी ईश्वर जाधव यांना रंगेहात पकडले.
  • आरोपीचा मोबाईल जप्त; हिललाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू.
उल्हासनगर: सावत्र बहिणीचे नाव सातबारावर चढवून फेरफार मंजूर करण्यासाठी तब्बल २० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा रचून रंगेहात पकडले. द्वारली-ढोकळी येथील तलाठी कार्यालयात झालेल्या या कारवाईमुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

शासकीय कामासाठी नागरिकांकडून लाच उकळणाऱ्या महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे पथकाने शुक्रवारी रंगेहात पकडत मोठी कारवाई केली. ईश्वर बद्रीनाथ जाधव (वय ५६), ग्राम महसूल अधिकारी, द्वारली-ढोकळी, असे अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे.

तक्रारदाराच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या सावत्र बहिणीचे नाव वारस म्हणून सातबारावर नोंदवून फेरफार काढण्यासाठी जाधव यांनी स्वतःसाठी १० हजार रुपये आणि मंडल अधिकाऱ्यासाठी १० हजार रुपये अशी एकूण २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. याबाबत तक्रारदाराने २९ मे रोजी एसीबी ठाणे कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने एसीबीने तत्काळ सापळा रचला. त्यानुसार शुक्रवारी दुपारी द्वारली येथील तलाठी कार्यालयात जाधव यांनी तक्रारदाराकडून २० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्यांना दुपारी रंगेहात पकडले. आरोपीकडून लाचेची संपूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आली असून त्यांचा मोबाईल फोनही तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आला आहे.

या प्रकरणी उल्हासनगरच्या हिललाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असून आरोपीच्या निवासस्थानी झडतीची कारवाईही सुरू आहे. पोलिस उपअधीक्षक अनिल जयकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विनोद जाधव, सुनील केदार, रेखा शिंदे या पथकाने ही यशस्वी कारवाई करण्यात आली.

उल्हासनगरात गोळीबारात दोन सख्या भावाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या गोळीबारातील आरोपीनी त्यांना आधी धमकी दिली होती. मात्र आता या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा बाहेर येत आहे. मृत घरातील सदस्यांनी आता आरोप केला आहे, तो म्हणजे पोलिसांनी तक्रार दिल्यावर दुर्लक्ष केल होत. आधी खंडणी मागण्यात आली नंतर धमकी देण्यात आली. तरी पण आमच्या तक्रारी कडे दुर्लक्ष करण्यात आल. त्यामुळे या घटनेत उल्हासनगर पोलिसांवर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी अधिकाऱ्याचे नाव काय आहे?

    Ans: ईश्वर बद्रीनाथ जाधव (वय 56), ग्राम महसूल अधिकारी, द्वारली-ढोकळी.

  • Que: लाचेची रक्कम किती मागितली होती?

    Ans: स्वतःसाठी 10 हजार आणि मंडल अधिकाऱ्यासाठी 10 हजार, अशी एकूण 20 हजार रुपये.

  • Que: कारवाई कोणत्या यंत्रणेने केली?

    Ans: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) ठाणे पथकाने सापळा रचून कारवाई केली.

Published On: May 30, 2026 | 12:18 PM

