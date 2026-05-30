Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Virginia Bus Accident Interstate 95 Stafford County Car Crash Deaths Injured

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

Updated On: May 30, 2026 | 12:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

Virginia Accident News: अमेरिकेतील व्हर्जिनियामध्ये एका भीषण रस्ते अपघातात बस सहा गाड्यांना धडकली. या अपघातात पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून ३७ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू आहे.

virginia bus accident interstate 95 stafford county car crash deaths injured

Virginia Accident: अमेरिकेतील व्हर्जिनियामध्ये बस आणि सहा गाड्यांमध्ये झालेल्या भीषण धडकेत पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि ३७ जण जखमी झाले' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भीषण साखळी अपघात
  • एकाच कुटुंबाचा अंत
  • चालकावर कारवाई

Virginia Bus Accident Interstate 95 : अमेरिकेतील व्हर्जिनिया (Virginia) राज्यातून एक मनाला चटका लावणारी अत्यंत दुःखद आणि भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. महामार्गावर सुरू असलेल्या संथ वाहतुकीदरम्यान एका अनियंत्रित आणि भरधाव बसने एकापाठोपाठ एक अशा ६ वाहनांना जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, गाड्यांचा चक्काचूर झाला आणि ३४ प्रवाशांनी भरलेली ती अवाढव्य बस थेट रस्त्याशेजारील खोल खड्ड्यात कोसळून पालथी झाली. या हृदयद्रावक अपघातात एकाच कुटुंबातील दोन लहान मुलांसह एकूण ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर ३७ हून अधिक प्रवासी गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

इंटरस्टेट ९५ महामार्गावर नेमके काय घडले?

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा थरारक अपघात व्हर्जिनिया राज्यातील अत्यंत वर्दळीच्या ‘इंटरस्टेट ९५’ (Interstate 95) महामार्गावर घडला. स्टॅफर्ड काउंटीमधील क्वांटिको (Quantico) शहराजवळ महामार्गाच्या एका बाजूला दुरुस्तीचे आणि बांधकामाचे काम सुरू होते. त्यामुळे नियमांनुसार दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहनांचा वेग अत्यंत कमी झाला होता आणि वाहने संथ गतीने पुढे सरकत होती. याच वेळी पाठीमागून आलेल्या एका मोठ्या ट्रॅव्हल्स बसने वाहतुकीची परिस्थिती न पाहता आपला वेग कमी केला नाही. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटले आणि ही भरधाव बस समोरील संथ चालणाऱ्या ६ गाड्यांवर थेट काळासारखी धावून गेली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले

वाहनाने पेट घेतला; निष्पापांचा होरपळून जागीच मृत्यू

या साखळी अपघाताचे दृश्य अत्यंत भयानक होते. बसच्या जोरदार धडकेमुळे एका कारने भीषण पेट घेतला. या कारमध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील ग्रीनफिल्ड येथील एक सुखी कुटुंब प्रवास करत होते. कारला लागलेल्या आगीमुळे गाडीतील ४ प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही आणि ते गाडीतच जिवंत जळाले. मृतांमध्ये ४५ वर्षांचे कुटुंबप्रमुख (पुरुष), त्यांची ४४ वर्षांची पत्नी, १३ वर्षांची चिमुरडी मुलगी आणि केवळ ७ वर्षांचा निष्पाप मुलगा यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण कुटुंबाचा अंत झाल्याचे पाहून बचाव पथकातील अधिकाऱ्यांचेही डोळे पाणावले. याशिवाय, बसने चिरडलेल्या दुसऱ्या एका वाहनातील २५ वर्षीय अज्ञात तरुणी या अपघाताची पाचवी बळी ठरली.

credit – social media and Twitter

३७ जण रुग्णालयात; ३ जणांची प्रकृती कमालीची चिंताजनक

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, अग्निशामक दल आणि पॅरामेडिकल टीम तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. बस खड्ड्यात उलटल्यामुळे आत अडकलेल्या प्रवाशांना खिडक्या तोडून बाहेर काढावे लागले. एकूण ४४ जणांना तात्काळ रुग्णवाहिकेद्वारे जवळच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, जखमींपैकी ३७ जणांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यातील ३ जणांची प्रकृती अत्यंत नाजूक आहे आणि ते मृत्यूशी झुंज देत आहेत. फेडरल ट्रान्सपोर्टेशन ॲडमिनिस्ट्रेशनचे प्रवक्ते पेटन वोगेल यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर, “हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात भयानक आणि दुःखद रस्ते अपघात आहे,” अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BSF India: घुसखोरांविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाचा बांगलादेशला अल्टीमेटम; अमित शाहांच्या विधानानंतर सीमेवर अभूतपूर्व स्थिती

कोण आहे अपघातग्रस्त बसचा चालक?

तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त बस चालकाचे नाव जिंग एस. डोंग (वय ४८ वर्षे) असे आहे. तो मूळचा चीनचा रहिवासी असून त्याला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले आहे. सध्या तो न्यूयॉर्कमधील स्टेटन आयलंड येथे राहतो. जिंग याने दोन वर्षांपूर्वीच न्यूयॉर्कमधून अवजड वाहने चालवण्याचा व्यावसायिक परवाना (Commercial License) मिळवला होता. या अपघातात चालक जिंग देखील जखमी झाला असून त्याच्यावर पोलिसांच्या देखरेखीखाली रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. परिवहन सचिव शॉन डफी यांनी सांगितले की, चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे एवढा मोठा अनर्थ घडला असून, त्याच्यावर मनुष्यवधाचे आणि वाहतुकीचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

Web Title: Virginia bus accident interstate 95 stafford county car crash deaths injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद
1

सोन्याचं नाणं कमी पडलं? आता थेट २५० डॉलर्सच्या नोटवर झळकणार Donald Trump; अमेरिकन राजकारणात पेटला वाद

FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र
2

FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र

India US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! १ जून रोजी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत
3

India US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! १ जून रोजी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत

US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
4

US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

May 30, 2026 | 12:29 PM
Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

May 30, 2026 | 12:27 PM
BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

May 30, 2026 | 12:19 PM
Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

May 30, 2026 | 12:18 PM
दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

May 30, 2026 | 12:12 PM
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

May 30, 2026 | 12:09 PM
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग; अर्थ किंवा महसूल खात्यासाठी वळसे पाटील यांचे नाव चर्चेत

May 30, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM