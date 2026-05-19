हत्तींच्या मस्तीने महिला पर्यटकाचा घेतला जीव, नक्की काय घडलं? कावेरी नदीतील दुर्घटनेचा Video Viral

मिळालेल्या माहितीनुसार, दुबारे कॅम्पमध्ये कावेरी नदीच्या काठावर रोजप्रमाणे कंजन आणि मार्तंड या दोन हत्तींना आंघोळ घालण्याचा काम सुरु होते. यावेळी उपस्थित पर्यटक हत्तींचा फोटो आणि व्हिडिओ काढत आनंद घेत होते. पण अचानक मार्तंड हत्तीने कंजन हत्तीवर हल्ला केला. यामुळे कंजन हत्तीने चिडून मार्तंडवर हल्ला केला. यावेळी माहुतांनी हत्तींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
पण हत्तींचा रग अनावर झाला होता. जोरदार धडकेत मार्तंड हत्ती पाण्यात पडला. यावेळी एक महिला पर्यटक हत्तीच्या अंगाखाली दबली गेली आणि तिचा वेदनादायी मृत्यू झाला. महिल्या आपल्या कुटुंबासोबत पर्यटनासाठी आली होती. यावेळी नदीकाठावरुन हत्तींचे स्नान पाहत होते. पण याच क्षणी अपघात घडला आणि महिलेचा जागीच मृत्यू झाला.
#Kodagu Sad incident occurred while #ElephantBathing at #DubareCamp 33-year-old woman from #Chennai died on the spot@aranya_kfd@eshwar_khandre @BoskyKhanna @prajna_gr pic.twitter.com/73skY5l9ZU — Amit Upadhye (@AmitSUpadhye) May 18, 2026
सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @AmitSUpadhye या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा हृदयद्रावक व्हिडिओ पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महलि आपल्या लहान मुलाला घेऊन जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच घटनास्थळावरील इतर प्रवाशांचीही पळापळही झाली आहे. लोकांनी पाळवी प्राण्यांचा आसपासच्या सुरक्षेबाबात प्रश्न उपस्थि केले आहेत. तसेच प्राणी कितीही प्रशिक्षित असले तरी, त्यांच्या वागणुकीचा अंदाज लावणे अशक्य असते असे लोकांचे म्हणणे आहे. तर काहींच्या मते, अशा वेळी लोकांनी काठापासून लांब राहायला हवे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.