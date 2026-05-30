Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Updated On: May 30, 2026 | 12:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी Jio ने ग्राहकांसाठी अवघ्या 200 रुपयांत नवीन ओटीटी पास सादर केला आहे. या प्लॅनमध्ये ओटीटी मनोरंजन, यूट्यूब प्रीमियम, लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि डेटा बेनिफिट्स एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने हा प्लॅन चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जिओने 200 रुपयांत नवीन ओटीटी पास लाँच केला असून 15 ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे.
  • या प्लॅनमध्ये यूट्यूब प्रीमियम, 1,000+ लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि 30GB डेटा दिला जातो.
  • 28 दिवसांच्या वैधतेसह हा प्लॅन सक्रिय Jio बेस प्लॅनधारकांसाठी उपलब्ध आहे.
भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या Jio ने भारतात एक नवीन ओटीटी पास लाँच केला आहे. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने हा नवीन प्लॅन ऑल-इन-वन एंटरटेनमेंट आणि कनेक्टिविटी ऑफरिंग स्वरुपात सादर केला आहे. 28 दिवसांच्या व्हॅलिडीटीसह हा प्लॅन ओटीटी बेनिफिट्स, लाईव्ह टेलीविजन आणि मोबाइल डेटा यांचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, या बंडलमध्ये मिळणाऱ्या सर्विसची किंमत सुमारे 1,500 रुपयांर्यंत प्रति महिना आहे. ज्यामध्ये 15 प्रीमियम ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा अ‍ॅक्सेस, 1,000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनल्स, 30GB हाय-स्पीड डेटा आणि अनलिमिटेड 5G कनेक्टिविटी समाविष्ट आहे.

Tech News: स्मार्ट गॅजेट्समुळे उन्हाळ्यात मिळेल गारवा! उष्णतेपासून बचावासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करा वापर

जिओ ओटीटी पासची भारतात किंमत

टेलिकॉम ऑपरेटरने या जिओ ओटीटी पासची किंमत केवळ 200 रुपये ठेवली आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. हा प्लॅन आता भारतात सर्व टेलीकॉम सर्कल्सधील मायजिओ अ‍ॅप, Jio.com, रिटेल स्टोर्स आणि थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लॅटफॉर्म्सद्वारे उपलब्ध आहे. हा अ‍ॅड-ऑन अ‍ॅक्टिव्हेट करण्यासाठी ग्राहकांकडे एक अ‍ॅक्टिव्ह जिओ बेस प्लॅन असणं गरजेचं आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, बंडलमध्ये मिळणाऱ्या सर्व सर्विसची एकूण किंमत सुमारे 1,500 रुपये प्रति महीना आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

जिओ ओटीटी पासमध्ये मिळणार हे फायदे

जिओ ओटीटी पासमध्ये यूजर्सना 15 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचे सब्‍सक्र‍िप्‍शन ऑफर केले जाणार आहे. यूजर्सना जिओहॉटस्टार मोबाइल + हॉलीवुड आणि प्राईम व्हिडीओ मोबाईल एडिशनचा अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. यूजर्स जिओटिव्हीद्वारे 12 आणखी स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवरील कंटेट देखील पाहू शकणार आहेत. यामध्ये सोनी लिव, झी 5, लायंसगेट प्ले, डिस्कवरी प्लस, सन एनएक्सटी, फॅनकोड, कांचा लन्नका, प्लॅनेट मराठी, चौपाल, होइचोई, टाइम्सप्ले आणि तरंग प्लस यांचा समावेश आहे.

या प्लॅनमधील सर्वात खास गोष्ट म्हणजेच यूजर्सना यूट्यूब प्रीमियमचे सब्सक्रिप्शन मिळणार आहे. जिओ ओटीटी पाससोबत मिळणाऱ्या या सबस्क्रिप्शनमुळे, सपोर्टेड डिव्हाइसेसवर जाहिरातमुक्त व्हिडिओ पाहणे, बॅकग्राउंड प्लेबॅक आणि ऑफलाइन डाउनलोड यांसारखे फायदे मिळणार आहेत.

Oppo चा मोठा धमाका! केवळ 13,999 रुपयांत नवा स्मार्टफोन लाँच… दमदार बॅटरी आणि प्रीमियम फीचर्स पाहून ग्राहक हैराण

ओटीटी सब्सक्रिप्शन व्यतिरिक्त, या पासमध्ये जिओटिव्हीद्वारे 1,000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्सचा अ‍ॅक्सेस देखील मिळणार आहे. यामध्ये जियोस्टार, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, सन टीवी नेटवर्क, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी आणि ईटीवी सारख्या ब्रॉडकास्टर्सचे मनोरंजन, चित्रपट, क्रीडा, प्रादेशिक कार्यक्रम, माहिती व मनोरंजन आणि मुलांसाठीचे कार्यक्रम यांमधील 150 हून अधिक सशुल्क चॅनेलचा समावेश आहे.

कनेक्टिविटीबद्दल बोलायचं झालं तर यूजर्सना 30GB 4G/5G डेटा मिळणार आहे. तर पात्र यूजर्सना अनलिमिटेड 5G डेटाचा फायदा देखील मिळणार आहे. जो ग्राहकाच्या सक्रिय बेस प्लॅनच्या कालावधीसाठी व्हॅलिड असेल आणि त्याची कमाल मर्यादा 28 दिवसांची असेल. तथापि, ग्राहकांनी हे लक्षात घ्यावे की यामध्ये व्हॉइस कॉलिंगच्या लाभांचा समावेश नाही.

Web Title: Jio launches ott pass with youtube premium 15 ott apps and other benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

10,000mAh बॅटरीसह हा Honor स्मार्टफोन लाँच! दमदार फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल हैराण… सुरुवातीची किंमत केवळ इतकी
1

10,000mAh बॅटरीसह हा Honor स्मार्टफोन लाँच! दमदार फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल हैराण… सुरुवातीची किंमत केवळ इतकी

Free Fire MAX: गेमर्सची झाली चांदी! Cyber Ring इव्हेंटमध्ये मिळणार एक्सक्लुझिव्ह बंडल… फॉलो करा या स्टेप्स
2

Free Fire MAX: गेमर्सची झाली चांदी! Cyber Ring इव्हेंटमध्ये मिळणार एक्सक्लुझिव्ह बंडल… फॉलो करा या स्टेप्स

eSIM Vs SIM: Android यूजर्समध्ये पुन्हा रंगली चर्चा… कोणता पर्याय ठरतोय सर्वात बेस्ट? निर्णय घेण्यापूर्वी जाणून घ्या
3

eSIM Vs SIM: Android यूजर्समध्ये पुन्हा रंगली चर्चा… कोणता पर्याय ठरतोय सर्वात बेस्ट? निर्णय घेण्यापूर्वी जाणून घ्या

7500mAh बॅटरी अन् 16GB पर्यंत रॅम… REDMAGIC च्या नव्या गेमिंग स्मार्टफोनने वेधलं यूजर्सचं लक्ष, जाणून घ्या किंमत
4

7500mAh बॅटरी अन् 16GB पर्यंत रॅम… REDMAGIC च्या नव्या गेमिंग स्मार्टफोनने वेधलं यूजर्सचं लक्ष, जाणून घ्या किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

May 30, 2026 | 12:27 PM
Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

May 30, 2026 | 12:27 PM
BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

May 30, 2026 | 12:19 PM
Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

May 30, 2026 | 12:18 PM
दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

May 30, 2026 | 12:12 PM
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

May 30, 2026 | 12:09 PM
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

May 30, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM