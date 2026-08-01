शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Updated On: Aug 01, 2026 | 12:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ANI वृत्तसंस्थेच्या कॅमेरामनला शिवीगाळ करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, हे काय चाललं आहे, या देशात दोन कायदे आहेत का, भाजपसाठी वेगळा कायदा आणि तरुणांसाठी वेगळा कायदा लागू आहे का असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी विचारल आहे.

BJP IT Cell Demand FIR, CJP Abhijeet Dipke Video Gen Z Protest, Abhijeet Dipke

विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा...: अभिजीत दिपके

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • झेन-झी आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थी आंदोलकांच्या वादग्रस्त घोषणाबाजी करतानाचे व्हिडीओ व्हायरल
  • मुलींना ऑनलाईन माध्यमातून घाणेरड्या शिव्या देणाऱ्या भाजपच्या आयटी सेलवर गुन्हा कधी दाखल करणार
  • नरेंद्र मोदीं ५० कोटीची गर्लफ्रेंड, म्हणाले होते. ही कोणती भाषा आहे मग.
 

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell:  जंतरमंतरवर झालेल्या झेन-झी आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थी आंदोलकांच्या वादग्रस्त घोषणाबाजी करतानाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. अशा विद्यार्थ्यांवर अनेक ठिकाणीं गुन्हे दाखल केले जात असल्याची समोर येऊ लागले आहे. त्यानंतर एका मुलीने जाहीर माफी देखील मागितली. त्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. अभिजीत दिपके यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर करत शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मी आताच पाहिलं की शिवीगाळ करणाऱ्या एका मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मग तुम्ही जर शिवीगाळ करण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करत असाल तर, मुलींना ऑनलाईन माध्यमातून घाणेरड्या शिव्या देणाऱ्या भाजपच्या आयटी सेलवर गुन्हा कधी दाखल करणार, मुलींबाबत किती घाणेरडे शब्द वापरत होते आणि अभिमानाने फॉलो बाय मोदी असेही लिहीत आहेत असे लोक मुलींना घाणेरड्या शिव्या देत होते. ही बाब फक्त भाजपच्या आयटी सेलची नाही तर भाजपचे एक खासदार रमेश बिधुडी यांनी संसदेतील एका महिला खासदारांसाठी कोणत्या शब्दांचा वापर केला होता, हे सर्वांना माहिती आहे.

PM Modi Insta Video: अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या मुलांना मी माफ करू इच्छितो;  पंतप्रधान मोदींचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ANI वृत्तसंस्थेच्या कॅमेरामनला शिवीगाळ करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, हे काय चाललं आहे, या देशात दोन कायदे आहेत का, भाजपसाठी वेगळा कायदा आणि तरुणांसाठी वेगळा कायदा लागू आहे का असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी विचारल आहे. तसेच शिवीगाळ करणे हा काही अपराध नाही, जर कोणी शिवीगाळ करत असेल तर ती चुकीची बाब असू शकते, शिवीगाल करू नये हे तुम्ही त्यांना समजून सांगा. पण केसेस का केल्या जात आहेत आणि जर तुम्हाला शिवीगाळ करण्यासाठीच केसेस दाखल करायच्या असतील तर आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हे दाखल करा, कारण महिलांना खूप घाणेरड्या शिव्या भाजपच्या आयटीसेलवाल्यांनीच दिल्या आहेत. भाजपच्या ज्या नेत्यांनी संसदेत महिलांना घाणेरड्या शिव्या दिल्या त्याच्यावर आधी गुन्हे दाखल करा.असा इशाराही अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे.

दरम्यान, एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीतदेखील अभिजीत दिपके यांनी शिवीगाळ करणे हा अपराध नसल्याचे म्हटले आहे. अभिजीत म्हणाले की, ‘शिवी देणे हा अपराध आहे का? शिवीवर गुन्हे दाखल केले जातील का? नरेंद्र मोदीं ५० कोटीची गर्लफ्रेंड, म्हणाले होते. ही कोणती भाषा आहे मग. असा खडा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मुले शिव्या देत असतील, त्यांच्याकडून चुका होत असतील तर त्यांना त्यांना समाजावून सांगा. पण मुलांना गुन्हेगार म्हणत त्यांना हरॅस का केल जातय. पोलीस २० ते २२ वर्षांच्या मुलां-मुलींवर गुन्हे दाखल करतायेत. संपूर्ण प्रशासन मुलांच्या मागे लावणे कितपत योग्य आहे. असही अभिजीत यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: २४ तासांत निर्णय बदलला! मंत्र्यांना ऑनलाईन की मुद्रित वृत्तपत्रे?

काकरोज जनता पार्टीच्या राजकीय पक्ष म्हणून पुढे सक्रीय राहणार का? याबाबत अभिजीत दीपके म्हणाले, न्यायपालिका, सीबीआय, ईडी, राजकीय पक्ष हे आपले काम योग्य पद्धतीने करत नाहीत. त्यामुळे राजकीय दबाव गट म्हणून कार्यरत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

Web Title: Abhijeet dipke demands fir on bjp it cell gen z protest students case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 11:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,
1

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,

Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले
2

Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण
3

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण

Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…
4

Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Aug 01, 2026 | 11:59 AM
Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Mahabharata Story: श्रीकृष्णांची स्वाभिमानी राणी, जाणून घ्या नरकासुरवधातील तिची भूमिका

Aug 01, 2026 | 11:50 AM
Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्रा आणि यश सिंहने Javelin मध्ये केली कमाल! सिल्व्हर-ब्राँझ आणले भारतात

Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्रा आणि यश सिंहने Javelin मध्ये केली कमाल! सिल्व्हर-ब्राँझ आणले भारतात

Aug 01, 2026 | 11:50 AM
Nashik News: ‘लोकांच्या असंतोषाची वाट पाहू नका, पाच मृत्यूंना मनपा आयुक्त जबाबदार’ नाशिकच्या खड्ड्यांवरून भुजबळांचा संताप

Nashik News: ‘लोकांच्या असंतोषाची वाट पाहू नका, पाच मृत्यूंना मनपा आयुक्त जबाबदार’ नाशिकच्या खड्ड्यांवरून भुजबळांचा संताप

Aug 01, 2026 | 11:49 AM
पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ हटवल्यानंतर Meta चा मोठा निर्णय! VIP अकाउंट्ससाठी जारी केले नवीन नियम; वाचा सविस्तर

पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ हटवल्यानंतर Meta चा मोठा निर्णय! VIP अकाउंट्ससाठी जारी केले नवीन नियम; वाचा सविस्तर

Aug 01, 2026 | 11:42 AM
Palghar News: ‘सरकार तुपाशी, आम्ही उपाशी!’ पोषणाआहारासाठी विद्यार्थ्यांनी हातात घेतल्या रिकाम्या थाळ्या; श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा

Palghar News: ‘सरकार तुपाशी, आम्ही उपाशी!’ पोषणाआहारासाठी विद्यार्थ्यांनी हातात घेतल्या रिकाम्या थाळ्या; श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा

Aug 01, 2026 | 11:37 AM
PM Narendra Modi Mysore Visit: म्हैसूरमध्ये भव्य ‘विवेक स्मारक’चे आज लोकार्पण! पण याचा शिकागो परिषदेशी नेमका संबंध काय?

PM Narendra Modi Mysore Visit: म्हैसूरमध्ये भव्य ‘विवेक स्मारक’चे आज लोकार्पण! पण याचा शिकागो परिषदेशी नेमका संबंध काय?

Aug 01, 2026 | 11:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा