Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

Virginia Bus Accident Interstate 95 : अमेरिकेतील व्हर्जिनिया (Virginia) राज्यातून एक मनाला चटका लावणारी अत्यंत दुःखद आणि भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. महामार्गावर सुरू असलेल्या संथ वाहतुकीदरम्यान एका अनियंत्रित आणि भरधाव बसने एकापाठोपाठ एक अशा ६ वाहनांना जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, गाड्यांचा चक्काचूर झाला आणि ३४ प्रवाशांनी भरलेली ती अवाढव्य बस थेट रस्त्याशेजारील खोल खड्ड्यात कोसळून पालथी झाली. या हृदयद्रावक अपघातात एकाच कुटुंबातील दोन लहान मुलांसह एकूण ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर ३७ हून अधिक प्रवासी गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा थरारक अपघात व्हर्जिनिया राज्यातील अत्यंत वर्दळीच्या ‘इंटरस्टेट ९५’ (Interstate 95) महामार्गावर घडला. स्टॅफर्ड काउंटीमधील क्वांटिको (Quantico) शहराजवळ महामार्गाच्या एका बाजूला दुरुस्तीचे आणि बांधकामाचे काम सुरू होते. त्यामुळे नियमांनुसार दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहनांचा वेग अत्यंत कमी झाला होता आणि वाहने संथ गतीने पुढे सरकत होती. याच वेळी पाठीमागून आलेल्या एका मोठ्या ट्रॅव्हल्स बसने वाहतुकीची परिस्थिती न पाहता आपला वेग कमी केला नाही. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटले आणि ही भरधाव बस समोरील संथ चालणाऱ्या ६ गाड्यांवर थेट काळासारखी धावून गेली.
या साखळी अपघाताचे दृश्य अत्यंत भयानक होते. बसच्या जोरदार धडकेमुळे एका कारने भीषण पेट घेतला. या कारमध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील ग्रीनफिल्ड येथील एक सुखी कुटुंब प्रवास करत होते. कारला लागलेल्या आगीमुळे गाडीतील ४ प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही आणि ते गाडीतच जिवंत जळाले. मृतांमध्ये ४५ वर्षांचे कुटुंबप्रमुख (पुरुष), त्यांची ४४ वर्षांची पत्नी, १३ वर्षांची चिमुरडी मुलगी आणि केवळ ७ वर्षांचा निष्पाप मुलगा यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण कुटुंबाचा अंत झाल्याचे पाहून बचाव पथकातील अधिकाऱ्यांचेही डोळे पाणावले. याशिवाय, बसने चिरडलेल्या दुसऱ्या एका वाहनातील २५ वर्षीय अज्ञात तरुणी या अपघाताची पाचवी बळी ठरली.
Police say the bus failed to slow down and crashed into six vehicles. Four of the five fatalities were in one vehicle. https://t.co/giMUjx3zQK — 10TV (@10TV) May 30, 2026
credit – social media and Twitter
अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, अग्निशामक दल आणि पॅरामेडिकल टीम तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. बस खड्ड्यात उलटल्यामुळे आत अडकलेल्या प्रवाशांना खिडक्या तोडून बाहेर काढावे लागले. एकूण ४४ जणांना तात्काळ रुग्णवाहिकेद्वारे जवळच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, जखमींपैकी ३७ जणांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यातील ३ जणांची प्रकृती अत्यंत नाजूक आहे आणि ते मृत्यूशी झुंज देत आहेत. फेडरल ट्रान्सपोर्टेशन ॲडमिनिस्ट्रेशनचे प्रवक्ते पेटन वोगेल यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर, “हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात भयानक आणि दुःखद रस्ते अपघात आहे,” अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त बस चालकाचे नाव जिंग एस. डोंग (वय ४८ वर्षे) असे आहे. तो मूळचा चीनचा रहिवासी असून त्याला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले आहे. सध्या तो न्यूयॉर्कमधील स्टेटन आयलंड येथे राहतो. जिंग याने दोन वर्षांपूर्वीच न्यूयॉर्कमधून अवजड वाहने चालवण्याचा व्यावसायिक परवाना (Commercial License) मिळवला होता. या अपघातात चालक जिंग देखील जखमी झाला असून त्याच्यावर पोलिसांच्या देखरेखीखाली रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. परिवहन सचिव शॉन डफी यांनी सांगितले की, चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे एवढा मोठा अनर्थ घडला असून, त्याच्यावर मनुष्यवधाचे आणि वाहतुकीचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.