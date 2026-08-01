GST Collection Record: केंद्र सरकारची तिजोरी भरली! जीएसटी संकलनाने मोडले सर्व रेकॉर्ड्स; पाहा सरकारला किती झाला फायदा?

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अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरकारने जुलै २०२६ मध्ये जीएसटीमधून २.११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या तुलनेत १५.४% ची लक्षणीय वाढला आहे. जीएसटी संकलनातील ही वाढ वाढता खर्च, व्यवसायाची सुधारलेली कामगिरी आणि सुधारित कर अनुपालनाचे लक्षण मानले जात आहे.
देशांतर्गत व्यवहार तसेच आयातीवर गोळा केलेल्या
करांमुळे जीएसटी संकलनात वाढ झाली. अहवालानुसार, आयातीशी संबंधित जीएसटी महसुलात मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे एकूण संकलन मजबूत झाले.
जून २०२६ मध्ये देखील जीएसटी संकलनात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली होती. जूनमधील एकूण जीएसटी संकलन अंदाजे १.९४ लाख कोटी रुपये होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १३.९% वाढ दर्शवते.
मोठ्या राज्यांमध्ये, हरियाणाने जुलै महिन्या
जीएसटी संकलनात सर्वाधिक २५% वार्षिक वाढ नोंदवली. हरियाणाने ₹११,८९२ कोटी जमा केले, ज्यात २५% ची प्रभावी वाढ नोंदवली गेली. त्यानंतर गुजरात आणि तेलंगणा प्रत्येकी १९% वाढीसह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर होते. पंजाब आणि केरळमध्ये १६% वाढ झाली, तर उत्तर प्रदेशात १५% वाढ दिसून आली.
देशाच्या जीएसटी महसुलात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या संकलनात १३% वाढ झाली, त्यानंतर कर्नाटक १२% आणि दिल्ली ८% वाढीसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर होते. महाराष्ट्र ₹३२,२१० कोटींच्या संकलनासह १३% वाढीसह अव्वल स्थानी कायम राहिले.
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