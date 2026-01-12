ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेनेने (शिंदे गट) १५ जानेवारीच्या निवडणुकीसाठी आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गुरू दिवंगत आनंद दिघे यांचे निवासस्थान आणि कार्यालय असलेल्या आनंद आश्रमात हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी कॅबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक आणि लोकसभा खासदार नरेश म्हस्के यांच्यासह पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने या निवडणुकीत झोपडपट्टीमुक्त ठाणे साध्य करण्याचे प्रमुख ध्येय ठेवले आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी स्पष्ट केले की शहरात सुरू असलेल्या क्लस्टर विकास प्रकल्पांना केवळ गती दिली जाणार नाही तर झोपडपट्टीवासीयांना उच्च दर्जाची आणि शाश्वत घरेही दिली जातील. पक्षाचा असा विश्वास आहे की या मोठ्या प्रमाणात नागरी पुनर्विकासामुळे ठाणे हे मूलभूत सुविधांशिवाय आधुनिक शहरी केंद्र बनेल.
शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मोघरपाडा येथील प्रस्तावित २६० मीटर उंच ‘व्ह्यूइंग टॉवर’. ही प्रतिष्ठित रचना ८,००० कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजे मोठ्या विकास प्रकल्पाचा भाग असेल. या प्रकल्पात केवळ एक भव्य निरीक्षण डेकच नाही तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर, हॉटेल्स, मॉल्स आणि प्रशस्त प्रेक्षक गॅलरी देखील असेल. या टॉवरच्या बांधकामामुळे ठाणे हे जगातील काही निवडक शहरांमध्ये स्थान मिळवेल जिथे उच्च निरीक्षण डेक आहेत.
वाढती लोकसंख्या आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, जाहीरनाम्यात सुधारित कनेक्टिव्हिटीचे आश्वासन दिले आहे. यामध्ये नवीन रस्त्यांचे जाळे तयार करणे, अत्याधुनिक उड्डाणपूल बांधणे आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा मजबूत करणे या योजनांचा समावेश आहे. नवीन निवासी क्षेत्रांवरील ताण कमी करणे आणि नागरिकांसाठी प्रवास सुलभ करणे हे शिंदे सेनेचे उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी त्यांच्या गृहनगर ठाणे येथे त्यांची ओळख सिद्ध करण्याची ही निवडणूक एक मोठी संधी आहे. पक्षाने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी “विकास” हे आपले सर्वात मोठे शस्त्र बनवले आहे.
