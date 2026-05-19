हत्तींच्या मस्तीने महिला पर्यटकाचा घेतला जीव, नक्की काय घडलं? कावेरी नदीतील दुर्घटनेचा Video Viral

Woman Died During Elephants Fight : सोशल मीडियावर एक अत्यंत हृदद्रावक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. दोन हत्तींच्या भांडणार एका महिला पर्यटकाचा जीव गेला आहे. नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या.

Updated On: May 19, 2026 | 02:38 PM
Woman Died During Elephants Fight : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक आणि थरारक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ कर्नाटकच्या कोडगू जिल्ह्यातील प्रसिद्ध दुबारे एलिफंट कॅम्प मधील आहे.  कावेरी नदीच्या पात्रात आंघोळ करत असलेल्या दोन हत्तींमध्ये अचानक मस्ती सुरु झाली. मात्र, ही मस्ती एका महिला पर्यटकासाठी जीवघेणी ठरली आहे. दोन हत्तींच्या लढाईत या महिलेचा हत्तीच्या अंगाखाली चिरडून मृत्यू झाला आहे. या घटनेने सर्वत्र थरकाप उडाला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दुबारे कॅम्पमध्ये कावेरी नदीच्या काठावर रोजप्रमाणे कंजन आणि मार्तंड या दोन हत्तींना आंघोळ घालण्याचा काम सुरु होते. यावेळी उपस्थित पर्यटक हत्तींचा फोटो आणि व्हिडिओ काढत आनंद घेत होते. पण अचानक मार्तंड हत्तीने कंजन हत्तीवर हल्ला केला. यामुळे कंजन हत्तीने चिडून मार्तंडवर हल्ला केला. यावेळी माहुतांनी हत्तींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

पण हत्तींचा रग अनावर झाला होता. जोरदार धडकेत मार्तंड हत्ती पाण्यात पडला. यावेळी एक महिला पर्यटक हत्तीच्या अंगाखाली दबली गेली आणि तिचा वेदनादायी मृत्यू झाला. महिल्या आपल्या कुटुंबासोबत पर्यटनासाठी आली होती. यावेळी नदीकाठावरुन हत्तींचे स्नान पाहत होते. पण याच क्षणी अपघात घडला आणि महिलेचा जागीच मृत्यू झाला.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांकडून हळहळ व्यक्त

सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर  @AmitSUpadhye या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा हृदयद्रावक व्हिडिओ पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महलि आपल्या लहान मुलाला घेऊन जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच घटनास्थळावरील इतर प्रवाशांचीही पळापळही झाली आहे. लोकांनी पाळवी प्राण्यांचा आसपासच्या सुरक्षेबाबात प्रश्न उपस्थि केले आहेत. तसेच प्राणी कितीही प्रशिक्षित असले तरी, त्यांच्या वागणुकीचा अंदाज लावणे अशक्य असते असे लोकांचे म्हणणे आहे. तर काहींच्या मते, अशा वेळी लोकांनी काठापासून लांब राहायला हवे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 19, 2026 | 02:38 PM

