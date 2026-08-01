शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • 1st August 2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra Politics Sports Crime Share Market Education National

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: २४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे?

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:20 AM
जाहिरात
सारांश

सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) ३० जुलै रोजी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, १ सप्टेंबर २०२६ पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये व शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा विभागामार्फत बंद करण्यात येणार होता.

LIVE
Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today:

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today:

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Maharashtra to National And International Breaking News:

२४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे

Maharashtra Govt News: राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना देण्यात येणारी मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिके बंद करण्याचा निर्णय अंशतः मागे घेतला आहे. आता संबंधित मंत्र्यांना ऑनलाइन किंवा मुद्रित अशा दोन्हीपैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील सुधारित शासनादेश जारी केला. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या आदेशानुसार, १ सप्टेंबरपासून मंत्र्यांना केवळ ऑनलाइन वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहावे लागणार होते आणि त्यासाठीचा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून केला जाणार होता. मात्र, एका दिवसातच या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. ३० जुलैच्या मूळ शासनादेशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपवाद ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या कार्यालयात आणि अधिकृत निवासस्थानी मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे.

 

 

  • 01 Aug 2026 09:20 AM (IST)

    01 Aug 2026 09:20 AM (IST)

    PM Modi : "जंतर-मंतरवर मला आणि आईला शिव्या देणाऱ्या तरुणांना मी माफ करतो 

    PM Modi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी इन्स्टाग्रामवर (Instagram Live) थेट येत देशातील तरुण पिढीशी ('जेन-झी' / Gen-Z) संवाद साधला. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांनी त्यांच्याविरोधात आणि त्यांच्या दिवंगत आईविरोधात वापरलेल्या आक्षेपार्ह शब्दांवर भाष्य करत, "मी त्या तरुणांना माफ करतो," असे उद्गार त्यांनी काढले.

    यासोबतच राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येत देशाच्या विकासासाठी काम करण्याचे एक भावनिक आवाहन त्यांनी देशातील युवा वर्गाला केले. पंतप्रधान मोदींचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून जोरदार चर्चेत आला आहे.

  • 01 Aug 2026 09:15 AM (IST)

    01 Aug 2026 09:15 AM (IST)

    Nashik Rain Update: नाशिक जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट'; ८ तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर

    Nashik Rain Update :  नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची सुरक्षितता आणि संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) नाशिक जिल्ह्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला असून अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवली आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यातील आठ प्रमुख तालुक्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना आज सुट्टी जाहीर केली आहे.

    'या' ८ तालुक्यांमध्ये सुट्टी जाहीर

    प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुसळधार पाऊस आणि नद्या-नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे खालील तालुक्यांमधील शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

    १. मालेगाव

    २. नांदगाव

    ३. बागलाण (सटाणा)

    ४. कळवण

    ५. त्र्यंबकेश्वर

    ६. इगतपुरी

    ७. पेठ

    ८. सुरगाणा

  • 01 Aug 2026 09:09 AM (IST)

    01 Aug 2026 09:09 AM (IST)

    Karachi Crime: गँगस्टर उझैर बलोचच्या भावावर कराचीत अंधाधुंद गोळीबार; झुबैर बलोच गंभीर जखमी 

    Karachi Crime:   पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराची शहरातील कुख्यात लियारी (Lyari) परिसरात गुरुवारी सायंकाळी एक भीषण गोळीबाराची घटना घडली. तुरुंगात असलेला कुख्यात गँगस्टर आणि 'पीपल्स अमन कमिटी'चा माजी प्रमुख उझैर बलोच (Uzair Baloch) याच्या भावावर, झुबैर बलोच याच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार केला. या प्राणघातक हल्ल्यात झुबैर बलोच गंभीर जखमी झाला असून, जवळच उपस्थित असलेले इतर दोन नागरिकही गोळ्या लागून जखमी झाले आहेत.

