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कारप्रेमींसाठी खुशखबर! Maruti Fronx Facelift लवकरच होणार लॉन्च, काय असणार खास जाणून घ्या…

Updated On: Aug 01, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

Maruti Fronx Facelift: मारुती सुझुकी आपल्या लोकप्रिय फ्रॉन्क्स एसयूव्हीचे फेसलिफ्ट मॉडेल लवकरच भारतीय बाजारात सादर करण्याच्या तयारीत आहे. ब्रेझाच्या अपडेटनंतर कंपनीने आता फ्रॉन्क्सकडे लक्ष केंद्रित केले असून, या मॉडेलमध्ये डिझाइन आणि फीचर्समध्ये काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत.

Maruti Fronx Facelift लवकरच होणार लॉन्च (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Maruti Fronx Facelift लवकरच होणार लॉन्च (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • रुती सुझुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट लवकरच भारतीय बाजारात लॉन्च होण्याची शक्यता 
  • गाडीच्या डिझाइनमध्ये सूक्ष्म बदल आणि अधिक आधुनिक लूकसह नवीन फीचर्स 
  • अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी टेस्टिंगदरम्यान दिसलेल्या मॉडेल्समुळे लॉन्चची चर्चा 
Maruti Fronx Facelift  New Car Launch: मारुती सुझुकी आपल्या लोकप्रिय फ्रॉन्क्स एसयूव्हीला नव्या रुपात बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ब्रेझाच्या अपडेटनंतर आता कंपनीचं लक्ष फ्रॉन्क्सकडे वळलं असून, या गाडीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळणार आहेत. बाहेरील डिझाइनमध्ये मोठी उलथापालथ नसेल, मात्र छोट्या बदलांमुळे गाडीचा लूक अधिक आकर्षक आणि आधुनिक दिसेल. अद्याप कंपनीने अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी चाचणीदरम्यान दिसलेल्या गाड्यांमुळे नवीन मॉडले लवकरच सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नवीन डिझाइनची ग्रिल

समोर आलेल्या माहितीवरुन फ्रॉन्क्सच्या पुढील भागात नवीन डिझाइनची ग्रिल दिली जाणार असल्याचं दिसत आहे. आधीच्या मॉडेलच्या तुलनेत ही ग्रिल अधिक स्टायलिश असेल. विशेषत: टर्बो व्हेरियंटमध्ये वेगळ्या रंगसंगतीचा वापर करण्यात येणार असून, त्यामुळे गाडीचा फ्रंट अधिक स्पोर्टी दिसेल.

समोर आलेल्या माहितीवरून फ्रॉन्क्सच्या पुढील भागात नवीन डिझाइनची ग्रिल दिली जाणार असल्याचं दिसत आहे. आधीच्या मॉडेलच्या तुलनेत ही ग्रिल अधिक स्टायलिश असेल. विशेषतः टर्बो व्हेरियंटमध्ये वेगळ्या रंगसंगतीचा वापर करण्यात येणार असून, त्यामुळे गाडीचा फ्रंट अधिक स्पोर्टी दिसेल. याशिवाय समोरील बंपरमध्येही बदल करण्यात आले असून, नवीन स्किड प्लेटमुळे एसयूव्हीचा दमदार लूक अधिक खुलून येईल.

बंपरमध्ये किरकोळ बदल

गाडीच्या साइड प्रोफाइलमध्येही हलके बदल अपेक्षित आहेत. नव्या डिझाइनची अलॉय व्हील्स दिली जाणार असल्याने फ्रॉन्क्स अधिक प्रीमियम वाटेल. मागील भागातही टेल लॅम्प्स आणि बंपरमध्ये किरकोळ बदल होण्याची शक्यता आहे. एकूणच बाहेरून फार मोठे बदल नसले तरी गाडी अधिक फ्रेश आणि आधुनिक दिसेल, असा अंदाज आहे.

या फेसलिफ्टमधील सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान. चाचणीदरम्यान दिसलेल्या गाड्यांमध्ये समोरील लोगोखाली विशेष सेन्सर दिसून आला आहे. त्यामुळे फ्रॉन्क्समध्ये आता ADAS म्हणजेच प्रगत ड्रायव्हिंग सहाय्यक प्रणाली दिली जाऊ शकते. या सुविधेमुळे लेनमध्ये गाडी ठेवण्यास मदत, समोरील वाहनानुसार वेग नियंत्रित करणे आणि अचानक ब्रेक लावण्याची प्रणाली यांसारखी आधुनिक सुरक्षा फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.

उन्हाळ्यात प्रवास अधिक आरामदायी

गाडीच्या केबिनमध्येही काही महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. सीटसाठी नवीन फॅब्रिक किंवा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिळू शकते. पुढील सीट्सना व्हेंटिलेशनची सुविधा दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे उन्हाळ्यात प्रवास अधिक आरामदायी होईल. याशिवाय सनरूफचीही भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फ्रॉन्क्सची केबिन अधिक आधुनिक आणि आरामदायी वाटेल.

सध्याच्या मॉडेलमधील अनेक लोकप्रिय फीचर्स कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. वायरलेस मोबाईल चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, मागील प्रवाशांसाठी एसी व्हेंट्स, उंची समायोजित करता येणारी ड्रायव्हर सीट, क्रूझ कंट्रोल आणि ३६० अंश कॅमेरा यांसारख्या सुविधा नव्या मॉडेलमध्येही उपलब्ध राहतील. त्यामुळे ग्राहकांना तंत्रज्ञान आणि सोयीसुविधांचा उत्तम अनुभव मिळेल.

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इंजिनच्या बाबतीत मात्र कोणताही मोठा बदल अपेक्षित नाही. कंपनी सध्याचं १.२ लिटर पेट्रोल इंजिन आणि १.० लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. तसेच मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्यायही उपलब्ध राहतील. म्हणजेच कामगिरी आणि ड्रायव्हिंग अनुभवात सातत्य राखत कंपनी मुख्यतः डिझाइन आणि फीचर्सवर भर देणार आहे.

इंधनाचा वापर कमी होण्यास मदत

याशिवाय पुढील काळात फ्रॉन्क्सच्या हायब्रीड मॉडेलचीही चर्चा सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी काही वर्षांत स्वतः विकसित केलेली स्ट्राँग हायब्रीड प्रणाली या गाडीत आणू शकते. या तंत्रज्ञानामुळे इंधनाचा वापर कमी होण्यास मदत होईल. काही अहवालांमध्ये या गाडीचं मायलेज तब्बल ३५ किमी प्रति लिटरपर्यंत जाऊ शकतं, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जर हे प्रत्यक्षात आलं, तर इंधन बचतीच्या बाबतीत फ्रॉन्क्सला मोठा फायदा मिळू शकतो.

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एकंदरीत पाहता, नव्या फ्रॉन्क्समध्ये आकर्षक डिझाइन, अधिक सुरक्षितता, आधुनिक फीचर्स आणि भविष्यात हायब्रीड तंत्रज्ञानाची जोड मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे मॉडेल पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरणार, यात शंका नाही.

Web Title: Maruti suzuki fronx facelift expected soon

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Published On: Aug 01, 2026 | 02:46 PM

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