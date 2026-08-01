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GST Collection Record: केंद्र सरकारची तिजोरी भरली! जीएसटी संकलनाने मोडले सर्व रेकॉर्ड्स; पाहा सरकारला किती झाला फायदा?

Updated On: Aug 01, 2026 | 02:33 PM IST
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सारांश

GST Collection Record : भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. देशांतर्गत आर्थिक उलाढाल आणि बाजारातील वाढत्या मागणीमुळे जुलै महिन्यात जीएसटी संकलनाने आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. इतिहास पहिल्यांदाच मासिक जीएसटी संकलनाने २.११ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • केंद्र सरकारची तिजोरी भरली!
  • जीएसटी संकलनाने मोडले सर्व रेकॉर्ड्स
  • पाहा सरकारला किती झाला फायदा?
GST Collection Record: जुलै महिन्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगलं वळण मिळालं आहे. या महिन्यापासून सुखद बातमी समोर येत आहे. गेल्या महिन्यात, म्हणजेच जुलै २०२६ मध्ये देशाच्या वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST संकलनाने ( GST Collection Record ) एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. अधिकृत अहवालानुसार, जुलै २०२६ मध्ये एकूण सकल जीएसटी महसूल २,११,२०५ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी जुलै २०२५ च्या याच कालावधीतील १,८३,०६५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १५.४% ची वाढ झाली आहे. गेल्या १४ महिन्यांतील ही सर्वात जलद वाढ असल्याचं म्हटलं जात आहे.  या आर्थिक वर्षात दुसऱ्यांदा मासिक संकलनाने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. पण या वाढीमुळे सरकारला नेमका किती फायदा झाला?

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जुलैमध्ये किती GST संकलन झालं?

अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरकारने जुलै २०२६ मध्ये जीएसटीमधून २.११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या तुलनेत १५.४% ची लक्षणीय वाढला आहे. जीएसटी संकलनातील ही वाढ वाढता खर्च, व्यवसायाची सुधारलेली कामगिरी आणि सुधारित कर अनुपालनाचे लक्षण मानले जात आहे.

देशांतर्गत व्यवहार तसेच आयातीवर गोळा केलेल्या

कशामुळे GST मध्ये झाली वाढ?

करांमुळे जीएसटी संकलनात वाढ झाली. अहवालानुसार, आयातीशी संबंधित जीएसटी महसुलात मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे एकूण संकलन मजबूत झाले.

मागील महिन्यात काय होती परिस्थिती?

जून २०२६ मध्ये देखील जीएसटी संकलनात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली होती. जूनमधील एकूण जीएसटी संकलन अंदाजे १.९४ लाख कोटी रुपये होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १३.९% वाढ दर्शवते.

मोठ्या राज्यांमध्ये, हरियाणाने जुलै महिन्या

महाराष्ट्र आणि हरियाणा आघाडीवर

जीएसटी संकलनात सर्वाधिक २५% वार्षिक वाढ नोंदवली. हरियाणाने ₹११,८९२ कोटी जमा केले, ज्यात २५% ची प्रभावी वाढ नोंदवली गेली. त्यानंतर गुजरात आणि तेलंगणा प्रत्येकी १९% वाढीसह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर होते. पंजाब आणि केरळमध्ये १६% वाढ झाली, तर उत्तर प्रदेशात १५% वाढ दिसून आली.

देशाच्या जीएसटी महसुलात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या संकलनात १३% वाढ झाली, त्यानंतर कर्नाटक १२% आणि दिल्ली ८% वाढीसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर होते. महाराष्ट्र ₹३२,२१० कोटींच्या संकलनासह १३% वाढीसह अव्वल स्थानी कायम राहिले.

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Web Title: Gst collection record high crosses 2 11 lakh crore in july marathi

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Published On: Aug 01, 2026 | 02:33 PM

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