  • 01 Aug 2026 09:00 AM (IST)

    01 Aug 2026 09:00 AM (IST)

    LPG Price: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात कपात

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून इंधनाचे सुधारित दर जाहीर केले जातात. त्यातच आता व्यावसायिकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात केली. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर २०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीने कमी झाला आहे. वाचा सविस्तर 

     

  • 01 Aug 2026 08:52 AM (IST)

    01 Aug 2026 08:52 AM (IST)

    ‘सरकार लवकरच डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करणार’; महसूलमंत्री बावनकुळे

    मुंबई : राज्यातील मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विवादमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच भू-हक्क कायदा लागू करणार आहे. गुरुवारी ठाण्यात एका कार्यक्रमात ही घोषणा करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रस्तावित कायद्यावर अंतिम निर्णय डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घेतला जाईल. वाचा सविस्तर- 

  • 01 Aug 2026 08:47 AM (IST)

    01 Aug 2026 08:47 AM (IST)

    Health News: आईच्या दुधाचा पहिला थेंब…

    बाळाच्या जन्मानंतरचा पहिला थेंब हा केवळ अन्न नसतो, तर तो प्रतिकारशक्ती, सुरक्षितता आणि मायेचा अमूल्य वारसा असतो. आधुनिक जीवनशैली, वैद्यकीय गुंतागुंत आणि वाढत्या हाय रिस्क – गर्भधारणांमुळे स्तनपानाचे आव्हान वाढत असले तरी आईच्या दुधाचे महत्त्व आजही तितकेच अनन्यसाधारण असल्याचे १ ऑगस्ट या जागतिक स्तनपान दिनी स्पष्ट होत आहे.

Web Title: 1st august 2026 live breaking news marathi maharashtra politics sports crime share market education national

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 08:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Raut PC: देशाच्या गृहमंत्र्याचे हात विद्यार्थ्यांच्या रक्ताने बरबटलेले; संजय राऊतांचा घणाघात
1

Sanjay Raut PC: देशाच्या गृहमंत्र्याचे हात विद्यार्थ्यांच्या रक्ताने बरबटलेले; संजय राऊतांचा घणाघात

‘काँग्रेसचे विरोधी पक्षाचे स्थान संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर’; भाजप आमदाराची टीका
2

‘काँग्रेसचे विरोधी पक्षाचे स्थान संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर’; भाजप आमदाराची टीका

Supreme Court News: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालय
3

Supreme Court News: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालय

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी; या नियमांत मोठे बदल!
4

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी; या नियमांत मोठे बदल!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Missi Roti Recipe : गहू आणि बेसनापासून तयार केली जाणारी खमंग आणि पाैष्टीक चपाती, तुम्ही कधी मेस्सी रोटी खाल्ली आहे का?

Missi Roti Recipe : गहू आणि बेसनापासून तयार केली जाणारी खमंग आणि पाैष्टीक चपाती, तुम्ही कधी मेस्सी रोटी खाल्ली आहे का?

Aug 01, 2026 | 09:19 AM
काय सांगता! मार्केटमध्ये आला कॉकरोच कॅफे, नेटकरी म्हणाले ‘इथे चहा ऑर्डर करायचा की हिट स्प्रे?’; Video Viral

काय सांगता! मार्केटमध्ये आला कॉकरोच कॅफे, नेटकरी म्हणाले ‘इथे चहा ऑर्डर करायचा की हिट स्प्रे?’; Video Viral

Aug 01, 2026 | 09:05 AM
बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

Aug 01, 2026 | 09:02 AM
Kopineshwar Temple: राज्यातील सर्वात मोठ्या शिवलिंगांपैकी एक, लाखो भाविकांची अखंड श्रद्धा असलेले कौपिनेश्वर मंदिर

Kopineshwar Temple: राज्यातील सर्वात मोठ्या शिवलिंगांपैकी एक, लाखो भाविकांची अखंड श्रद्धा असलेले कौपिनेश्वर मंदिर

Aug 01, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Live Updates Today: २४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे?

LIVEMaharashtra Breaking News Live Updates Today: २४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे?

Aug 01, 2026 | 08:46 AM
आईच्या दुधाचा पहिला थेंब… आरोग्याचा पाया, आई-बाळ यांच्यातील स्तनपानाचा धागा कायम ठेवण्याचे प्रयत्न

आईच्या दुधाचा पहिला थेंब… आरोग्याचा पाया, आई-बाळ यांच्यातील स्तनपानाचा धागा कायम ठेवण्याचे प्रयत्न

Aug 01, 2026 | 08:40 AM
Upcoming Smartphones: Pixel 11 पासून Vivo V80 पर्यंत… ऑगस्टमध्ये या कंपन्या करणार लाँच करणार नवीन स्मार्टफोन्स

Upcoming Smartphones: Pixel 11 पासून Vivo V80 पर्यंत… ऑगस्टमध्ये या कंपन्या करणार लाँच करणार नवीन स्मार्टफोन्स

Aug 01, 2026 | 08:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा