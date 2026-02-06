Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

BMC Politics : मुंबईमध्ये शरद पवारांनी फिरवली भाकरी; राष्ट्रवादीने ठाकरे बंधूंना सोडून दिली महायुतीला साथ

शरद पवार गटाचे एकमेव नगरसेवक अजित रावराणे यांनी सत्ताधारी महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंना मोठा झटका बसला आहे, यामुळे बीएमसीमध्ये राजकारण बदलले आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:31 PM
NCP Sharad Pawar has extended support to Eknath Shinde's Shiv Sena in BMC

एनसीपी शरद पवार यांनी बीएमसीमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • BMC च्या राजकारणामध्ये मोठा बदल
  • राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची महायुतीला साथ
  • ठाकरे गटाला दिला मोठा धक्का
BMC Politics : मुंबई : सर्वात जास्त चर्चेत असलेली आणि श्रीमंत असलेल्या महापालिका मुंबई महापालिकेबाबत (BMC Elections) आणखी एक धक्कादायक दावा समोर आला आहे. मुंबईच्या राजकारणामध्ये मोठा ट्वीस्ट आला असून आता शरद पवारांनी डाव खेळला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट (Sharad Pawar) यांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. मात्र आता राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने ठाकरे बंधूंना सोडून दिली भाजपला साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचा एकमेव नगरसेवक अजित रावराणे आहे. त्यांनी आता महायुतीला पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. नगरसेवक अजित रावराणे यांनी सत्ताधारी महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंना मोठा झटका बसला आहे. यामुळे महापालिकेत आता दोन्ही राष्ट्रवादी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी उभ्या असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे.

हे देखील वाचा : ‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

मीडिया रिपोर्टनुसार, मालाडमधील प्रभाग क्रमांक ४३ मधून अजित रावराणे हे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नगरसेवक आहेत. आणि ते एकमेव शरद पवार गटाचे मुंबईमधील नगरसेवक आहेत. त्यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांची विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर रावराणे यांनी महायुतीच्या गोटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शरद पवार गटाचा हा सत्ताधाऱ्यांना पूर्णपणे पाठिंबा असल्याचे दिसून आले आहे.

महायुतीला पाठिंबा दिल्यानंतर अजित रावराणे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी त्यांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला आहे. ते म्हणाले की, गेल्या काही काळापासून प्रभागातील विकासकामांसाठी आवश्यक असणारा निधी मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. सत्ताधाऱ्यांसोबत गेल्याशिवाय विकास शक्य नाही. तसेच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महायुती सरकारकडून सहकार्य मिळवण्याचे आश्वासन मिळाले आहे, त्यामुळे मी पाठींबा जाहीर केला आहे, असे स्पष्ट मत अजित रावराणे यांनी व्यक्त केले आहे.

हे देखील वाचा :  Eknath Shinde News: एकनाथ शिंदे वाढदिवस साजरा करणार नाहीत; काय आहे कारण?

राज्यामध्ये सर्वात जास्त चर्चेत राहिलेली महापालिका ही मुंबई महापालिका राहिली आहे. या पालिकेमध्ये मागील 25 वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता होती. मात्र भाजपला शिवसेनेची सत्ता मोडण्यास यश आले आहे. यावेळी झालेल्या निवडणुकीमध्ये महायुतीला जनतेची भक्कम साथ असल्याचे दिसून आले आहे. महायुतीमध्ये अजित पवार गट हा आधीपासून भाजप व शिंदेसेनेचा पाठिशी होती. यानंतर आता शरद पवार गटातील एकमेव नगरसेवकाने देखील महायुतीला साथ दिली आहे. त्यापूर्वी संपूर्ण राष्ट्रवादी ही महायुतीमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच आगामी महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपक्ष आणि छोट्या गटांच्या नगरसेवकांना वळवण्यात शिंदे गटाला यश येत आहे.

 

Web Title: Ncp sharad pawar has extended support to eknath shindes shiv sena in bmc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 04:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात
1

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

ZP Election 2026: तासगावमध्ये शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना मिळतोय सकारात्मक प्रतिसाद
2

ZP Election 2026: तासगावमध्ये शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना मिळतोय सकारात्मक प्रतिसाद

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन रंगलं राजकारण! शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना धरलं धारेवर
3

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन रंगलं राजकारण! शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना धरलं धारेवर

Baramati News: विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात शरद पवारांची पार्थ आणि जय पवारांसोबत खलबतं
4

Baramati News: विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात शरद पवारांची पार्थ आणि जय पवारांसोबत खलबतं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election : खेड तालुक्यात मतदार सजग; पैशांची उधळण करणाऱ्या उमेदवारांना…

ZP Election : खेड तालुक्यात मतदार सजग; पैशांची उधळण करणाऱ्या उमेदवारांना…

Feb 06, 2026 | 04:58 PM
UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

Feb 06, 2026 | 04:53 PM
Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

Electric Two Wheeler : आता महागड्या पेट्रोलचं नो टेन्शन, ‘रेअर अर्थ’चा तुटवडा संपला, पैशांची बचत कशी कराल जाणून घ्या

Feb 06, 2026 | 04:53 PM
स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

स्वयंपाक करायचा तरी कसा? ‘हा’ पदार्थ महागल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; कारण काय?

Feb 06, 2026 | 04:45 PM
राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

Feb 06, 2026 | 04:37 PM
WPL 2026 Final : ‘तुम्ही सर्वजण या विजयासाठी…’RCB च्या विजेतेपदावर किंग कोहलीचा मानधनासाठी खास संदेश, पोस्ट VIRAL

WPL 2026 Final : ‘तुम्ही सर्वजण या विजयासाठी…’RCB च्या विजेतेपदावर किंग कोहलीचा मानधनासाठी खास संदेश, पोस्ट VIRAL

Feb 06, 2026 | 04:34 PM
Islamabad Blast: इस्लामाबादमध्ये नमाज अदा करताना मोठा स्फोट, १५ जणांचा मृत्यू , तर ८० हून अधिक जखमी

Islamabad Blast: इस्लामाबादमध्ये नमाज अदा करताना मोठा स्फोट, १५ जणांचा मृत्यू , तर ८० हून अधिक जखमी

Feb 06, 2026 | 04:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM